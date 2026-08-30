"Ensemble avec le Vietnam pour aller de l'avant" : un pas commun, une fierté partagée

Hanoï (VNA) – La deuxième édition de la marche nationale "Ensemble avec le Vietnam pour aller de l'avant" s’est déroulée simultanément, le 30 août au matin, dans les 34 provinces et villes du pays, dans le prolongement d’une initiative lancée en 2025 par le journal Nhân Dân (Le Peuple) et le ministère de la Sécurité publique. Cette année, le programme bénéficie également de la participation du ministère de la Défense et de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

À Hanoï, les activités ont eu lieu sur les places Dông Kinh Nghia Thuc et Ba Dinh.

S’exprimant lors de l’événement, le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a salué l’initiative et son approche novatrice, appelant à en faire une activité annuelle, étroitement liée aux mouvements d’émulation patriotique et aux grandes campagnes nationales. Selon lui, la mobilisation de millions de citoyens contribuera à créer une force collective importante pour réaliser l’aspiration à bâtir un Vietnam puissant, prospère, civilisé et heureux.

Le rédacteur en chef du journal Nhân Dân, vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation du Parti et président de l’Association des journalistes du Vietnam, Lê Quôc Minh, a souligné que la répétition permettait de transformer un événement en une habitude, susceptible de changer les individus et la société.

Le vice-ministre de la Sécurité publique, le général de corps d’armée Lê Van Tuyên, a pour sa part estimé que le programme constituait une initiative concrète en faveur d’un mode de vie sain, de l’amélioration de la santé physique et mentale, ainsi que de la construction d’une société disciplinée, sûre et respectueuse de la loi.

L’édition 2026 a réuni 1 774 268 participants, qui ont cumulé 10 068 000 515 pas dans le cadre des activités organisées dans les 34 provinces et villes et près de 3 000 communes, quartiers et zones administratives spéciales.

Fait marquant, Guinness World Records a officiellement reconnu "Ensemble avec le Vietnam pour aller de l'avant" comme un record mondial pour le plus grand nombre de localités organisant simultanément une marche de sensibilisation à la protection de l’environnement. Au-delà de son ampleur, ce record témoigne de la capacité de la communauté à se mobiliser et à agir collectivement à l’échelle nationale.

Une foule nombreuse participe à la marche nationale le matin du 30 août. Photo: VNA

Lancé le 12 août 2026, le programme appelle les habitants à enregistrer leurs pas en ligne et à contribuer à l’objectif de "10 milliards de pas verts – Pour un Vietnam durable".

Dans la province de Nghê An, des dizaines de milliers de cadres, soldats et habitants ont participé à la marche dans une ambiance marquée par la célébration du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre. Au point de rassemblement de la place Hô Chi Minh, dans le quartier de Truong Vinh, les participants ont notamment salué le drapeau national et chanté l’hymne national, avant de parcourir les rues du centre-ville.

Les 100 % des communes et quartiers de Nghê An ont organisé des activités en réponse au programme. Celui-ci a également été associé à des actions de sensibilisation au Net Zero, à la réduction des émissions de carbone, au tri des déchets, aux économies d’énergie et à la plantation d’arbres.

Le programme vise également à créer des espaces de communication, d’exposition et d’expérience sur le changement climatique, le développement vert et l’économie circulaire, contribuant ainsi à sensibiliser la communauté à la responsabilité de protéger l’environnement et de promouvoir un développement durable. -VNA