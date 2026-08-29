Dà Nang renforce la recherche et le sauvetage d’un bateau de pêche porté disparu

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Dà Nang (VNA) – Les autorités de la ville de Dà Nang (Centre) poursuivent les opérations de recherche et de sauvetage du bateau de pêche QNa-90859-TS, après que 32 de ses 49 membres d’équipage ont été secourus le 28 août, dans un état de santé jugé très précaire.

Selon le Comité populaire municipal, le Commandement de la défense civile de la ville a reçu un signalement le 26 août à 13h30 indiquant que ce bateau de pêche au calmar de 23,9 mètres de long, commandé par Huynh Van Tri (47 ans, originaire de la commune de Nui Thanh), n’émettait plus aucun signal.

Le bateau a quitté le port d’An Hoa, dans la commune de Nui Thanh, le 29 juillet avec 49 membres d’équipage à son bord. Sa dernière position, enregistrée par son système de surveillance des navires à 12h54 le 25 août, se situait à environ 17,6 milles marins de la frontière maritime dans les eaux vietnamiennes, à 540 milles marins au sud-sud-est de la péninsule de Son Tra et à 35 milles marins à l’ouest de l’île d’An Bang, dans la zone spéciale de Truong Sa (province de Khanh Hoa).

Les conditions météorologiques dans la zone étaient marquées par des vents de sud-ouest de force 5 à 6 et une mer agitée, présentant des risques pour les personnes et les navires.

Dès réception du signalement, le Comité populaire municipal a chargé les forces compétentes de se coordonner avec les autorités locales et les familles des membres d’équipage, tout en appelant les navires se trouvant à proximité à participer aux opérations de recherche et de sauvetage.

L’information a également été transmise au Commandement des gardes-frontières de Gia Lai, aux Centres de coordination de recherche et de sauvetage maritime du Vietnam (régions 2 et 4) ainsi qu’aux autres autorités compétentes, afin de coordonner les recherches et de vérifier les informations relatives au bateau de pêche.

Le 28 août à 13 h 25, les équipes de recherche ont secouru 32 membres d’équipage affaiblis. Le navire des garde-côtes KN 472 les a ensuite pris à son bord et a fait route vers l’île de Truong Sa Lon. – VNA

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