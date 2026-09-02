Fête nationale : le dirigeant To Lam rend hommage au Président Ho Chi Minh à Hanoï

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 19 août 2026) et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, s’est rendu, dans la matinée du 2 septembre à Hanoï, au Mausolée du Président Ho Chi Minh avant de lui rendre hommage à la Maison 67, dans le Site historique dédié au Président Ho Chi Minh au Palais présidentiel.



Le dirigeant To Lam et les délégués ont offert de l’encens en mémoire du Président Ho Chi Minh.

Le dirigeant To Lam rend hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée. Photo : VNA

Il y a 81 ans, le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, au nom du gouvernement provisoire, le Président Ho Chi Minh avait lu la Déclaration d’Indépendance, proclamant devant le peuple vietnamien et le monde entier la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Le dirigeant To Lam salue la population venue rendre hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée. Photo : VNA

Tôt dans la matinée du 2 septembre, de nombreux habitants se sont également rendus sur la place historique Ba Dinh pour visiter le Mausolée du Président Ho Chi Minh et le Site historique qui lui est dédié au Palais présidentiel. -VNA