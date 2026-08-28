Un ressortissant vietnamien porté disparu dans la catastrophe au Népal

Hanoï (VNA) – Un ressortissant vietnamien est porté disparu à la suite des inondations et des glissements de terrain survenus le 26 août dans le nord du Népal, près de la frontière avec le Tibet (Chine), selon un communiqué de l’Office du tourisme du Népal cité par le correspondant de la VNA en Asie du Sud.



L’ambassade du Vietnam en Inde, également accréditée au Népal et au Bhoutan, coordonne ses efforts avec l’Association des Vietnamiens au Népal et le consul honoraire du Vietnam au Népal afin de recueillir et de vérifier les informations.



La catastrophe s’est produite à la frontière sino-népalaise. Selon les derniers chiffres disponibles, près de 500 personnes ont péri et plus de 1.500 sont portées disparues, parmi lesquelles des centaines d’étrangers. -VNA

