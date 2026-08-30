Vietnam-Kirghizistan : consolider l’amitié et promouvoir le multilatéralisme

Hanoï (VNA) - Du 31 août au 1er septembre, la vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, effectuera une visite de travail au Kirghizistan afin de participer au Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) de 2026.

L'invitation adressée au Vietnam par le Kirghizistan, pays assurant la présidence tournante de l'OCS pour le mandat 2025-2026, témoigne de la haute considération accordée au rôle, à la position et aux contributions de Hanoï sur la scène internationale.

À la veille de ce déplacement, l’ambassadeur du Vietnam au Kirghizistan, avec résidence au Kazakhstan, Nguyen Thanh Le, a souligné lors d'une interview avec l'Agence vietnamienne d'information (VNA) que cette mission revêt une importance stratégique tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Mandatée par le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, la vice-présidente participera au Sommet élargi en tant qu’invité, et mènera des activités bilatérales au Kirghizistan. Le Vietnam discutera de la situation régionale et mondiale, ainsi que des questions liées à la paix, à la sécurité, au développement, contribuant ainsi de manière constructive à la réponse aux défis mondiaux et aux menaces non traditionnelles à la sécurité. Le Vietnam réaffirme son attachement au multilatéralisme, au droit international, à la Charte des Nations Unies, au dialogue et au renforcement de la confiance. Ce voyage marque un jalon historique puisqu'il s'agit de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien au Kirghizistan depuis 1990.

En marge du sommet, Vo Thi Anh Xuan devrait rencontrer les dirigeants kirghizes, des chefs de délégation d'autres pays et des représentants d'organisations internationales pour renforcer et élargir la coopération, et mobiliser des ressources au profit du développement national.

Selon l'ambassadeur Nguyen Thanh Le, les relations entre Hanoï et Bichkek connaissent une transition passant de la reconnaissance des potentiels à une coopération de plus en plus concrète.

Il a rappelé la visite du Premier ministre Adylbek Kasymaliev au Vietnam en mars 2025, ainsi que les réunions de haut niveau tenues la même année ont insufflé une nouvelle dynamique politique aux deux pays.

Les deux pays continuent de se soutenir mutuellement aux Nations unies et dans les forums multilatéraux. Selon les statistiques vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 17,6 millions de dollars en 2025, tandis que les données kirghizes les évaluent à environ 117 millions de dollars, dont 115,4 millions de dollars d’importations en provenance du Vietnam. Sur le plan des investissements, le groupe ROX déploie le projet Royal Central Park à Bichkek et promeut la coopération dans les secteurs du logement, de l’énergie et du tourisme de villégiature.

Combinés à l’exemption de visa de 60 jours accordée aux citoyens vietnamiens, ces résultats contribuent à faciliter davantage la coopération économique et l’investissement, le tourisme ainsi que les échanges entre les peuples.

Le diplomate a exprimé son espoir que cette visite contribuerait à traduire la confiance politique mutuelle en résultats concrets. Il estime que les deux pays disposent d’un fort potentiel de coopération dans le commerce, l’investissement, l’éducation, le tourisme, la culture et les échanges entre les peuples, et appelle à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes au Kirghizistan. Ce voyage a également permis de renforcer la présence du Vietnam et d'élargir son champ de coopération au Kirghizistan et en Asie centrale.

Cette participation offre au Vietnam l’occasion de faire entendre sa voix et de proposer des initiatives pour contribuer au règlement des questions communes, de renforcer la confiance, d’élargir ses relations et de promouvoir son rôle de passerelle entre l’ASEAN, l’Union économique eurasiatique, la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) et d’autres mécanismes de coopération régionale.

Les activités des dirigeants vietnamiens réaffirment que le Vietnam continuera d’être un membre actif, constructif et responsable de la communauté internationale, de défendre fermement le droit international, la Charte des Nations unies et le multilatéralisme, et de promouvoir le dialogue et la coopération en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable. -VNA

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