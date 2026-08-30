Tourisme

Hanoï ambitionne de devenir une destination touristique "quatre saisons"

Ces dernières années, l’organisation des manifestations touristiques à Hanoï est passée de la simple promotion de l’image de la destination à une démarche visant à favoriser l’immersion des visiteurs et à prolonger leur séjour.

Les charrettes de fleurs ambulantes sont l’une des belles particularités de l’automne hanoïen. Photo: VNA
Les charrettes de fleurs ambulantes sont l’une des belles particularités de l’automne hanoïen. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le tourisme de la capitale vietnamienne est en pleine évolution. Plutôt que de se concentrer sur des événements ponctuels, Hanoï s’attache progressivement à construire un écosystème d’expériences pour les quatre saisons, où chaque festival devient le point de départ d’expériences et de parcours de découverte tout au long de l’année.

Ces dernières années, l’organisation des manifestations touristiques à Hanoï est passée de la simple promotion de l’image de la destination à une démarche visant à favoriser l’immersion des visiteurs et à prolonger leur séjour. Le Festival des cadeaux touristiques de Hanoï illustre cette approche. Plutôt que de se limiter à présenter des produits, l’événement est conçu comme un espace d’expériences, où les visiteurs peuvent participer directement à la fabrication artisanale aux côtés des artisans, découvrir les technologies de réalité virtuelle appliquées aux destinations touristiques, ainsi que les programmes promotionnels et les nouveaux circuits proposés par les agences de voyage.

Ce cycle d'activités se poursuit avec le Festival du tourisme de Hanoï à la Cité impériale de Thang Long, complété par des programmes promotionnels estivaux, des circuits nocturnes, et des événements culturels et artistiques.

Nguyen Duc Huong, un visiteur venant de Hô Chi Minh-Ville, souligne que la possibilité de fabriquer soi-même un objet et d’échanger directement avec les artisans rend son expérience beaucoup plus riche et mémorable.

Selon Tran Trung Hieu, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, les festivals sont désormais conçus comme des vitrines destinées à présenter une gamme de produits et de circuits interconnectés, ainsi que des activités accessibles tout au long de l’année. Cette stratégie vise à créer un flux culturel et touristique continu, permettant à la capitale de réduire le caractère saisonnier du tourisme tout en optimisant la valorisation de son patrimoine et de ses infrastructures.

En passant d’une logique d’organisation ponctuelle d’événements à la création d’une gamme continue de produits touristiques, Hanoï construit progressivement un écosystème d’expériences pour les quatre saisons, contribuant ainsi à renforcer durablement l’attractivité de la capitale.

vnanet-hanoi.jpg
Des touristes explorent le Vieux quartier de Hanoï en cyclo-pousse. Photo: VNA

Si les festivals suscitent l’envie de découvrir, Hanoï mise sur des produits touristiques capables de prolonger le séjour, d’enrichir l’expérience et de donner envie de revenir. La capitale développe ainsi des expériences plus approfondies autour de son patrimoine culturel et de ses villages de métiers, accessibles tout au long de l’année.

Le village de poterie de Bat Trang constitue un exemple emblématique de cette démarche. L’intérêt suscité par un festival incite les visiteurs à revenir dans les ateliers tout au long de l’année pour découvrir les histoires qui se cachent derrière chaque pièce. L’artisan émérite Tran Nam Tuoc, dans la commune de Bat Trang, explique que les touristes ne cherchent plus seulement à acheter un souvenir, mais souhaitent également laisser leur propre empreinte sur une création personnalisée et échanger avec les maîtres artisans.

De nombreux sites touristiques de Hanoï renouvellent également leur offre en misant davantage sur l’expérience. Les visites nocturnes de la Cité impériale de Thang Long, les programmes de découverte de la prison de Hoa Lo, les activités expérientielles au village de soie de Van Phuc ou encore les espaces créatifs associés au patrimoine culturel témoignent des efforts déployés pour transformer les ressources culturelles en produits touristiques plus approfondis, riches en identité et en attrait.

vnanet-hanoi-1.jpg
Des touristes se promènent autour du lac Hoan Kiem, à Hanoï. Photo: VNA

Selon Vietravel Hanoï, les touristes d’aujourd’hui, notamment les visiteurs internationaux, souhaitent de plus en plus vivre directement la culture locale, découvrir les villages de métiers, goûter à la gastronomie, échanger avec les communautés et comprendre les histoires qui se cachent derrière chaque site patrimonial.

Cette transformation se traduit concrètement par une hausse notable du taux de retour des voyageurs. Selon le classement Agoda's 2025 Return Visitor Rank, le Vietnam se classe au troisième rang en Asie parmi les pays comptant la plus forte proportion de visiteurs internationaux récurrents. Hanoï figure parmi les cinq destinations vietnamiennes enregistrant le plus grand nombre de visiteurs internationaux revenant y séjourner, aux côtés de Da Nang, Nha Trang, Hô Chi Minh-Ville et Phu Quoc. Ce résultat montre que des expériences originales et différenciées deviennent un facteur important pour renforcer la capacité des destinations à fidéliser les visiteurs. -VNA

#Hanoï #touristique "quatre saisons" #Festival des cadeaux touristiques
Suivez VietnamPlus

Vietnam du bonheur

Sur le même sujet

Plus de 100 jeunes musiciens asiatiques à Hanoï

Plus de 100 jeunes musiciens asiatiques à Hanoï

Plus de 100 jeunes musiciens venus de toute l'Asie se sont rassemblés à Hanoï pour deux concerts de l'Orchestre des jeunes d'Asie (Asian Youth Orchestra - AYO). Au-delà de l'interprétation de chefs-d'œuvre de la musique classique, les représentations à l'Opéra Ho Guom illustrent le pouvoir de la musique de rapprocher les peuples, en réunissant de jeunes talents aux langues, aux cultures et aux parcours musicaux variés autour d'une même voix.

