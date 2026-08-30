Incendies de forêt en Algérie : le Vietnam adresse ses condoléances

Hanoï (VNA) - À la nouvelle des graves incendies de forêt survenus dans plusieurs provinces du nord-est de l’Algérie, qui ont causé de lourdes pertes humaines et matérielles, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé, le 30 août 2026, ses condoléances au président Abdelmadjid Tebboune.

Le Premier ministre Le Minh Hung a également adressé ses condoléances à son homologue algérien Sifi Ghrieb, tandis que le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a envoyé des messages de condoléances au président du Conseil de la nation (Chambre haute), Azzouz Nasri, et à la présidente de l’Assemblée populaire nationale (Chambre basse), Khalida Boufedeche.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a adressé ses condoléances au ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. -VNA