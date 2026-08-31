Politique

50 ans de liens Vietnam-Éthiopie: un séminaire sur la pensée de Ho Chi Minh et la coopération avec l’Afrique de l’Est

À l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Éthiopie, un séminaire organisé à Dar es Salaam a mis en lumière la valeur actuelle de la pensée de Ho Chi Minh et les nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et l’Afrique de l’Est.

Vue générale du séminaire consacré à la pensée de Ho Chi Minh et aux perspectives de coopération entre le Vietnam et l’Afrique de l’Est. Photo : VNA
Vue générale du séminaire consacré à la pensée de Ho Chi Minh et aux perspectives de coopération entre le Vietnam et l’Afrique de l’Est. Photo : VNA



Dar es Salaam (VNA) – À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Éthiopie (1976-2026), l’ambassade du Vietnam en Tanzanie a organisé à Dar es Salaam un séminaire sur le thème « Ho Chi Minh – un héritage en mouvement : la pensée de Ho Chi Minh et le développement des relations et de la coopération entre le Vietnam et l’Afrique de l’Est ».

L’événement a réuni l’ambassadrice du Vietnam en Tanzanie, Vu Thanh Huyen, l’ambassadeur d’Éthiopie en Tanzanie, Fekadu Beyene Ayana, l’expert David S. Muya du Département des relations internationales de l’Université de Dar es Salaam (UDSM), ainsi que de nombreux universitaires, enseignants, étudiants et représentants d’entreprises des trois pays.

Des représentants de plusieurs entreprises vietnamiennes et régionales, dont Viettel Tanzania, Halotel, Viettel Burundi, Lumitel, ainsi que de la compagnie aérienne nationale Ethiopian Airlines, ont également participé aux échanges.

Les discussions ont porté sur l’héritage du président Ho Chi Minh, l’histoire des luttes pour la libération nationale et les perspectives de coopération entre le Vietnam et l’Afrique de l’Est. Les participants ont notamment souligné l’importance des liens économiques, technologiques et des échanges entre les peuples pour approfondir les relations entre les deux régions.

Dans son intervention, l’ambassadrice Vu Thanh Huyen a mis en avant trois piliers fondamentaux de la pensée de Ho Chi Minh : l’indépendance nationale, la solidarité internationale et le progrès humain. Elle a rappelé que, dès les premières étapes de son parcours révolutionnaire, le président Ho Chi Minh avait établi des liens entre la lutte du peuple vietnamien et le mouvement mondial contre le colonialisme, notamment en Afrique, à travers sa participation à l’Union intercoloniale et sa contribution au journal Le Paria.

Selon elle, le Vietnam et l’Afrique partagent de nombreuses expériences historiques en matière de défense de la souveraineté, d’autonomie et de développement centré sur l’être humain.

L’ambassadrice a estimé que l’esprit de solidarité qui avait marqué les luttes pour la libération nationale devait désormais se traduire par des programmes de coopération concrets. Les priorités pourraient notamment porter sur le renforcement des liaisons aériennes, l’élargissement des échanges universitaires, le développement d’une agriculture de haute technologie pour garantir la sécurité alimentaire et renforcer la résilience face au changement climatique, ainsi que la promotion du commerce numérique et des liens entre entreprises, marchés et populations.

Pour sa part, l’ambassadeur éthiopien Fekadu Beyene Ayana a souligné les similitudes entre la pensée de Ho Chi Minh et celle de plusieurs dirigeants africains de la première génération, tels que Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere et Patrice Lumumba. Leur vision reposait notamment sur la quête d’indépendance, en associant libération politique, souveraineté économique et justice sociale.

Il a estimé que les enseignements tirés de la mobilisation populaire, de l’autonomie et de la solidarité internationale conservaient toute leur pertinence pour les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l’Afrique.

De son côté, l’expert S. Muya, représentant de l’UDSM, a insisté sur le rôle de l’éducation et des jeunes dans la transmission de l’héritage d’amitié entre les deux régions. Il a proposé de renforcer une coopération fondée sur la formation et la recherche appliquée, en lien avec des enjeux concrets tels que la sécurité alimentaire, le développement des petites et moyennes entreprises, la formation professionnelle et la transformation numérique.

Le directeur général de Halotel en Tanzanie, Bui Van Thang, a présenté l’expérience de cette entreprise comme un exemple de coopération Sud-Sud au service du développement communautaire. Il a affirmé que Halotel continuerait à jouer son rôle de passerelle afin de transformer les relations diplomatiques en projets économiques concrets.

Le séminaire a ainsi constitué à la fois un espace d’échanges sur la vie, l’œuvre et la pensée de Ho Chi Minh et une plateforme de dialogue sur les valeurs susceptibles de contribuer aux relations internationales et à la coopération au développement aujourd’hui.

L’ambassade du Vietnam en Tanzanie a affirmé sa volonté de continuer à jouer un rôle de passerelle entre les milieux universitaires, les entreprises et les jeunes, contribuant ainsi à rendre les relations entre le Vietnam et l’Afrique de l’Est toujours plus substantielles, efficaces et durables.- VNA

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