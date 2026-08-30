Culture-Sports

Le Vietnam constitue sa délégation sportive pour les 20es Jeux asiatiques au Japon

La délégation sportive vietnamienne aux 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20), qui se tiendront du 10 septembre au 5 octobre au Japon, compte 498 membres, dont des sportifs de haut niveau dans de nombreuses disciplines.

L’équipe féminine vietnamienne de sepak takraw remporte la médaille d’or aux ASIAD 2023, organisés en Indonésie. Photo: VNA
L’équipe féminine vietnamienne de sepak takraw remporte la médaille d’or aux ASIAD 2023, organisés en Indonésie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Autorité des sports du Vietnam a publié la décision n° 1269/QĐ-TDTTVN, en date du 24 août 2026, portant création de la délégation sportive vietnamienne aux 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20), qui se tiendront au Japon.

Selon cette décision, la délégation vietnamienne compte 498 membres. Elle est dirigée par Nguyen Hong Minh, vice-directeur de l’Autorité des sports du Vietnam, tandis que Hoang Quoc Vinh, chef du Département des sports de haut niveau, en est le vice-chef de délégation.

Les ASIAD 20 se dérouleront du 10 septembre au 5 octobre 2026 au Japon. La délégation vietnamienne comprend des sportifs de haut niveau dans plusieurs disciplines clés, notamment l’athlétisme, le tir sportif, la natation, les arts martiaux (wushu, karaté, taekwondo et jiu-jitsu), le sepak takraw, l’aviron, le canoë-kayak, le football, le volleyball, le golf, l’escrime et l’haltérophilie, ainsi que des cadres, médecins et experts internationaux.

Sur le plan financier, l’Autorité des sports du Vietnam prendra en charge 343 membres de la délégation, notamment leurs billets d’avion, frais d’hébergement et de restauration, équipements de compétition, assurances et autres dépenses liées à leur participation. Les 155 autres membres bénéficieront d’un financement assuré par les collectivités locales, les fédérations et les associations sportives nationales.

Cette coordination entre les différentes sources de financement contribue à assurer de bonnes conditions de préparation et de participation de la délégation vietnamienne à la compétition.

Les ASIAD constituent non seulement une grande compétition sportive réunissant les meilleurs athlètes d’Asie, mais aussi une occasion pour les sportifs vietnamiens de faire preuve de détermination, de combativité et d’esprit de sacrifice.

À travers leur participation aux 20es Jeux asiatiques, les 498 membres de la délégation vietnamienne ambitionnent de décrocher les meilleurs résultats possibles tout en contribuant à promouvoir l’image d’un Vietnam uni, dynamique et en développement. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #ASIAD 20 #délégation sportive vietnamienne #Japon
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