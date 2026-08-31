Politique

Le Vietnam et le Bangladesh renforcent leur amitié et leur coopération

Le Vietnam et le Bangladesh disposent d’importantes perspectives pour approfondir leur coopération, notamment dans le commerce, l’investissement, l’agriculture, les technologies et le tourisme, avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 2 milliards de dollars.

L’ambassadeur Nguyên Manh Cuong (au centre) et la secrétaire d’État au ministère bangladais des Affaires étrangères, Shama Obaed Islam (quatrième à partir de la droite), posent avec les ambassadeurs des pays de l’ASEAN. Photo : VNA
L’ambassadeur Nguyên Manh Cuong (au centre) et la secrétaire d’État au ministère bangladais des Affaires étrangères, Shama Obaed Islam (quatrième à partir de la droite), posent avec les ambassadeurs des pays de l’ASEAN. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Bangladesh a organisé, le 30 août à Dhaka, une cérémonie solennelle marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2026), en présence de hauts responsables bangladais, de représentants du corps diplomatique, d’organisations internationales, d’entreprises et de la communauté vietnamienne dans ce pays.

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyên Manh Cuong, a souligné la portée historique de la Révolution d’Août 1945 et de l’événement au cours duquel le président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, devenue aujourd’hui la République socialiste du Vietnam.

Après 40 ans de Renouveau, le Vietnam a enregistré d’importantes réalisations socio-économiques et s’est affirmé comme une économie dynamique et un membre actif et responsable de la communauté internationale. Le pays entretient actuellement des relations diplomatiques avec 195 pays et a établi des cadres de coopération avec 38 partenaires majeurs.

Évoquant les relations vietnamo-bangladaises, l’ambassadeur Nguyên Manh Cuong a affirmé que les deux pays entretiennent une amitié traditionnelle fondée sur des similitudes historiques et culturelles ainsi que sur des aspirations communes au développement. Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1973, ils se sont toujours soutenus et ont coopéré activement au sein des forums régionaux et internationaux.

La coopération économique et commerciale offre notamment de vastes perspectives. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 1,2 milliard de dollars en 2025 et les deux parties visent un chiffre de 2 milliards de dollars. Selon l’ambassadeur, des potentiels importants subsistent dans le commerce, l’investissement, l’agriculture, la logistique, les technologies, la santé, le tourisme et les échanges entre entreprises.

La conclusion prochaine des négociations sur un nouvel accord relatif au transport aérien, ouvrant la voie à une liaison directe entre Hanoï et Dhaka, devrait également donner un nouvel élan aux échanges économiques et aux contacts entre les peuples.

De son côté, la secrétaire d’État au ministère bangladais des Affaires étrangères, Shama Obaed Islam, a adressé ses chaleureuses félicitations au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens à l’occasion de la Fête nationale. Elle a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique ainsi que les progrès enregistrés dans les relations bilatérales, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de la culture et de l’agriculture.

Elle a estimé que les deux pays disposent encore d’importantes possibilités de coopération, notamment dans les secteurs de la pharmacie, des télécommunications et du tourisme, et appelé à renforcer les liens entre les milieux d’affaires et les échanges populaires.

À cette occasion, l’ambassadeur Nguyên Manh Cuong a également félicité le Bangladesh pour le succès des élections législatives de février 2026 et de l’élection présidentielle du 20 août dernier. Il a adressé ses félicitations au ministre bangladais des Affaires étrangères, Khalilur Rahman, élu président de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies pour 2026-2027.

La cérémonie a également permis aux invités de découvrir la gastronomie et la culture vietnamiennes à travers des plats traditionnels et des vidéos présentant les arts, le pays et le peuple vietnamiens. L’événement a ainsi contribué à approfondir la compréhension mutuelle et les liens d’amitié entre les deux peuples.

Dans le cadre des activités célébrant la Fête nationale, l’ambassade du Vietnam, en coordination avec l’Association des entrepreneurs vietnamiens au Bangladesh et le Tiger Golf Club, avait organisé le 29 août le Tournoi de golf de l’amitié Vietnam-Bangladesh. Réunissant des diplomates, des entreprises des deux pays et plus de 50 golfeurs, l’événement a combiné échanges, mise en relation d’entreprises, promotion commerciale et présentation de produits vietnamiens.

Lors de la cérémonie de remise des prix, l’ambassadeur Nguyên Manh Cuong a souligné que le sport constituait un pont favorisant une meilleure compréhension entre les entreprises des deux pays, tant dans le domaine commercial que dans les échanges culturels.

Le général de brigade à la retraite Md Manzur Qader, vice-président du Tiger Golf Club, a estimé que le tournoi avait créé une plateforme concrète permettant aux entreprises vietnamiennes et bangladaises d’échanger et d’explorer de nouvelles possibilités de coopération. Il a souhaité que cette manifestation devienne un rendez-vous annuel, contribuant à renforcer les liens entre les deux communautés d’affaires.

Les activités organisées à l’occasion de la Fête nationale ont ainsi contribué à promouvoir l’image du Vietnam au Bangladesh et à renforcer l’amitié traditionnelle, la coopération et les échanges entre les deux pays. - VNA

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