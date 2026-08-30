Économie

Le Premier ministre demande d’accélérer les projets d’autoroutes dans le Nord

Le Premier ministre a demandé aux ministères et collectivités du Nord d’accélérer la réalisation des projets autoroutiers, en mettant l’accent sur la libération des terrains, l’approvisionnement en matériaux, l’avancement des travaux et le décaissement des investissements publics.

Le projet de construction de l’autoroute Cao Lanh - An Huu, phase 1, représente un investissement total de près de 7 500 milliards de dongs. Photo: VNA
Le projet de construction de l’autoroute Cao Lanh - An Huu, phase 1, représente un investissement total de près de 7 500 milliards de dongs. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a signé, le 29 août 2026, la dépêche officielle n° 60/CĐ-TTg du Premier ministre sur l’accélération de la mise en œuvre des projets autoroutiers dans le Nord du Vietnam.

La dépêche est adressée aux ministres de la Construction et des Finances ainsi qu’aux présidents des Comités populaires de Hanoï et des provinces de Bac Ninh, Ninh Binh, Hung Yen, Lang Son, Cao Bang, Phu Tho, Son La, Thai Nguyen et Tuyen Quang.

Ces derniers temps, le gouvernement et le Premier ministre ont demandé aux ministères et aux collectivités d’accélérer la préparation des investissements, les opérations de libération des terrains, les travaux et le décaissement des fonds pour les grands projets d’infrastructure.

L’investissement dans la construction des projets d’autoroutes revêt une importance particulière pour renforcer les capacités de transport, promouvoir un développement rapide et durable et contribuer au développement général du pays.

Dans le Nord, sept axes autoroutiers, répartis en 14 projets et projets composantes, sont actuellement en construction. Le ministère de la Construction est l’organisme responsable d’un projet, tandis que les collectivités locales assurent la maîtrise d’ouvrage ou exercent les compétences de l’autorité compétente pour les autres.

Malgré les efforts déployés, plusieurs projets rencontrent encore des difficultés liées à la libération des terrains et à l’approvisionnement en matériaux de construction. Certains projets dont l’achèvement est prévu en 2026 présentent par ailleurs un volume important de travaux restant à réaliser.

Le Premier ministre demande aux présidents des Comités populaires des villes et provines concernées de mobiliser l’ensemble du système politique afin de régler rapidement les problèmes liés aux indemnisations, au soutien et à la réinstallation, ainsi qu’au déplacement des infrastructures techniques, pour assurer la remise des terrains dégagés aux entreprises de construction. Il souligne la nécessité de garantir aux populations affectées des conditions de logement et de vie au moins équivalentes, voire meilleures, à celles dont elles disposent actuellement.

Les localités sont également appelées à accélérer les procédures d’octroi, de renouvellement et d’augmentation de capacité des carrières afin de garantir l’approvisionnement en matériaux, notamment pour le projet composante 3 de la quatrième rocade de la région de la capitale, le projet Cho Moi-Bac Kan et le tronçon Ninh Binh-Hai Phong traversant Ninh Binh et Hung Yen. Elles doivent parallèlement renforcer le contrôle des prix des matériaux et publier en temps utile les prix et indices des prix de la construction.

Pour les projets dont l’achèvement est prévu en 2026 ou dont les travaux ont débuté en 2025 mais accusent du retard, les maîtres d’ouvrage et investisseurs sont invités à adapter les plans de construction aux conditions réelles, à mobiliser davantage de ressources humaines, financières et matérielles et à intensifier les travaux, tout en garantissant la qualité et les normes techniques.

Enfin, les autorités locales doivent renforcer la prévention et la réponse aux fortes pluies, inondations, crues soudaines et glissements de terrain, protéger les équipements et matériaux et assurer la sécurité des chantiers. Elles sont également chargées d’accélérer les travaux et le décaissement des fonds, en particulier pour les projets devant être achevés en 2026.

Le ministère de la Construction est chargé de suivre et d’accélérer la mise en œuvre de ces mesures et de rendre compte au gouvernement et au Premier ministre des difficultés rencontrées. -VNA

#Nouvelle ère #Nord #Premier ministre #autoroutes
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