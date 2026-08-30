Leipzig ambitionne de devenir une plateforme reliant les entreprises allemandes et vietnamiennes

Berlin (VNA) – Les autorités de Leipzig, ville la plus peuplée du Land de Saxe (Est de l'Allemagne), ont accueilli le 28 août la cérémonie de signature d'une lettre d'intention visant à créer le "German–Vietnam Hub" (Pôle Allemagne-Vietnam).



Ce document a été signé par Clemens Schülke, maire adjoint de Leipzig chargé de l'économie, du travail et du numérique ; Michael Körner, directeur général d'Invest Region Leipzig ; et Angelika Bordt, vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Leipzig (IHK Leipzig).



À travers ce pôle, Leipzig prévoit de mettre en place un système centralisé de conseil aux entreprises afin de faciliter la coopération économique, les investissements et le transfert de connaissances entre les deux pays. La ville ambitionne également de renforcer sa position en tant que lieu privilégié pour les échanges culturels et le dialogue avec le Vietnam.



Pôle logistique, industriel et scientifique majeur, Leipzig est aussi une ville jumelée avec Hô Chi Minh-Ville. Elle dispose d'un immense potentiel de coopération économique avec le Vietnam, notamment dans les domaines de la santé, du traitement des eaux, des technologies environnementales, de l'énergie, de l'économie numérique, de l'enseignement supérieur, ainsi que du recrutement et de la formation de main-d'œuvre hautement qualifiée. La région de Leipzig abrite par ailleurs une importante communauté vietnamienne.



Le "German–Vietnam Hub" définit cinq objectifs stratégiques : promouvoir Leipzig et l'Allemagne comme destinations d'affaires et attirer des entreprises vietnamiennes ; soutenir les entreprises allemandes dans leur pénétration du marché vietnamien ; et élargir la coopération scientifique avec les institutions vietnamiennes. Il vise également à attirer en Allemagne des jeunes Vietnamiens en formation professionnelle et des travailleurs qualifiés, tout en renforçant le dialogue entre le Vietnam et l’Allemagne.

À l’issue de la cérémonie, l’ambassadeur Nguyen Dac Thanh et la délégation de l’ambassade du Vietnam ont travaillé avec Clemens Schülke, maire adjoint de Leipzig, et Dirk Panter, ministre d'État de Saxe aux Affaires économiques, au Travail, à l'Énergie et à la Protection du climat.L’ambassadeur Nguyen Dac Thanh a appelé à renforcer la coopération économique et les liens entre entreprises des deux pays, à attirer les entreprises de Leipzig pour investir et développer leurs activités au Vietnam, et à encourager les entreprises vietnamiennes à considérer Leipzig comme une porte d’entrée vers les marchés allemand et européen.



Il a également appelé à renforcer la coopération en matière de formation professionnelle, à attirer des ressources humaines vietnamiennes à Leipzig et à valoriser le rôle de la communauté vietnamienne locale comme passerelle pour la coopération.Il a affirmé que l'ambassade du Vietnam était prête à servir de passerelle entre l'administration municipale de Leipzig, la Chambre de commerce et d'industrie (IHK) de Leipzig et "Invest Region Leipzig" - une agence publique chargée du développement économique et de l'attraction des investissements - et les ministères, collectivités locales, associations et entreprises du Vietnam.

Elle soutiendra également les projets faisant suite à cette réunion afin d'aboutir à des résultats concrets. Clemens Schülke a souligné que les relations entre le Vietnam et Leipzig se sont développées au cours des 75 dernières années et que le partenariat de jumelage entre Leipzig et Hô Chi Minh-Ville constitue un fondement spécial pour la coopération entre les deux villes et leurs pays respectifs.



Avec le "German-Vietnam Hub", Leipzig souhaite créer un pont entre les entreprises vietnamiennes et allemandes, a-t-il déclaré, ajoutant que cette initiative vise à faciliter les investissements bilatéraux et à ouvrir de nouvelles opportunités commerciales. Le Vietnam est un partenaire économique important pour l'Allemagne, a-t-il fait remarquer.



De son côté, Dirk Panter a salué la coopération efficace et pragmatique entre Leipzig et Hô Chi Minh-Ville, soulignant que la stabilité politique du Vietnam est un facteur clé permettant aux deux parties de concrétiser leur potentiel de collaboration. Le même jour, l’ambassadeur Nguyen Dac Thanh a participé à un dialogue économique organisé à l’IHK Leipzig, en présence de représentants des autorités municipales, de l’Association des Vietnamiens de Leipzig et d’une trentaine de grandes entreprises allemandes et vietnamiennes, dont Leipziger Messe, LVB, l’hôpital St. Georg, l’Université de Leipzig, Germatek et Lebus.



Le diplomate a insisté sur le fait que le Vietnam cherche tout particulièrement à attirer des investissements de haute qualité et de haute technologie, des transferts de connaissances ainsi que des projets à plus forte valeur ajoutée, ce qui permet d'aligner directement les besoins de développement du Vietnam sur les atouts de Leipzig et de la Saxe.



Les entreprises participantes ont présenté leurs activités ainsi que leurs projets en cours ou à venir au Vietnam. Elles ont exprimé un vif intérêt pour le réseautage et le développement de partenariats commerciaux et d'investissement. -VNA