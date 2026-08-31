Politique

Le Vietnam renforce ses relations avec les pays d’Afrique de l’Est

À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, les ambassades du Vietnam en Tanzanie et au Mozambique ont organisé des cérémonies commémoratives, réaffirmant la volonté de renforcer les relations d’amitié et de coopération avec les partenaires d’Afrique de l’Est.

L’ambassade du Vietnam au Mozambique organise la cérémonie en présence du ministre mozambicain de la Planification et du Développement, Salim Valá, de la vice-procureure générale Amabélia Chuquela et de plus de 250 invités internationaux et Vietnamiens. Photo : VNA
L’ambassade du Vietnam au Mozambique organise la cérémonie en présence du ministre mozambicain de la Planification et du Développement, Salim Valá, de la vice-procureure générale Amabélia Chuquela et de plus de 250 invités internationaux et Vietnamiens. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – À l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, les ambassades du Vietnam en Tanzanie et au Mozambique ont organisé des cérémonies commémoratives, contribuant à promouvoir l’image et les réalisations du Vietnam tout en renforçant les relations d’amitié et de coopération avec ses partenaires d’Afrique de l’Est.

À Dar es Salaam, l’ambassade du Vietnam en Tanzanie a organisé une cérémonie célébrant la Fête nationale, à l’occasion également du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Éthiopie (1976-2026). L’événement a réuni des responsables politiques et des universitaires tanzaniens, des représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales, des entreprises et partenaires, ainsi que des Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant en Tanzanie.

Dans son discours, l’ambassadrice du Vietnam en Tanzanie, Vu Thanh Huyen, a souligné la portée particulière du 2 septembre 1945, date historique qui a ouvert une nouvelle ère d’indépendance et de liberté et une nouvelle voie de développement pour le peuple vietnamien. Elle a rappelé les réalisations remarquables du Vietnam dans son processus d’édification et de développement socio-économique, ainsi que les progrès enregistrés dans les domaines de la diplomatie, de l’intégration internationale et du renforcement des relations avec ses partenaires, notamment en Afrique et en Afrique de l’Est.

Affirmant que le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec les pays africains, l’ambassadrice Vu Thanh Huyen a souligné que l’Éthiopie constituait un partenaire important. Cinquante ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, les relations Vietnam-Éthiopie n’ont cessé de se consolider et de se développer dans divers domaines, sur la base du respect de l’indépendance et de la souveraineté, de l’égalité et des intérêts mutuels.

Elle a exprimé le souhait de poursuivre le développement d’une coopération substantielle et efficace avec l’Éthiopie, la Tanzanie et les autres pays d’Afrique de l’Est, notamment à travers le renforcement des échanges entre les peuples et l’élargissement de la coopération dans les domaines économique, commercial, de l’investissement, culturel et éducatif.

L’ambassadeur d’Éthiopie en Tanzanie, Fekadu Beyene Ayana, a adressé ses félicitations au gouvernement et au peuple vietnamiens à l’occasion de la Fête nationale, saluant les réalisations du Vietnam dans son développement national et le renforcement de son rayonnement international. Il a particulièrement souligné l’importance du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Éthiopie et exprimé sa conviction que les relations bilatérales continueraient de se développer dans de nombreux domaines, contribuant au renforcement des relations entre le Vietnam et l’Afrique.

Au Mozambique, l’ambassade du Vietnam a également organisé une cérémonie solennelle à l’occasion de la Fête nationale au Musée d’histoire naturelle de Maputo, en présence de plus de 250 invités, dont le ministre mozambicain de la Planification et du Développement, Salim Valá, ainsi que des représentants de l’Assemblée nationale, des organismes gouvernementaux, du corps diplomatique, des organisations internationales, des entreprises, des experts et de la communauté vietnamienne.

L’ambassadrice du Vietnam au Mozambique, Tran Thi Thu Thin, a rappelé le jalon historique du 2 septembre 1945 et les réalisations du Vietnam après 40 ans de Renouveau, réaffirmant l’aspiration à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Évoquant les relations bilatérales, elle a affirmé que le Mozambique occupait une place prioritaire dans la politique étrangère du Vietnam en Afrique. Nourries depuis la période des luttes pour la libération nationale, les relations entre les deux pays se sont développées dans les domaines des télécommunications, de l’agriculture, de l’éducation et de la santé, avec notamment le projet emblématique de coopération dans les télécommunications Movitel.

Dans le contexte des graves inondations qui ont frappé le Mozambique en 2026, le Vietnam a accordé une aide de 100 000 dollars pour contribuer aux opérations de reconstruction. La communauté vietnamienne au Mozambique a également fait don de six tonnes de produits alimentaires aux habitants de la province de Maputo. De son côté, Movitel a activement contribué au rétablissement des réseaux de télécommunications, aidant les populations locales à retrouver des conditions de vie normales.

Le ministre Salim Valá a salué les réalisations du Vietnam, notamment son modèle d’industrialisation axé sur les exportations et l’application des technologies, qu’il considère comme une expérience utile pour le Mozambique. Il a indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint 458,6 millions de dollars en 2024 et appelé les entreprises des deux pays à passer du commerce traditionnel à la coopération en matière de production, d’investissement conjoint et d’intégration dans les chaînes de valeur.

Les secteurs prioritaires comprennent notamment l’agriculture de haute technologie, la transformation de la noix de cajou, les produits halieutiques, l’énergie, les infrastructures logistiques et la finance numérique.

Les cérémonies organisées en Tanzanie et au Mozambique ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle du Vietnam, de son peuple et de ses réalisations, tout en favorisant les échanges avec les partenaires d’Afrique de l’Est.

À travers ces activités, le Vietnam affirme sa volonté de continuer à jouer un rôle de passerelle, de promouvoir les échanges entre les peuples et de renforcer la coopération dans divers domaines, afin de porter les relations Vietnam-Afrique en général et Vietnam-Afrique de l’Est en particulier à un niveau toujours plus profond, substantiel et efficace.- VNA

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