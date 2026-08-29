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Les communautés culturelles, remparts de la souveraineté culturelle dans l’espace numérique

Parmi les quatre tâches clés pour la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné le renforcement de la souveraineté culturelle dans l’espace numérique, de l’attractivité et du rayonnement de la culture vietnamienne.

Une jeune s’initie à un instrument de musique auprès d'un artisan. Photo : VNA
Une jeune s’initie à un instrument de musique auprès d'un artisan. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a la chance de compter de nombreuses communautés passionnées par la culture du pays ; ces groupes peuvent jouer un rôle majeur dans la préservation, la promotion et la protection des valeurs culturelles vietnamiennes à l’ère numérique, selon le prof. associé-Dr Bui Hoài Son, membre de la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

L’édification d’une souveraineté culturelle dans l’espace numérique figure parmi les tâches clés identifiées pour la mise en œuvre de la résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne.

Créer un écosystème culturel numérique imprégné des valeurs vietnamiennes

Lors de la deuxième réunion du Comité directeur central pour le développement de la culture vietnamienne, le 13 juillet 2026, le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et Président, To Lam, a souligné la nécessité d’établir une souveraineté culturelle dans le cyberespace et de faire de l’espace numérique un lieu où la culture vietnamienne est reconnue, appréciée et largement partagée.

Selon le prof. associé-Dr Bui Hoài Son, cela implique de passer d’une simple « mise en ligne de la culture » à une véritable stimulation de la vie culturelle au sein de l’espace numérique.

Il a affirmé que le Vietnam devait développer une base de données culturelle nationale servant d’infrastructure centrale pour relier bibliothèques, musées, sites patrimoniaux, instituts de recherche, services d’archives, artisans et communautés créatives.

Cette plateforme permettrait de créer des contenus variés tels que des bibliothèques numériques, des musées virtuels, des cartes du patrimoine, des expériences en réalité virtuelle, des vidéos courtes, des podcasts, des animations, de la musique, des jeux et des programmes interactifs destinés aux jeunes.

L’essentiel est de raconter des histoires culturelles de manière moderne et attrayante, sans pour autant en perdre la profondeur ni l’authenticité, a souligné le responsable.

Les communautés comme ressource culturelle

Les groupes consacrés aux maisons communales des villages vietnamiens, aux pagodes, à la musique traditionnelle, aux costumes d’époque, à la calligraphie, aux beaux-arts, à l’histoire et au patrimoine local peuvent être considérés comme des « cellules culturelles » bénévoles au sein de la société, a déclaré le prof. associé-Dr Bui Hoài Son.

Leurs atouts résident dans la passion, une connaissance approfondie et la capacité à rassembler des personnes partageant les mêmes centres d’intérêt. Les membres de ces communautés peuvent rapidement documenter et diffuser des informations sur les sites patrimoniaux, l’architecture traditionnelle, les objets d’art et les pratiques culturelles locales, parfois plus vite que les institutions officielles.

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Reconstitution du rituel de tir à la corde de l'ethnie Tày dans la commune de Bao Nhai, province de Lào Cai. Photo: VNA

Leurs récits sont également souvent plus accessibles au public, car ils reposent sur des expériences personnelles, des images et des souvenirs.

Toutefois, la passion ne suffit pas à garantir un développement durable. Le prof. associé-Dr Bui Hoài Son a souligné que ces communautés doivent garantir la fiabilité de leurs informations en vérifiant les sources et en distinguant clairement les faits documentés, les hypothèses et les opinions personnelles.

Elles doivent également assurer leur pérennité, car une communauté ne saurait dépendre entièrement de quelques membres passionnés. Elles devraient mettre en place des plans pour former une relève, définir des normes éditoriales, constituer des archives communes et adopter des mécanismes financiers transparents.

Parallèlement, la préservation du patrimoine exige de la prudence concernant les informations sensibles. Les détails relatifs à des objets de grande valeur ou à la localisation de biens patrimoniaux ne doivent pas être divulgués sans tenir compte des risques tels que le vol, le trafic illicite et la dégradation des sites, a-t-il ajouté.

De son côté, l’État devrait soutenir ces communautés par le biais de petites subventions et de formations à la numérisation, au droit d’auteur, à la communication et à la gestion communautaire, tout en facilitant leur accès aux données culturelles officielles.

Ce soutien ne doit pas pour autant les transformer en simples prolongements des organismes publics, a insisté Son, car leur vitalité repose sur le bénévolat, l’indépendance, la diversité et un amour sincère de la culture.

Avec un soutien adéquat, chaque groupe peut devenir un petit pôle de savoir ; l’interconnexion de milliers de pôles de ce type créera un vaste réseau durable, capable de préserver et de faire rayonner la culture vietnamienne.

Donner du sens à la culture en ligne

Le responsable a cité le programme artistique et politique «Tô quôc trong tim» (La Patrie dans nos cœurs) comme exemple de la manière dont les contenus culturels peuvent contribuer à façonner les valeurs sociales dans l’environnement numérique.

En août 2025, le spectacle a attiré plus de 50 000 personnes au stade My Dinh de Hanoï et a rapidement bénéficié d’une large visibilité grâce à la télévision, à la presse écrite et aux réseaux sociaux. Les photos et vidéos prises et partagées par le public ont contribué à renforcer le patriotisme, l’unité et la reconnaissance envers les générations passées.

Pour les communautés culturelles, a-t-il poursuivi, il est essentiel de bâtir leur crédibilité en tant que sources de connaissances fiables. Elles doivent mettre en place des équipes d’experts-conseils, des procédures de vérification, des pratiques claires en matière de citation des sources ainsi que des mécanismes de correction des erreurs.

Le prof. associé-Dr Bui Hoài Son a également souligné l’importance d’améliorer la culture numérique. Il est nécessaire que chacun sache vérifier les sources, comparer les informations, repérer les contenus manipulés et comprendre comment les algorithmes influencent ce qu’ils voient et partagent.

À l’ère du numérique, a-t-il soutenu, la capacité à évaluer l’information fait elle-même partie de la culture générale.

Renforcer la souveraineté culturelle en ligne ne consiste donc pas simplement à promouvoir davantage de contenus culturels vietnamiens. Il s’agit aussi de garantir aux Vietnamiens l’accès à des connaissances exactes sur leur propre histoire, leur culture et leur identité, tout en permettant aux valeurs culturelles vietnamiennes d’atteindre un public plus large. – VNA

ds

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