Politique

« Des exemples simples mais nobles », une exposition en hommage au Président Ho Chi Minh

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a visité le 3 septembre à Hanoï l’exposition « Des exemples simples mais nobles », qui illustre la vitalité des enseignements du Président Ho Chi Minh dans la vie contemporaine.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, accompagné d’autres dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, visite une exposition intitulée « Des exemples simples mais nobles ». Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, accompagné d’autres dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, visite une exposition intitulée « Des exemples simples mais nobles ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En marge de la conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appropriation et à la mise en œuvre de plusieurs résolutions et directives du Bureau politique du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, accompagné d’autres dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, a visité, le 3 septembre à Hanoï, une exposition intitulée « Des exemples simples mais nobles ».

Organisée par la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, l’exposition est réalisée pour la 14e année consécutive par le Musée Ho Chi Minh, sous la direction de la Commission et du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

L’exposition s’articule autour de deux parties principales : « Graver dans la mémoire les enseignements de l’Oncle Ho » et « Des fleurs offertes à l’Oncle Ho ».

La première partie retrace les différentes directives du Bureau politique relatives à l’étude et à la mise en pratique des enseignements du Président Ho Chi Minh. Le parcours met notamment en avant la Directive n° 07-CT/TW du 13 juillet 2026 sur le renforcement de l’étude et de la pratique de la pensée, de la morale, de la méthode et du style de Ho Chi Minh dans la nouvelle phase de développement. Les visiteurs peuvent également y découvrir une collection d’articles de presse sur des personnes et des actions exemplaires que le Président Ho Chi Minh avait lui-même découpés et signalés pour les mettre à l’honneur. Ces documents font partie d’un fonds de près de 2.000 articles conservés au Musée Ho Chi Minh.

vnanet-potal-hoi-nghi-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-mot-so-nghi-quyet-chi-thi-cua-bo-chinh-tri-8999384.jpg
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, accompagné d’autres dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, visite l'exposition. Photo: VNA

La seconde partie, intitulée « Des fleurs offertes à l’Oncle Ho », rend hommage à 136 collectifs et individus sélectionnés parmi près de 400 exemples à travers le pays. Parmi eux, 44 collectifs et individus illustrent le thème « Semer les graines rouges », dans des domaines tels que l’édification du Parti, l’éducation politique et idéologique, la culture et la réforme administrative.

L’exposition met également à l’honneur des cadres et membres du Parti proches de la population et à son écoute, dévoués à leur travail, ainsi que des personnalités qui se distinguent dans l’innovation, le développement économique, la culture, le domaine social et les forces armées.

Les 136 collectifs et individus présentés sont autant de « belles fleurs » offertes au Président Ho Chi Minh à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance. À travers leurs actions simples mais nobles, l’exposition illustre la vitalité de la pensée, de la morale et du style de Ho Chi Minh dans la vie contemporaine et contribue à diffuser l’esprit d’étude et de mise en pratique de ses enseignements. -VNA

#conférence nationale sur l’étude #l’appropriation et la mise en œuvre de plusieurs résolutions #Nouvelle ère #Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.