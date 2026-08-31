Les experts vietnamiens à l’étranger unissent leurs efforts pour développer le nucléaire national

Paris (VNA) – Le Réseau des experts vietnamiens de l’énergie nucléaire à l’étranger (VietNuc) a organisé, le 29 août à l’École polytechnique de Paris, un séminaire consacré au programme nucléaire vietnamien, réunissant des spécialistes issus de plusieurs institutions de premier plan au Vietnam, en France et dans le monde.

Organisé en présentiel et en ligne, le séminaire a porté sur l’état actuel et les perspectives du programme nucléaire vietnamien, le développement des ressources humaines, les petits réacteurs modulaires (PRM), les expériences en matière de sûreté nucléaire et de prolongation de la durée de vie des centrales, ainsi que la mobilisation des experts vietnamiens à l’étranger au service du programme national.

Selon Bui Nguyen Hoang, représentant de VietNuc et modérateur du séminaire, cette rencontre visait principalement à créer un espace d’échange entre les membres du réseau et à renforcer les liens avec les milieux spécialisés au Vietnam et à l’étranger.

VietNuc concentre actuellement ses activités sur cinq axes : l’organisation de séminaires spécialisés, la contribution aux consultations sur les politiques publiques, la diffusion des connaissances sur l’énergie nucléaire, le soutien aux programmes de formation au Vietnam et le renforcement des liens entre ses membres, les organismes nationaux et les organisations internationales.

Parmi ses initiatives récentes figure l’élaboration d’un « Manuel de questions-réponses sur l’énergie nucléaire », destiné à répondre aux interrogations du public à partir d’informations scientifiquement fondées et présentées dans un langage accessible.

Lors du séminaire, Nguyen Hoang Linh, directeur du Département de la sûreté nucléaire et de la radioprotection du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, a présenté l’état actuel et les perspectives du programme nucléaire national.

Il a souligné que le développement de l’énergie nucléaire nécessitait une préparation globale, portant notamment sur le cadre juridique, les capacités de gestion, la sûreté et la sécurité nucléaires, les ressources humaines et la coopération internationale.

La formation des ressources humaines constitue ainsi l’un des facteurs déterminants pour la mise en œuvre à long terme du programme. Xavier Perrette, vice-président chargé des relations internationales de l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN), relevant du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), a partagé l’expérience française en la matière.

Selon lui, la formation doit commencer suffisamment tôt, s’inscrire dans une stratégie de long terme et être adaptée aux différentes étapes du programme, de la gestion et de la conception à la construction, l’exploitation et le contrôle de la sûreté.

Le séminaire a également examiné les perspectives des petits réacteurs modulaires (PRM). Vu Thanh Mai, experte de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a présenté les tendances mondiales et les principales technologies actuellement étudiées.

Les PRM pourraient offrir de nouvelles possibilités grâce à leur puissance plus limitée, leur conception modulaire et leur flexibilité. Les experts ont toutefois souligné la nécessité d’évaluer soigneusement leur maturité technologique, leur potentiel de commercialisation, leurs coûts, les exigences réglementaires et les conditions de sûreté avant tout choix technologique.

Une table ronde consacrée au « Programme nucléaire du Vietnam et perspectives mondiales » a réuni des représentants des organismes vietnamiens compétents et des experts d’EDF, du CEA, de l’INSTN, de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), de l’AIEA et de VietNuc.

Les échanges ont mis en évidence plusieurs priorités pour le Vietnam : perfectionner le cadre institutionnel, former les ressources humaines, développer une solide culture de sûreté nucléaire, sélectionner des technologies adaptées, renforcer les capacités de gestion des projets et consolider la coopération entre organismes de réglementation, instituts de recherche, universités, entreprises et experts internationaux.

Créé en juillet 2025, VietNuc compte actuellement plus de 100 membres actifs et entretient des liens avec quelque 200 experts à travers le monde. Ses membres travaillent notamment dans les domaines de la gestion nucléaire, de l’ingénierie, de la construction, de la gestion de projets et de la recherche en France, au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Italie et au Vietnam.

Depuis sa création, le réseau a participé aux consultations techniques sur l’élaboration de la loi sur l’énergie atomique et des textes réglementaires relatifs aux centrales nucléaires et aux réacteurs de recherche. Il a également contribué à des programmes de formation universitaire, organisé des séminaires spécialisés et participé à la diffusion des connaissances scientifiques sur l’énergie nucléaire.

Le séminaire organisé à l’École polytechnique de Paris illustre ainsi le rôle des experts vietnamiens à l’étranger en tant que passerelle entre les besoins du pays et l’expérience, les technologies et les systèmes de formation internationaux.

La mobilisation efficace de ces ressources humaines contribuera à renforcer les capacités du Vietnam sur les plans institutionnel, humain et technique, ainsi qu’à développer une solide culture de sûreté, créant ainsi les conditions nécessaires à un développement prudent, sûr et durable du programme nucléaire national. - VNA

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