Économie

Trafic portuaire : Hai Phong dépasse ses prévisions

Hai Phong accélère sa transformation vers un modèle de "port vert et intelligent", grâce à l’automatisation et aux procédures douanières électroniques, qui permettent de réduire considérablement le temps d’escale des navires et de traitement des marchandises.

Transport de conteneurs aux quais n° 3 et n°4 du port international TIL Hai Phong. Photo: VNA
Transport de conteneurs aux quais n° 3 et n°4 du port international TIL Hai Phong. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Durant les huit premiers mois de 2026, le volume de marchandises transitant par les ports de la ville de Hai Phong est estimé à 134,34 millions de tonnes. Ce chiffre dépasse largement l'objectif initial de 115 millions de tonnes et représente une hausse de 11,74% par rapport à la même période de l'année précédente.

Pour obtenir ce résultat remarquable, la ville a activement mis en œuvre des mesures coordonnées visant à renforcer les capacités d’exploitation et la compétitivité de son réseau portuaire. Elle s’est notamment attachée à optimiser l’exploitation du port international de Lach Huyen, avec la mise en service de nouveaux quais permettant d’accueillir avec succès de grands porte-conteneurs assurant des liaisons directes avec la côte Ouest des États-Unis et l’Europe, sans transiter par un port intermédiaire.

Parallèlement, la ville accélère sa transformation vers un modèle de "port vert et intelligent", grâce à l’automatisation et aux procédures douanières électroniques, qui permettent de réduire considérablement le temps d’escale des navires et de traitement des marchandises. La modernisation des réseaux de transport routier et fluvial interrégionaux facilite également l’acheminement des marchandises des zones industrielles vers les ports. Associées aux efforts visant à accompagner les entreprises, à lever leurs difficultés et à accélérer la réforme administrative, ces mesures ont contribué à attirer plusieurs compagnies maritimes internationales et à les inciter à ouvrir de nouvelles lignes vers Hai Phong.

Cette dynamique s'est poursuivie pendant les vacances de la Fête nationale du 2 septembre. Durant cette période, la Société par actions du Port de Hai Phong a maintenu ses activités à pleine capacité jour et nuit. Des équipes et des équipements ont été mobilisés en permanence pour garantir un travail continu et sécurisé. Une coordination étroite avec les autorités douanières et les gardes-frontières a permis de traiter rapidement tous les navires arrivant au port, affirmant ainsi le rôle majeur de cet établissement et contribuant directement à la croissance globale du volume de marchandises de la ville.

Afin de maintenir cette croissance jusqu’à la fin de 2026, le port de Hai Phong poursuivra la mise en œuvre de plusieurs mesures stratégiques. Il se concentrera sur la promotion et l’attraction de lignes de services et de compagnies maritimes ciblées vers le terminal de Tan Vu, une fois celui-ci autorisé à accueillir des navires jusqu’à 55 000 DWT, en privilégiant les lignes susceptibles d’être transférées depuis les ports de la région.

Le port renforcera également sa coopération avec de grands partenaires tels que MSK, MSC, COSCO, Sinolines et ZGL, ainsi qu’avec les compagnies sud-coréennes Namsung, Pancon, Dongjin, Sinokor et KMTC, afin d’ouvrir de nouvelles lignes de services et d’accroître le volume de conteneurs transitant par le port.

Il renforce également ses services logistiques intégrés, notamment le transport par barges reliant le complexe portuaire de Lach Huyen au réseau des ports fluviaux intérieurs, afin d’optimiser les coûts et d’améliorer sa compétitivité.Prallèlement, le port modernise ses systèmes informatiques, renforce la connexion des données avec ses clients et compagnies maritimes et développe ses services à valeur ajoutée. Il s’attache également à achever les travaux supplémentaires aux quais 3 et 4 de Lach Huyen et à étudier de nouveaux projets d’infrastructures potentiels. -VNA

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