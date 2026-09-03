« Des exemples simples mais nobles », une exposition en hommage au Président Ho Chi Minh

Hanoï (VNA) - En marge de la conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appropriation et à la mise en œuvre de plusieurs résolutions et directives du Bureau politique du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, accompagné d’autres dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, a visité, le 3 septembre à Hanoï, une exposition intitulée « Des exemples simples mais nobles ».



Organisée par la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, l’exposition est réalisée pour la 14e année consécutive par le Musée Ho Chi Minh, sous la direction de la Commission et du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



L’exposition s’articule autour de deux parties principales : « Graver dans la mémoire les enseignements de l’Oncle Ho » et « Des fleurs offertes à l’Oncle Ho ».



La première partie retrace les différentes directives du Bureau politique relatives à l’étude et à la mise en pratique des enseignements du Président Ho Chi Minh. Le parcours met notamment en avant la Directive n° 07-CT/TW du 13 juillet 2026 sur le renforcement de l’étude et de la pratique de la pensée, de la morale, de la méthode et du style de Ho Chi Minh dans la nouvelle phase de développement. Les visiteurs peuvent également y découvrir une collection d’articles de presse sur des personnes et des actions exemplaires que le Président Ho Chi Minh avait lui-même découpés et signalés pour les mettre à l’honneur. Ces documents font partie d’un fonds de près de 2.000 articles conservés au Musée Ho Chi Minh.





Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, accompagné d’autres dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, visite l'exposition. Photo: VNA

La seconde partie, intitulée « Des fleurs offertes à l’Oncle Ho », rend hommage à 136 collectifs et individus sélectionnés parmi près de 400 exemples à travers le pays. Parmi eux, 44 collectifs et individus illustrent le thème « Semer les graines rouges », dans des domaines tels que l’édification du Parti, l’éducation politique et idéologique, la culture et la réforme administrative.



L’exposition met également à l’honneur des cadres et membres du Parti proches de la population et à son écoute, dévoués à leur travail, ainsi que des personnalités qui se distinguent dans l’innovation, le développement économique, la culture, le domaine social et les forces armées.



Les 136 collectifs et individus présentés sont autant de « belles fleurs » offertes au Président Ho Chi Minh à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance. À travers leurs actions simples mais nobles, l’exposition illustre la vitalité de la pensée, de la morale et du style de Ho Chi Minh dans la vie contemporaine et contribue à diffuser l’esprit d’étude et de mise en pratique de ses enseignements. -VNA