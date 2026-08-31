Le marché aérien vietnamien attire de nouveaux acteurs malgré la pression des coûts

Hanoï, 31 août (VNA) – Porté par la croissance de la demande de transport de passagers et de fret, le marché aérien vietnamien attire une nouvelle vague d’investisseurs et de compagnies aériennes. Toutefois, l’intensification de la concurrence met de plus en plus à l’épreuve la solidité financière, l’efficacité opérationnelle et la capacité des acteurs à faire face aux chocs de coûts imprévus.
Selon les Perspectives du marché commercial de Boeing, le Vietnam figure parmi les marchés de l’aviation à la croissance la plus rapide de la région.
Au premier semestre 2026, le marché a transporté 45,49 millions de passagers et 813 200 tonnes de fret, soit des hausses respectives de 9,8 % et 16,4 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam.
Ce potentiel de croissance a attiré d’importants groupes privés dans les activités de transport aérien et les infrastructures aéroportuaires.
Le groupe T&T est devenu actionnaire stratégique de Vietravel Airlines, tandis que le groupe Sun a créé Sun PhuQuoc Airways, développant un modèle de compagnie aérienne adossé à son écosystème touristique et de villégiature.
Crystal Bay a fondé Crystal Bay Airlines avec un capital initial de 300 milliards de dôngs, soit 11,5 millions de dollars, tandis que LOTHA Airlines, basée à Dong Nai, a fait son entrée sur le marché avec un capital de 10 milliards de dôngs.
Les infrastructures aéroportuaires attirent également d’importants investissements. Le groupe Masterise a créé Masterise Airport Company en août 2025 avec un capital initial de 29 300 milliards de dôngs.
Malgré l’arrivée de nouveaux acteurs, le marché intérieur reste fortement concentré. Selon un rapport publié début 2026 par Saigon-Hanoi Securities, Vietnam Airlines et Vietjet représentent à elles deux environ 85 à 90 % du marché de l’aviation domestique.
Parallèlement, Bamboo Airways, Pacific Airlines et Vietravel Airlines poursuivent leur restructuration, notamment sur les plans financier, de la flotte et du réseau de lignes.
Bamboo Airways a notamment réduit ses liaisons intérieures et internationales, sa flotte étant passée de 44 appareils en haute saison à seulement trois.
Les difficultés rencontrées par les compagnies aériennes se sont accentuées cette année, la hausse des prix du carburant, les fluctuations des taux de change et la pénurie d’avions pesant de plus en plus sur les coûts d’exploitation.
Le prix du kérosène Jet A1 importé de Singapour a dépassé 230 dollars le baril au deuxième trimestre, à la suite de l’escalade du conflit au Moyen-Orient début mars.
Bien que les prix aient ensuite reculé pour s’établir autour de 160 à 170 dollars, ils sont restés nettement supérieurs aux niveaux prévus par de nombreuses compagnies aériennes dans leurs plans d’affaires annuels.
Vietjet a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de près de 30 500 milliards de dôngs au deuxième trimestre, en hausse de 71 % sur un an, tandis que son bénéfice avant impôt a chuté de 47 %, à 349 milliards de dôngs.
La compagnie a par la suite abaissé son objectif de chiffre d’affaires consolidé pour 2026, de 101 400 milliards à 86 800 milliards de dôngs, et son objectif de bénéfice avant impôt, de 3 000 milliards à 2 400 milliards de dôngs.
Au premier semestre, Vietjet a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 51 500 milliards de dôngs, en hausse de 44 %, tandis que son bénéfice net a progressé de 6 %, à 1 300 milliards de dôngs.
Vietnam Airlines a également subi des pressions sur ses coûts. Au deuxième trimestre, son chiffre d’affaires consolidé a augmenté de plus de 36 %, à près de 38 400 milliards de dôngs, mais le coût des biens et services vendus a bondi de 59 %, dépassant 36 600 milliards de dôngs.
Le bénéfice brut a ainsi chuté de plus de 3 200 milliards de dôngs pour s’établir à environ 1 700 milliards de dôngs, contribuant à une perte nette consolidée d’environ 600 milliards de dôngs, sa première perte trimestrielle depuis le début de 2024.
Tran Van Huu, directrice financière et comptable en chef de Vietnam Airlines, a déclaré que la seule hausse des prix du carburant aurait pu alourdir les coûts de la compagnie de plus de 7 000 milliards de dôngs au deuxième trimestre.
Les mesures d’atténuation mises en œuvre ont permis de réduire cet impact négatif d’environ 5 000 milliards de dôngs.
Les fluctuations des taux de change constituent un autre défi, près de 60 % des coûts des compagnies aériennes étant libellés en devises étrangères, notamment les contrats de location d’avions, les pièces détachées et les services de maintenance.
Vietnam Airlines estime qu’une hausse de 1 % du taux de change pourrait entraîner environ 300 milliards de dôngs de coûts supplémentaires. L’impact des fluctuations des taux de change en 2026 est estimé à quelque 500 milliards de dôngs.
La disponibilité des avions exerce également une pression supplémentaire sur les compagnies. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et les problèmes de moteurs, notamment les rappels concernant certains moteurs Pratt & Whitney, ont entraîné l’immobilisation de plusieurs appareils et accentué la pénurie d’avions.
Lors de l’assemblée générale annuelle de Vietnam Airlines en 2026, son président, Do Ngoc Hoa, a déclaré que cette pénurie pourrait persister pendant plusieurs années.
Il a précisé que les avions actuellement commandés auprès de constructeurs tels que Boeing et Airbus pourraient ne pas être livrés avant 2033-2034.
Le secteur vise néanmoins une croissance à deux chiffres en 2026, avec environ 95 millions de passagers et plus de 1,6 million de tonnes de fret transportés, soit des hausses respectives de 13 % et 15 %.- VNA
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