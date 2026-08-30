Société

Le trafic sur les autoroutes Nord-Sud bondit de près de 60 % pendant les congés de la Fête nationale

Le 28 août, le trafic total a atteint 262 595 véhicules, soit une hausse de 28,5 % par rapport au 27 août.Le 29 août, premier jour des cinq jours de congé de la Fête nationale du 2 septembre, les 15 tronçons ont enregistré 321 776 véhicules, en hausse de 57,4 % par rapport au 27 août

Véhicules sur l'autoroute Phan Thiet-Dau Giay. Photo: VNA
Véhicules sur l'autoroute Phan Thiet-Dau Giay. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Département des routes du Vietnam (DRVN), le trafic sur les 15 tronçons de l’autoroute Nord-Sud a augmenté de près de 60 %, avec des pics particulièrement élevés à certains endroits. L’ensemble des stations de péage sur les tronçons déjà mis en service fonctionne toujours en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le 28 août, le trafic total a atteint 262 595 véhicules, soit une hausse de 28,5 % par rapport au 27 août.Le 29 août, premier jour des cinq jours de congé de la Fête nationale du 2 septembre, les 15 tronçons ont enregistré 321 776 véhicules, en hausse de 57,4 % par rapport au 27 août, témoignant d’une demande toujours élevée de déplacements sur l’axe autoroutier Nord-Sud.Malgré la forte hausse du trafic, la circulation sur les autoroutes est globalement restée fluide.

Le système de télépéage sans arrêt (ETC) a fonctionné de manière stable et rapide, permettant aux véhicules de franchir les postes de péage sans arrêt ni attente et contribuant ainsi à maintenir la fluidité du trafic durant le pic de déplacements du début des congés de la Fête nationale du 2 septembre.

Parallèlement, le système de transport intelligent ITS a continué de soutenir la surveillance et la gestion du trafic. Les données des caméras et des équipements de surveillance sont transmises au centre de contrôle pour suivre la circulation, tandis que les panneaux à messages variables (VMS) fournissent des informations, des alertes et des conseils permettant aux usagers d’adapter leur itinéraire.

Le DRVN prévoit que la circulation restera intense jusqu'à la fin des vacances, en particulier sur les tronçons reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville aux provinces et zones touristiques. Afin de garantir des déplacements sûrs tout au long de cette période de pointe, les services de gestion continuent de surveiller le réseau et de collaborer avec les forces de l'ordre.

Enfin, les usagers sont invités à vérifier leur véhicule avant le départ, à maintenir un solde suffisant sur leur compte de péage, à suivre les informations affichées sur les VMS, à respecter les limitations de vitesse et à maintenir une distance de sécurité sur l’autoroute. -VNA

#trafic routier #Fête nationale #VNHP
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