Économie

Actifs cryptographiques : le Vietnam mise sur un marché encadré et transparent

La Résolution n° 05/2025/NQ-CP du Gouvernement, promulguée le 9 septembre 2025 afin de mettre en place à titre expérimental ce marché, marque une étape décisive dans l’établissement d’un cadre juridique et la création d’un nouveau canal de mobilisation des capitaux pour l’économie.

Phan Duc Trung, président de l'Association de la blockchain et des actifs numériques du Vietnam (VBA), partage son point de vue sur la nécessité de construire une infrastructure de confiance pour le marché des actifs numériques lors du Sommet sur la tokenisation d'actifs réels au Vietnam 2026 (Vietnam RWA Summit 2026). Photo: VNA
Phan Duc Trung, président de l'Association de la blockchain et des actifs numériques du Vietnam (VBA), partage son point de vue sur la nécessité de construire une infrastructure de confiance pour le marché des actifs numériques lors du Sommet sur la tokenisation d'actifs réels au Vietnam 2026 (Vietnam RWA Summit 2026). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans un contexte mondial où de nombreux pays renforcent la réglementation du marché des actifs cryptographiques, le Vietnam adopte une démarche structurée visant à faciliter l’accès aux financements tout en protégeant les investisseurs.

​La Résolution n° 05/2025/NQ-CP du Gouvernement, promulguée le 9 septembre 2025 afin de mettre en place à titre expérimental ce marché, marque une étape décisive dans l’établissement d’un cadre juridique et la création d’un nouveau canal de mobilisation des capitaux pour l’économie.

​Cette Résolution prévoit que les actifs cryptographiques doivent être adossés à des actifs réels, à l’exclusion des titres et des monnaies fiduciaires. En outre, leur offre et leur émission sont exclusivement réservées aux investisseurs étrangers. Les observateurs internationaux considèrent cette mesure comme une démarche prudente, permettant aux entreprises vietnamiennes de numériser leurs projets dans des secteurs dynamiques tels que l’immobilier, les énergies renouvelables, les infrastructures, la logistique ou encore l’agriculture, afin d’attirer des ressources financières internationales.

​Selon le Dr Tran Quy, directeur de l’Institut de développement de l’économie numérique du Vietnam et président de la société MetaDAP, cette approche permet d’associer la technologie à l’économie réelle, de limiter la création d’actifs dépourvus de valeur sous-jacente et de fournir une base pour leur évaluation, leur valorisation et la publication d’informations, tout en ouvrant notamment des possibilités de numérisation de biens immobiliers, de marchandises et de produits agricoles. L’exclusion des titres et des monnaies fiduciaires contribue à éviter les chevauchements avec les réglementations en matière de valeurs mobilières et bancaire, tout en contribuant à préserver la souveraineté monétaire. La limitation initiale de l’offre et de l’émission aux investisseurs étrangers permet également de réduire les risques de spéculation sur le marché intérieur.

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Des experts échangent sur la gestion et les transactions d’actifs numériques sur les plateformes numériques. Photo: sggp.org.vn

​Selon les prévisions de Boston Consulting Group (BCG), le marché mondial des actifs réels tokenisés pourrait dépasser 14 000 milliards de dollars d’ici 2030, offrant au Vietnam une importante opportunité de s’engager sur ce marché.

​Nguyen Thi Ngoc Quynh, responsable du marché vietnamien chez Republic, estime que le choix de la transparence dès les débuts du marché permettra de mieux répondre aux besoins de financement des entreprises locales.

À ce jour, le Vietnam ne dispose toujours pas de plateforme d’échange d’actifs cryptographiques agréée. Lors de la Conférence sur la tokenisation des actifs réels au Vietnam 2026, To Tran Hoa, chef adjoint permanent du Comité de gestion du marché des actifs cryptographiques de la Commission d’État des valeurs mobilières, a indiqué que le ministère des Finances, le ministère de la Sécurité publique et la Banque d’État du Vietnam étaient convenus, sur le principe, d’autoriser cinq entreprises ayant franchi la première étape d’évaluation à déployer des plateformes d’échange d’actifs cryptographiques.

​Pour finaliser leur autorisation, ces entités doivent obtenir une certification de sécurité de niveau 4 délivrée par le ministère de la Sécurité publique et disposer d’un capital social d’au moins 10 000 milliards de dôngs.

Afin de parachever le cadre juridique du marché des actifs cryptographiques, le gouvernement a récemment publié, le 16 juillet, le décret n° 284/2026/NĐ-CP fixant les sanctions administratives applicables aux violations dans le domaine des actifs cryptographiques et du marché des actifs cryptographiques.

​Concernant les inquiétudes relatives aux amendes applicables aux transactions réalisées en dehors des plateformes autorisées, le Dr Tran Quy précise que l’obligation de passer par un organisme agréé ne s’appliquera aux investisseurs nationaux que six mois après la délivrance de la première licence par le ministère des Finances.

​Les dispositions précises du décret n° 284 contribueront à endiguer la prolifération des plateformes d’échange frauduleuses qui se sont multipliées ces dernières années sur le marché vietnamien, tout en renforçant la sensibilisation des investisseurs, le choix d’une plateforme d’échange devenant désormais une exigence de conformité à la réglementation.-VNA

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