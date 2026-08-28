Culture-Sports

Miss Monde 2026 offre douze mille sésames pour sa grande finale et ses danses du monde

Le concours Miss Monde 2026 offre 12.000 billets gratuits aux résidents et aux visiteurs pour deux événements majeurs : «Dances of the World – Hello Vietnam, Hello World », le 2 septembre, et la grande finale, le 5 septembre, à Nha Trang.

Miss Monde 2026 invite le public à vibrer au cœur de Nha Trang. Ici les 111 candidates gracieuses dans la tunique traditionnelle vietnamienne lors de la cérémonie d’ouverture de Miss Monde 2026, le 12 août 2026. Photo: Organisateurs
Miss Monde 2026 invite le public à vibrer au cœur de Nha Trang. Ici les 111 candidates gracieuses dans la tunique traditionnelle vietnamienne lors de la cérémonie d’ouverture de Miss Monde 2026, le 12 août 2026. Photo: Organisateurs

Nha Trang (VNA) - Les organisateurs de Miss Monde 2026 ont annoncé avoir commencé la distribution de billets gratuits le 27 août à 14 heures, sur deux sites à Nha Trang, la distribution se poursuivra jusqu’à épuisement des stocks.

Les deux points de distribution des billets sont le bureau d’assistance aux touristes, situé en face du 52, rue Trân Phu, et le second bureau du Service de la culture, des sports et du tourisme de Khanh Hoa, au 6, rue Mê Linh, à Nha Trang.

Les résidents et les visiteurs doivent présenter une carte d’identité, l’application VNeID ou toute autre pièce d’identité afin de garantir un contrôle adéquat du nombre de billets délivrés à chaque personne.

Les détenteurs de billets recevront un bracelet pour accéder à la Fan Zone désignée et assister aux événements.

Le programme de distribution de billets gratuits offre aux habitants et aux touristes l’occasion d’assister en personne à l’événement Miss Monde 2026, plutôt que de suivre la compétition uniquement à la télévision ou sur des plateformes en ligne.

Le spectacle «Dances of the World – Hello Vietnam, Hello World» est prévu pour la soirée du 2 septembre, jour de la Fête nationale du Vietnam. Quant à la grande finale de Miss Monde 2026, elle se tiendra le 5 septembre sur la place du 2 Avril, à Nha Trang.

Ces deux événements figurent parmi les principales activités publiques du concours à Khanh Hoa ; ils offrent au public l’occasion de voir les candidates et de s’imprégner de l’ambiance entourant ce concours international.

Selon le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, 111 candidates venues de pays et territoires du monde entier participent à la phase finale de Miss Monde 2026.

C’est la première fois que le Vietnam accueille ce concours de beauté international, la province de Khanh Hoa ayant été choisie pour la phase finale.

Avant d’arriver à Khanh Hoa, les candidates avaient déjà participé à diverses activités culturelles et touristiques à Quang Ninh et Hai Phong, dans le cadre de leur parcours pour Miss Monde 2026 au Vietnam. – VNA

source
#Miss Monde 2026
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Quai de Nha Rong – lieu de départ du jeune Nguyen Tat Thanh, parti à la recherche d'un moyen de sauver son pays. Photo : Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

L’Espace culturel Hô Chi Minh, un levier pour les industries culturelles

Ville portant le nom du Président Hô Chi Minh et liée à plusieurs étapes importantes de sa vie, Hô Chi Minh-Ville dispose d’un patrimoine particulier. Son réseau de vestiges, de sites, de documents et de récits historiques liés au Président Hô Chi Minh constitue une matière première pour les industries culturelles.

Le Vietnam et l'UNESCO dévoilent l’identité visuelle du 50e anniversaire de leurs relations bilatérales. Photo: VNA

Le Vietnam, cœur battant du patrimoine mondial pour le Dialogue Asie-Pacifique

Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité qui se tiendra du 27 septembre au 1er octobre 2026 à Hanoi et à Ninh Binh, devra adopter le Document de Hanoi sur l’héritage et l’authenticité, marquant un jalon important suite à la Charte de Venise (1964), au Document de Nara (1994) et au Document de Nairobi (2025) dans le processus de préservation du patrimoine mondial.

Performance artistique lors du Festival de Thành Tuyên 2026. Photo: VNA

Le Festival de Thành Tuyên offre une saison de la mi-automne scintillante

Le Festival de Thành Tuyên 2026 témoigne d’une volonté de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles, de mettre en valeur la région et les habitants de Tuyên Quang, ainsi que de faire découvrir aux visiteurs nationaux et internationaux les produits locaux, les sites touristiques et le potentiel de la région.