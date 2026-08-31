Vietnam-Kirghizistan : donner un nouvel élan à la coopération

Bichkek (VNA) – En marge du Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a rencontré, le 31 août à Bichkek, le président kirghiz Sadyr Japarov, afin de discuter des mesures visant à approfondir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.
Le président Sadyr Japarov a chaleureusement salué la participation de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et de la délégation vietnamienne de haut rang au Sommet OCS Plus, soulignant l’importance de cette visite et les avancées positives des relations bilatérales, notamment dans les domaines politique et diplomatique, commercial, de l’investissement et des échanges entre les peuples.
Il a affirmé que le Kirghizistan attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam, qu’il considère comme l’un de ses principaux partenaires en Asie du Sud-Est, et souhaitait approfondir davantage la coopération bilatérale.
Vo Thi Anh Xuan a remercié le président kirghiz pour son accueil chaleureux et lui a transmis les salutations ainsi que les vœux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam. Elle a également transmis l’invitation de ce dernier au président Sadyr Japarov à effectuer une visite au Vietnam à la date qui lui conviendra.
À cette occasion, la vice-présidente vietnamienne a adressé ses félicitations au gouvernement et au peuple kirghiz à l’occasion du 35e anniversaire de la Fête nationale du Kirghizistan (31 août 1991-31 août 2026). Elle a salué les réalisations socio-économiques du pays sous la direction du président Sadyr Japarov, ainsi que son rôle et ses initiatives dans la lutte contre le changement climatique et la promotion du développement durable.
Elle a également félicité le Kirghizistan, qui assure la présidence de l’OCS pour la période 2025-2026, pour l’organisation réussie de nombreuses activités de haut niveau, contribuant ainsi à promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde.
Vo Thi Anh Xuan a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son amitié traditionnelle avec le Kirghizistan, qu’il considère comme un partenaire important et fiable en Asie centrale. Elle a proposé aux deux parties de consolider la confiance politique en renforçant les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, tout en créant des conditions favorables aux entreprises des deux pays pour explorer leurs marchés, développer les investissements et les activités commerciales et stimuler les échanges commerciaux bilatéraux ainsi qu’avec l’Union économique eurasiatique (UEEA).
Concernant la coopération économique et l’investissement, le président Sadyr Japarov a salué les activités et les contributions des entreprises vietnamiennes au Kirghizistan, notamment celles du groupe ROX, qui investit dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures urbaines. Il a affirmé que son pays continuerait de prêter attention à ces activités et de créer des conditions favorables à la mise en œuvre efficace des projets du groupe et à l’élargissement de ses investissements et activités commerciales.
À cette occasion, le président Sadyr Japarov a remis l’Ordre de l’Amitié Dostuk à Tran Anh Tuan, dirigeant du groupe ROX, en reconnaissance de ses importantes contributions au développement de la coopération en matière d’investissement entre les deux pays.
Sur le plan multilatéral, Vo Thi Anh Xuan a proposé que les deux pays continuent de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein de l’ONU et dans les forums multilatéraux. Elle a félicité le Kirghizistan pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2027-2028.
Le président Sadyr Japarov a, de son côté, affirmé que le Kirghizistan était prêt à poursuivre sa coopération étroite avec le Vietnam au sein de l’ONU et dans les mécanismes multilatéraux.
Les deux parties sont convenues d’élargir leur coopération à des domaines présentant encore un important potentiel, notamment les sciences et technologies, les transports, la logistique, la culture, le tourisme, les sports et les échanges entre les peuples. Elles ont également convenu de renforcer la coopération face aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels et de valoriser le rôle de passerelle du Vietnam et du Kirghizistan dans la promotion de la connectivité entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale.
Vo Thi Anh Xuan a demandé au président Sadyr Japarov et aux autorités kirghizes de continuer à accorder une attention particulière à la communauté vietnamienne et à lui créer des conditions favorables pour qu’elle puisse vivre, travailler et exercer ses activités commerciales de manière stable, s’intégrer à la société locale et contribuer au développement du Kirghizistan ainsi qu’aux relations d’amitié entre les deux pays.
