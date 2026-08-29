Société

Les gares routières de Hanoi prises d’assaut au début des congés de la Fête nationale

Pham Manh Hung, directeur de la Compagnie par actions des gares routières de Hanoi, a indiqué que les congés de la Fête nationale 2026 étaient relativement longs et coïncidaient avec la fin de la saison des vacances d’été ; par conséquent, une forte hausse de la demande était attendue pour les déplacements vers les lieux d’origine, le tourisme, les visites et les trajets interprovinciaux.

Une atmosphère d'effervescence règne à la gare routière Nuoc Ngâm, à Hanoi, le 29 août. Photo : VNA
Une atmosphère d'effervescence règne à la gare routière Nuoc Ngâm, à Hanoi, le 29 août. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Les gares routières de Hanoi sont en pleine effervescence samedi matin 29 août : les passagers, chargés de bagages, se hâtent de quitter la capitale pour rejoindre leurs provinces et villes d’origine, marquant ainsi le début des cinq jours de congé de la Fête nationale, qui s’étendent jusqu’à mercredi prochain.

Le nombre de passagers a bondi sur les liaisons à destination de la région centrale, des provinces montagneuses du Nord et de plusieurs localités voisines.

Nguyên Hoàng Tung, directeur de la gare routière de Giap Bat, a indiqué que la gare assure habituellement environ 650 départs par jour. Toutefois, lors du pic d’affluence lié à la Fête nationale, jusqu’à 800 départs de bus étaient programmés pour les après-midis de vendredi et de samedi, le nombre de passagers devant augmenter d’environ 200 % par rapport aux jours ordinaires.

Les liaisons vers Thanh Hoa, les anciennes provinces de Nam Dinh et Thai Binh, ainsi que Ninh Binh, figuraient parmi celles connaissant une demande particulièrement forte.

Bond du nombre de passagers

Pham Manh Hung, directeur de la Compagnie par actions des gares routières de Hanoi, a indiqué que les congés de la Fête nationale 2026 étaient relativement longs et coïncidaient avec la fin de la saison des vacances d’été ; par conséquent, une forte hausse de la demande était attendue pour les déplacements vers les lieux d’origine, le tourisme, les visites et les trajets interprovinciaux.

Une forte hausse du nombre de voyageurs était attendue vendredi et samedi pour les départs depuis Hanoi, suivie d’une nouvelle augmentation mercredi et jeudi prochains avec le retour des passagers vers la capitale.

L’accroissement de la demande varie selon les itinéraires, la plus forte pression étant prévue sur les liaisons desservant des destinations touristiques, celles liées aux visites familiales ainsi que sur les trajets de courte et moyenne distance.

vnanet-peripherique-3-hanoi.jpg
Une longue file de véhicules sur le périphérique n°3 partant du centre-ville vers l'autoroute Phap Vân - Câu Gie. Photo : VNA

Cette intensification des déplacements était également visible sur les axes routiers reliant la capitale. Dès vendredi soir, un flux continu d’autocars et de voitures particulières a quitté Hanoi pour rejoindre les routes nationales et les autoroutes, marquant ainsi le début de l’exode des vacanciers.

Le volume de trafic est resté élevé, provoquant des embouteillages notamment sur la troisième rocade, les ponts Thang Long, Nhât Tân et Vinh Tuy, ainsi qu’à la porte d’entrée sud en direction de l’autoroute Phap Vân-Câu Gie.

La police de la route a dû réguler la circulation à distance et autoriser les véhicules à emprunter la bande d’arrêt d’urgence du péréphérique n°3 afin de fluidifier le trafic.

Mesures proactives

En prévision de la hausse de la demande de transport durant les congés de la Fête nationale, les gestionnaires de gares routières et les compagnies de transport ont élaboré des plans bien en amont afin d’assurer la fluidité du service pour les passagers.

Pham Manh Hung a indiqué qu’un plan avait été établi pour déployer environ 500 bus supplémentaires, garantissant ainsi des déplacements pratiques et sûrs, tout en réduisant les embouteillages et en évitant toute pénurie de véhicules.

Sur ce total, 200 bus supplémentaires seront affectés à la gare routière de Giap Bat, 100 à celle de Gia Lâm et 200 à celle de My Dinh.

Ces bus supplémentaires seront déployés en fonction des priorités et de la demande réelle. Leur mise en service s’ajustera au flux de passagers en temps réel et à la capacité de chaque ligne, la priorité étant d’assurer le transport de tous les passagers avant la fin de la journée.

Pham Manh Hung a souligné que chaque trajet s’appuyait sur une préparation minutieuse de l’ensemble du système de transport, mobilisant véhicules, chauffeurs, personnel de service, régulateurs, inspecteurs et agents de gestion du trafic.

« L’objectif commun est d’éviter aux passagers une attente excessive, de prévenir toute pénurie de véhicules et, surtout, de garantir que chaque passager puisse rentrer chez lui ou atteindre sa destination en toute sécurité », a-t-il indiqué. – VNA

source
#congés de la Fête nationale #afflux de passagers
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.