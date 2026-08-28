Une exposition de peintures rend hommage au Président Hô Chi Minh à Vientiane

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Vientiane (VNA) – Une exposition réunissant 50 peintures consacrées au Président Hô Chi Minh, réalisées par l’artiste vietnamien d’outre-mer défunt Dao Trong Ly, a ouvert ses portes le 27 août au Centre culturel vietnamien à Vientiane, au Laos.

Organisée conjointement par l’ambassade du Vietnam au Laos, le Centre culturel vietnamien au Laos et le Musée des beaux-arts du Vietnam, l’exposition s’inscrit dans le cadre des commémorations du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2026).

Réalisées en Thaïlande entre 2018 et 2024, les 50 œuvres racontent, à travers des traits simples mais empreints d’émotion, autant d’histoires picturales retraçant la vie et l’œuvre révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, ainsi que les grandes étapes de son parcours historique.

Les œuvres présentent le Président Hô Chi Minh à la fois comme un dirigeant éminent et un fervent révolutionnaire du mouvement de libération nationale dans le monde, et comme un homme simple et proche du peuple, profondément attaché à ses compatriotes, à ses camarades et à ses amis internationaux.

Cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam a souligné que l’exposition constituait également une occasion pour les peuples des deux pays de revenir sur leur glorieux parcours révolutionnaire, de réaffirmer la pensée du Président Hô Chi Minh sur l’indépendance nationale, la paix et l’amitié, et de resserrer les liens de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos. Elle contribue ainsi à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Le directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, Nguyen Anh Minh, a pour sa part estimé que cette exposition offrait aux jeunes générations l’occasion de mieux comprendre les valeurs de l’indépendance, de la liberté et de la paix, tout en les sensibilisant à leur responsabilité dans la préservation et la promotion de l’amitié Vietnam-Laos.

L’exposition est ouverte au public jusqu’au 31 août. -VNA

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