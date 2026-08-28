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Le Vietnam vise le top 3 de l’ASEAN dans l’IA d’ici 2030

Le Vietnam ambitionne de figurer parmi les trois pays leaders de l’ASEAN dans la recherche et le développement de l’IA d’ici 2030, tout en faisant de cette technologie un moteur de sa transformation nationale.

Espace d’exposition et de présentation de produits lors de l’AI Day 2026, le 5 avril 2026 à Hanoï. Photo : VNA
Espace d’exposition et de présentation de produits lors de l’AI Day 2026, le 5 avril 2026 à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Stratégie nationale sur l’intelligence artificielle (IA) à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045, fixe pour objectif de placer le Vietnam parmi les trois pays d’Asie du Sud-Est en tête dans la recherche et le développement de l’IA d’ici 2030.

L’économie de l’IA devrait représenter environ 6% du PIB, la productivité du travail dans les secteurs utilisant l’IA augmenter de 10 à 15% et les exportations de produits, services et solutions d’IA atteindre environ 5 milliards de dollars.

La Stratégie prévoit également de passer de la recherche, du développement et de l’application de l’IA à une transformation globale du pays grâce à l’IA.

Ces informations ont été communiquées par Nguyen Khac Lich, directeur du Département des technologies numériques et de l’intelligence artificielle du ministère des Sciences et des Technologies, lors de la conférence de presse périodique du ministère en août 2026.

Selon la Stratégie, l’IA ne se limite plus à la recherche, au développement et à l’application technologiques, mais devient une capacité essentielle pour identifier les problématiques, concevoir, organiser et faire fonctionner les activités de l’État, de l’économie et de la société. Les ressources humaines, les infrastructures et les données sont considérées comme des fondements, tandis que les institutions et la gouvernance de l’IA constituent un levier décisif.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de voir 60% des entreprises utiliser l’IA pour améliorer leur efficacité, 100% des cadres, fonctionnaires et agents publics utiliser l’IA chaque semaine dans leur travail, et 60% des décisions de gestion être appuyées par les données et l’IA. Le taux de satisfaction à l’égard des services publics intégrant l’IA devrait augmenter d’au moins 30%.

La Stratégie prévoit également la mise en place d’une plate-forme nationale de coordination des capacités de calcul pour l’IA, d’une plate-forme d’évaluation des modèles d’IA en vietnamien, d’au moins cinq plates-formes d’IA communes, de dix marques vietnamiennes d’IA et de huit modèles d’IA en vietnamien répartis en quatre catégories de taille.

En matière de ressources humaines, le Vietnam vise, d’ici 2030, 10.000 professionnels hautement qualifiés dans l’IA et 50.000 personnes titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un niveau supérieur et capables d’appliquer l’IA. Le pays prévoit également de former ou de reconvertir 500.000 travailleurs pour le déploiement et l’exploitation de l’IA, et de doter dix millions de travailleurs qualifiés de compétences de base en IA.

Afin d’en assurer la mise en œuvre, la Stratégie se décline en 32 indicateurs et 97 tâches et mesures réparties en 14 groupes. Pour chaque tâche sont clairement définis l’organisme chef de file, les organismes de coordination, l’unité chargée de sa mise en œuvre, le produit ou le résultat attendu ainsi que le calendrier d’exécution.

Le ministère des Sciences et des Technologies est chargé de piloter la mise en œuvre de la Stratégie, d’assurer la coordination interministérielle, le suivi, le contrôle, la supervision, la mesure et l’évaluation, et de rendre compte chaque année au Premier ministre.

À l’horizon 2045, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les dix premiers pays d’Asie en matière de recherche, de développement et de maîtrise de l’IA ainsi que de transformation nationale par l’IA, celle-ci devant devenir une plate-forme essentielle au fonctionnement de l’État, de l’économie et de la société. -VNA

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