Crue soudaine en Chine : un message de sympathie de l'Union des femmes du Vietnam

Hanoï (VNA) - Le Thi Thuy, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente de l'Union des femmes du Vietnam, a adressé, le 28 août, une lettre de sympathie à Shen Yiqin, conseillère d'État chinoise, présidente du Comité de travail pour les femmes et les enfants auprès du Conseil des Affaires d'État et présidente de la Fédération des femmes de Chine. Elle a également exprimé sa sympathie aux femmes et aux populations des régions gravement touchées par la crue soudaine survenue le 26 août dans la zone frontalière entre la Chine et le Népal.



Dans sa lettre, Le Thi Thuy a indiqué avoir appris que de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain avaient frappé plusieurs localités chinoises, faisant des victimes et causant des dégâts matériels, affectant gravement la vie des populations. Au nom du Comité central de l'Union des femmes du Vietnam et des femmes vietnamiennes, elle a adressé à la présidente de la Fédération des femmes de Chine ainsi qu'aux femmes et aux populations des régions touchées ses sincères marques de sympathie et sa profonde solidarité face aux pertes et aux difficultés causées par la catastrophe naturelle.



Rappelant que le Vietnam et la Chine sont deux pays voisins socialistes, liés par une amitié traditionnelle de longue date, Le Thi Thuy a souligné que le Comité central de l'Union des femmes du Vietnam et les femmes vietnamiennes témoignent toujours d'une attention et d'une solidarité sincères envers les femmes et le peuple chinois. En tant qu'organisation représentative des femmes vietnamiennes, l'Union comprend d'autant mieux les difficultés et les pertes auxquelles les femmes, les enfants et les familles sont confrontés lors de catastrophes naturelles.



La responsable vietnamienne s'est déclarée convaincue que, sous la direction du Parti communiste chinois, avec les orientations du gouvernement, la coordination des organisations de femmes à tous les niveaux et les efforts des forces compétentes et du peuple chinois, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les efforts pour remédier aux conséquences de la catastrophe seraient menés efficacement, permettant aux localités touchées d'en surmonter rapidement les conséquences et de rétablir la production et les moyens de subsistance de la population.



Elle a enfin adressé ses vœux de santé à Shen Yiqin et aux responsables concernés, souhaitant aux femmes et aux populations des régions sinistrées de surmonter avec courage les difficultés et de retrouver rapidement une vie normale. -VNA