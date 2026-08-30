Société

La ligne de métro Bên Thành-Suôi Tiên gratuite pour la Fête nationale

À l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre, la ligne de métro Bên Thành-Suôi Tiên à Hô Chi Minh-Ville sera gratuite pour tous les passagers, avec 264 trajets et une amplitude horaire élargie afin de répondre à la forte demande de déplacements.

Des passagers attendent le métro Bên Thành-Suôi Tiên. Photo: VNA
Des passagers attendent le métro Bên Thành-Suôi Tiên. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, la ligne de métro Bên Thành-Suôi Tien sera renforcée le 2 septembre, avec une durée de service prolongée et la gratuité totale pour les passagers.

Selon Van Thi Huu Tam, directrice adjointe de l'Eurl des chemins de fer urbains n°1 de Hô Chi Minh-Ville (HURC1), 264 trajets seront assurés ce jour-là, contre 228 en temps normal, de 5h00 à 23h00. De 21h00 à 22h30, l’intervalle entre les trains sera réduit à cinq minutes afin de répondre à la demande accrue, notamment des passagers souhaitant assister au feu d’artifice célébrant la Fête nationale.

Tous les passagers pourront voyager gratuitement sur la ligne Bên Thành-Suôi Tiên.

Trois options seront proposées : scanner une carte d’identité électronique ou une carte d’identité de citoyen à puce aux portiques ; utiliser le code QR HCMC METRO disponible sur l’application HCMC Metro HURC ; ou retirer gratuitement un billet papier comportant un code QR aux bornes automatiques.

HURC1 précise que les billets achetés normalement seront facturés et ne pourront pas être remboursés. Le QR HCMC METRO sera disponible sur l’application à partir du 2 septembre et valable uniquement ce jour-là.

Selon le Centre de gestion des transports publics de Hô Chi Minh-Ville, les transports publics devraient accueillir environ 280 000 passagers par jour pendant les congés de la Fête nationale, soit une hausse de 29 % sur un an. Les 156 lignes de bus devraient assurer quelque 19 245 trajets quotidiens, en hausse de 8 %. -VNA

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