Voir plus

À Huê, les visiteurs privilégient les temples, les pagodes et le tourisme spirituel, dans une atmosphère paisible. Photo : VNA

Le tourisme vietnamien à l’aube d’un nouvel essor

Avec la croissance soutenue des arrivées internationales et la diversification des marchés, le tourisme vietnamien dispose de conditions favorables pour accélérer son développement en privilégiant désormais la qualité, l’innovation et la durabilité.

Cap sur Quang Ninh : Une saison 2026 sous le signe des géants des mers, ici au port de croisière international de Ha Long. Photo : baovanhoa.vn

Quang Ninh s’apprête à accueillir une vague de paquebots internationaux pour cette saison

Selon le calendrier d’exploitation pour 2026, le port international de croisière de Ha Long s’apprête à accueillir une vague continue de paquebots internationaux. Les autorités locales attendent ainsi des voyageurs en provenance de marchés clés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Chine, ainsi que de nombreuses autres nations européennes.

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

Avec leurs paysages singuliers, profondément ancrés dans l’identité culturelle locale et sublimés au fil des saisons, les rizières en terrasses de Pu Nhi s’imposent comme une destination touristique à fort potentiel, appelée à enrichir l’offre et à devenir un nouveau pôle d’attractivité pour le tourisme à Diên Biên.

Le forum sur le thème « Le tourisme MICE à la nouvelle ère» se tient à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville : le tourisme MICE en pilier stratégique du développement

Hô Chi Minh-Ville adopte une approche globale qui ne se limite plus à attirer des groupes de touristes ou des événements internationaux, mais vise aussi à créer de la valeur sur les plans économique, commercial et de l’investissement, à favoriser le développement des connaissances et à renforcer la marque de la destination.

Sunset Town s'illumine avec des spectacles grandioses en bord de mer à Phu Quôc. Photo fournie par Sun Group

Phu Quôc, la perle démesurée d’Asie qui ne restera pas secrète bien longtemps

Dans un article paru sur le quotidien britannique The Times, Cathy Adams décrit un Phu Quôc plein de contrastes qui, pourtant, coexistent harmonieusement : certaines des plus belles plages d’Asie côtoient des spectacles époustouflants ; des complexes hôteliers isolés et paisibles se trouvent à deux pas d’un monde «débridé» de feux d’artifice, de jet-skis et d’une architecture d’inspiration européenne.

Des enfants écoutaient avec attention le guide qui expliquait l'enfance du président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam face à une pénurie de main-d’œuvre

Une enquête de la plateforme Hoteljob.vn indique que près de 90 % des entreprises prévoient de recruter en 2026. À Hô Chi Minh-Ville, 89,7 % des établissements recherchent du personnel et 71,8 % qualifient les recrutements de difficiles ou très difficiles.

Rachel (à droite) et son amie font des achats de vêtements au marché de Bên Thành, à Hô Chi Minh-Ville. La mégapole du Sud figure parmi les 50 meilleures destinations de shopping au monde. Photo : VnExpress

Hô Chi Minh-Ville s’invite dans la cour des grands du shopping

Travel And Tour World (TTW) a dévoilé son classement des 50 meilleures destinations de shopping au monde pour 2026, mettant en lumière des destinations où le shopping transcende le simple acte d’achat pour devenir une composante majeure et captivante de l’expérience de voyage.

La mangrove de Ru Cha, dans la ville de Hue, est appelée à voir sa superficie portée à 20 hectares dans le cadre de l’aménagement prévu par les autorités locales, contribuant à atténuer les effets du changement climatique et à développer l’écotourisme dans la lagune de Tam Giang. Photo : VNA

Hue mise sur ses « ressources vertes » pour développer un tourisme durable

Forte de son patrimoine culturel et de la richesse de ses écosystèmes, Hue entend faire de ses « ressources vertes » un levier pour développer un tourisme plus durable et attractif. La mise en réseau des rivières, lagunes, forêts, plages et espaces ruraux devrait permettre de diversifier l’offre, de prolonger les séjours et de mieux répartir les retombées touristiques au profit des communautés locales.

Hoàng Su Phì entre dans la saison des rizières dorées en septembre. Photo : ninhthuantravels.com

Puisque septembre dans l’éclatante apothéose de la nature nous réclame

Le mois de septembre confère au Vietnam une beauté singulière, allant des rizières en terrasses dorées et des cascades spectaculaires des montagnes du Nord aux matinées brumeuses de Dà Lat et au charme paisible de Huê. Ces moments forts de la saison invitent à prendre son temps et offrent aux voyageurs l’occasion de découvrir le pays sous son meilleur jour.

Des touristes étrangers à Hôi An. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam vise le top 3 de l’Asie du Sud-Est

Le Vietnam se fixe pour objectif d’accueillir 45 à 50 millions de touristes internationaux et de générer 80 à 90 milliards de dollars de recettes touristiques d’ici 2030, dans le cadre du programme d’action du gouvernement visant à faire du tourisme un secteur économique de premier plan et un moteur de croissance dans la nouvelle ère.