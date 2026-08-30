Économie

Les produits vietnamiens s’imposent sur les plateformes de commerce électronique à l’occasion de la Fête nationale

Le commerce électronique est devenu un canal de distribution principal, remplaçant progressivement les supermarchés traditionnels. Sur les plateformes d'achat en ligne, les produits locaux fabriqués par les petites et moyennes entreprises et les coopératives vietnamiennes occupent désormais des positions très visibles.

Une séance de livestream visant à promouvoir les produits agricoles de la province de Lai Chau à l'occasion de la Fête nationale 2026. Photo: VNA
Une séance de livestream visant à promouvoir les produits agricoles de la province de Lai Chau à l'occasion de la Fête nationale 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La consommation au Vietnam enregistre un changement structurel important qui reflète clairement via des achats à l'occasion de la Fête nationale du 2 septembre.

Le commerce électronique est devenu un canal de distribution principal, remplaçant progressivement les supermarchés traditionnels. Sur les plateformes d'achat en ligne, les produits locaux fabriqués par les petites et moyennes entreprises et les coopératives vietnamiennes occupent désormais des positions très visibles.

Cette présence forte n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une transformation numérique continue et de politiques de promotion du commerce efficaces. Au lieu de vendre uniquement des produits bruts, plusieurs d'établissements de production investissent davantage dans le design des emballages, l'image de marque et les normes de qualité. Ainsi, les produits OCOP, les aliments transformés, l’artisanat et la mode locale figurent régulièrement parmi les meilleures ventes, grâce à leur qualité constante et à la transparence des prix. Cependant, cette évolution encourageante pose de nouveaux défis aux entreprises comme aux autorités. Le commerce électronique est un environnement en constante évolution, où la concurrence se joue parfois à chaque seconde d’affichage.

La première question soulevée par les experts et les entreprises est la suivante : comment maintenir une croissance stable des produits vietnamiens une fois les campagnes promotionnelles massives des congés terminées ?

Selon l’expérience de plusieurs entreprises, la réponse repose avant tout sur la capacité à garantir la qualité des produits et des services après-vente. Une séance de vente en direct proposant d’importantes réductions peut générer des milliers de commandes en peu de temps, mais pour inciter les clients à revenir, le produit doit réellement répondre à leurs attentes. Les entreprises doivent ainsi passer d’une logique de vente ponctuelle à une stratégie visant à fidéliser leur clientèle.

Huynh Thi Thu Trang, représentante de la société An Phat Green Agricultural Products, souligne que les grandes fêtes permettent à son entreprise d’enregistrer une forte fréquentation et de toucher des dizaines de milliers de nouveaux clients en peu de temps. Mais la pression est également considérable après une séance ayant généré des milliers de commandes. Un emballage négligé ou un traitement trop lent des réclamations peut entraîner une mauvaise évaluation, qui affecte durablement la réputation de la boutique. Par conséquent, un service client attentionné et une politique de retour claire sont essentiels pour préserver la confiance des acheteurs.

Par ailleurs, une étude de l'Association du commerce électronique du Vietnam montre que beaucoup de petites et moyennes entreprises manquent encore de compétences numériques. Créer une boutique en ligne est simple, mais la rendre rentable nécessite une bonne gestion des données et une compréhension du comportement des consommateurs sur chaque plateforme. Les entreprises doivent former du personnel qualifié et élaborer des stratégies de promotion adaptées, plutôt que de consacrer des budgets publicitaires sans analyse précise.

De nombreuses coopératives et unités de production disposent de produits de qualité, mais manquent encore de personnel maîtrisant les techniques de vente en direct ou permettant d’améliorer la visibilité des produits sur les plateformes. Cette situation peut entraîner une hausse excessive des dépenses publicitaires et réduire leurs bénéfices.

La logistique constitue également un enjeu important pendant les périodes de forte demande. Les entreprises doivent prévoir les volumes de commandes et stocker suffisamment tôt les marchandises dans des entrepôts centraux proches des grandes zones urbaines. Une coopération étroite avec les sociétés de livraison et un partage en temps réel des données sur les commandes permettraient aussi de mieux organiser les livraisons, de réduire les coûts de stockage et de limiter les retours dus aux retards.

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Une séance de livestream visant à présenter des produits OCOP de la province de Vinh Long. Photo: VNA

Enfin, le développement d'un commerce électronique durable exige une protection efficace contre les contrefaçons. La vice-directrice de l'Agence du commerce électronique et de l'économie numérique, Lai Viet Anh, a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’une coordination étroite pour protéger les consommateurs et les marques légitimes. Les autorités renforcent leurs outils de contrôle automatisé et demandent aux plateformes de participer au contrôle des informations concernant les vendeurs. Le retrait des comptes proposant des produits contrefaits contribue ainsi à assainir le marché et à garantir une concurrence équitable, a-t-elle ajouté.

La Fête nationale constitue un moment important pour stimuler la consommation, mais le commerce électronique s’inscrit dans une perspective de long terme. Pour transformer les succès ponctuels en position durable, les entreprises vietnamiennes devront continuer à améliorer leur gestion, la qualité de leurs produits et les compétences de leurs équipes numériques. Un cadre juridique transparent et des programmes de formation adaptés, soutenus par les associations et les autorités, contribueront également à renforcer la présence et la valeur des produits vietnamiens sur les plateformes commerciales modernes. -VNA

#Fête nationale #commerce électronique #Nghị quyết 57 #NQ 57
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