Politique

Fête nationale : Rendre hommage au Président Hô Chi Minh en France

À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, l’ambassade du Vietnam et les représentations vietnamiennes en France ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh, le 31 août à Montreuil, en saluant son parcours révolutionnaire en France et en réaffirmant leur volonté de perpétuer sa pensée, sa morale et son style.

L’ambassade du Vietnam et les représentations vietnamiennes en France ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh, le 31 août à Montreuil. Photo: VNA
L’ambassade du Vietnam et les représentations vietnamiennes en France ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh, le 31 août à Montreuil. Photo: VNA

Paris (VNA) - L'ambassade du Vietnam et les représentations vietnamiennes en France ont organisé, le 31 août, une cérémonie de dépôt de gerbes devant le monument dédié au Président Hô Chi Minh à Montreuil, en banlieue de Paris, à l'occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945).

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a souligné la portée de cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des activités marquant le 115e anniversaire du départ du jeune patriote Nguyen Tat Thanh en quête d'une voie pour la libération nationale, ainsi que le 80e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh en France en tant qu'invité d'honneur du gouvernement français en 1946.

Il a rappelé que la France occupait une place importante dans le parcours révolutionnaire de Nguyen Ai Quoc – Hô Chi Minh. Durant son séjour, il y a vécu, travaillé, étudié et mené des activités politiques, découvrant progressivement la voie juste vers la libération nationale et jetant les bases idéologiques et politiques de la révolution vietnamienne.

Devant le monument, les diplomates vietnamiens ont salué son dévouement de toute une vie à l'indépendance nationale, à la liberté et au bonheur du peuple vietnamien.

L'ambassadeur Trinh Duc Hai a affirmé que les représentations vietnamiennes en France continueraient d'étudier et de suivre la pensée, la morale, les méthodes et le style de Hô Chi Minh dans cette nouvelle période de développement, tout en renforçant la solidarité, le sens des responsabilités et la discipline, et en s'efforçant d'accomplir les missions qui leur sont confiées.

Il a également remercié les autorités et la population de Montreuil, ainsi que les autorités et le personnel du Musée de l’Histoire vivante, pour leur sollicitude et leur précieuse contribution à la préservation des lieux et des traces historiques liés au Président Hô Chi Minh. Il a souligné que leur soutien constitue un symbole vivant de l'amitié et des liens étroits unissant les peuples vietnamien et français, contribuant ainsi à approfondir l'amitié et la coopération bilatérales. -VNA

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