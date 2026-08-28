Société

Crue soudaine en Chine : un message de sympathie de l'Union des femmes du Vietnam

Le Thi Thuy, présidente de l'Union des femmes du Vietnam, a adressé une lettre de sympathie à Shen Yiqin, présidente de la Fédération des femmes de Chine, à la suite de la crue soudaine survenue le 26 août.

Opérations de sauvetage en cours sur le site du glissement de terrain au Tibet, en Chine. Photo : VNA
Opérations de sauvetage en cours sur le site du glissement de terrain au Tibet, en Chine. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Thi Thuy, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente de l'Union des femmes du Vietnam, a adressé, le 28 août, une lettre de sympathie à Shen Yiqin, conseillère d'État chinoise, présidente du Comité de travail pour les femmes et les enfants auprès du Conseil des Affaires d'État et présidente de la Fédération des femmes de Chine. Elle a également exprimé sa sympathie aux femmes et aux populations des régions gravement touchées par la crue soudaine survenue le 26 août dans la zone frontalière entre la Chine et le Népal.

Dans sa lettre, Le Thi Thuy a indiqué avoir appris que de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain avaient frappé plusieurs localités chinoises, faisant des victimes et causant des dégâts matériels, affectant gravement la vie des populations. Au nom du Comité central de l'Union des femmes du Vietnam et des femmes vietnamiennes, elle a adressé à la présidente de la Fédération des femmes de Chine ainsi qu'aux femmes et aux populations des régions touchées ses sincères marques de sympathie et sa profonde solidarité face aux pertes et aux difficultés causées par la catastrophe naturelle.

Rappelant que le Vietnam et la Chine sont deux pays voisins socialistes, liés par une amitié traditionnelle de longue date, Le Thi Thuy a souligné que le Comité central de l'Union des femmes du Vietnam et les femmes vietnamiennes témoignent toujours d'une attention et d'une solidarité sincères envers les femmes et le peuple chinois. En tant qu'organisation représentative des femmes vietnamiennes, l'Union comprend d'autant mieux les difficultés et les pertes auxquelles les femmes, les enfants et les familles sont confrontés lors de catastrophes naturelles.

La responsable vietnamienne s'est déclarée convaincue que, sous la direction du Parti communiste chinois, avec les orientations du gouvernement, la coordination des organisations de femmes à tous les niveaux et les efforts des forces compétentes et du peuple chinois, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les efforts pour remédier aux conséquences de la catastrophe seraient menés efficacement, permettant aux localités touchées d'en surmonter rapidement les conséquences et de rétablir la production et les moyens de subsistance de la population.

Elle a enfin adressé ses vœux de santé à Shen Yiqin et aux responsables concernés, souhaitant aux femmes et aux populations des régions sinistrées de surmonter avec courage les difficultés et de retrouver rapidement une vie normale. -VNA

#Union des femmes du Vietnam #crues #Chine Chine
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

La zone dévastée par les crues soudaines charriant des coulées de boue dans le district de Rasuwa, au Népal, le 26 août 2026. Photo : ANI/TTXVN

Le Vietnam adresse des messages de sympathie à la Chine et au Népal après des catastrophes naturelles

À la suite des crues soudaines et des glissements de terrain meurtriers survenus le 26 août dans la zone frontalière entre la Chine et le Népal, les dirigeants vietnamiens ont adressé le 27 août des messages de sympathie aux dirigeants chinois et népalais, exprimant leur solidarité face aux lourdes pertes humaines et matérielles causées par les catastrophes naturelles.

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.