Fête nationale : lever du drapeau à l’extrême Nord du Vietnam

Tuyen Quang (VNA) – Au matin du 2 septembre, au mât du drapeau national de Lung Cu, dans la commune éponyme de la province de Tuyen Quang, le poste de garde-frontière de Lung Cu, en coordination avec les autorités locales, a organisé une cérémonie solennelle de levée du drapeau à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.



L’événement a réuni Do Thi Thu Thao, membre du présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, présidente de la Croix-Rouge vietnamienne, des responsables locaux, ainsi que de nombreux habitants et touristes.



À 8h00 précises, le drapeau national, d’une superficie de 54 m², a été hissé au sommet du mât. Les cadres, soldats, habitants et touristes présents ont solennellement tourné leur regard vers le drapeau et entonné ensemble l’hymne national.



Selon Kim Xuan Giang, chef du poste de garde-frontière de Lung Cu, cette cérémonie contribue à raviver les traditions glorieuses de la nation, à renforcer le patriotisme et la fierté nationale et à rappeler aux soldats leur responsabilité dans la protection de la souveraineté et de la sécurité des frontières nationales.​

Lors de la cérémonie solennelle de lever du drapeau. Photo : VNA



Situé à près de 1.500 mètres d’altitude, le mât du drapeau national de Lung Cu est un symbole de la souveraineté territoriale à l’extrême Nord du pays. Le drapeau de 54 m² flottant à son sommet symbolise l’unité des 54 ethnies du Vietnam.



Le secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la commune de Lung Cu, Duong Ngoc Duc, a souligné que le drapeau national flottant au sommet du mont Rong constitue une source de fierté et rappelle à chacun sa responsabilité dans l’édification et la défense de sa terre natale.



Présent à Lung Cu à l’occasion de la Fête nationale, Nguyen Anh Duc, un touriste venu de Hô Chi Minh-Ville, a fait part de son émotion et de sa fierté lors de sa première participation à une cérémonie de levée du drapeau à l’extrême Nord du pays. Cette expérience lui a permis de prendre davantage conscience de la valeur de la paix et d’exprimer sa gratitude envers les soldats qui veillent jour et nuit sur les frontières. -VNA