La rencontre, tenue dans une atmosphère cordiale et ouverte, a contribué à maintenir les échanges de haut niveau, à renforcer la confiance politique, à élargir les domaines de coopération et à créer un nouvel élan pour le développement substantiel et efficace des relations d’amitié Vietnam-Kirghizistan, tout en favorisant la connectivité entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale et en contribuant à la paix, à la coopération et au développement.
Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré la communauté vietnamienne au Kirghizistan et a eu plusieurs autres rencontres bilatérales. – VNA
Voir plus
Le secrétaire général et président To Lam rencontre le secrétaire général des Nations Unies à New York
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre le Vietnam et l’ONU.
Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.
L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix
L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.
Le dirigeant To Lam appelle à renforcer la recherche des Vietnamiens portés disparus pendant la guerre
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a appelé les entreprises américaines à renforcer leur soutien à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des soldats vietnamiens tombés au combat, notamment grâce aux archives et aux technologies génétiques.
Le dirigeant To Lam reçoit des représentants de grands groupes économiques américains
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, a reçu à New York des représentants de JPMorgan Chase et de Visa, échangeant sur le renforcement de la coopération financière, l’attraction des investissements et la transformation numérique au Vietnam.
Le dirigeant To Lam appelle à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam–États-Unis
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a proposé de renforcer la coopération Vietnam–États-Unis dans l’économie, le commerce, les sciences et technologies, l’énergie et la réparation des séquelles de la guerre, lors de sa rencontre avec le sénateur américain Steve Daines à New York, le 23 septembre.
Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion
Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.
6e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale : renforcer la sécurité des données
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale examine les projets de loi sur la sécurité des données et l’identification électronique, visant à renforcer la protection des données et à répondre aux nouveaux risques dans l’environnement numérique.
Le Vietnam propose de créer des groupes de travail contre les escroqueries transnationales
Le Vietnam propose la création, dans chaque pays, de groupes de travail spécialisés pour renforcer la coopération dans la lutte contre les réseaux d’escroquerie transnationale, notamment à travers le partage d’informations et la coordination des enquêtes.
Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est
Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.
Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.
Le dirigeant Tô Lâm multiple des rencontres de haut niveau en marge de l’Assemblée générale de l’ONU
En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le dirigeant Tô Lâm a rencontré les dirigeants du Ghana, du Bhoutan et du Saint-Siège, ainsi que le président de la 81e session de l’Assemblée générale, pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir la coopération multilatérale.
Un avion militaire australien achemine un hôpital de campagne vietnamien vers le Soudan du Sud
Le 23 septembre à Hanoï, un avion de transport militaire C-17 de la Force aérienne royale australienne a acheminé l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8 du Vietnam vers le Soudan du Sud, où il prendra part à la mission de maintien de la paix des Nations Unies.
Le ministre vietnamien des AE rencontre le Secrétaire général adjoint de l'ONU et Haut-Représentant de l'UNAOC
Le ministre Le Hoai Trung a affirmé qu'en tant que pays dont l'histoire et les traditions sont étroitement liées à l'aspiration à la paix, le Vietnam apprécie les efforts de l'ONU en général, et de l'UNAOC en particulier, pour promouvoir le dialogue et le respect mutuel, renforcer la solidarité et résoudre pacifiquement les différends.
40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes
Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.
Discours du dirigeant To Lam à la 81e Assemblée générale de l’ONU
Le dirigeant To Lam a prononcé le 22 septembre à New York un discours lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Le scrétaire général et président To Lam rencontre les présidents du Timor-Leste, de la Suisse et de la Finlande
À New York, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 22 septembre les présidents du Timor-Leste, de la Suisse et de la Finlande.
Le général Nguyen Trong Nghia rend hommage aux anciens experts militaires biélorusses
Le général Nguyen Trong Nghia a rendu hommage aux anciens experts militaires biélorusses pour l’aide qu’ils avaient apportée au Vietnam, symbole de la solidarité internationale entre les deux pays.
De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.
Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU
À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.