Tourisme

Da Nang fait de la gastronomie un produit touristique phare

Da Nang mise sur la gastronomie locale pour diversifier son offre touristique, valoriser son patrimoine culturel et renforcer l’attractivité de la destination auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers.

Un plat de Mi Quang de Da Nang présenté lors du séminaire. Photo : VNA.
Un plat de Mi Quang de Da Nang présenté lors du séminaire. Photo : VNA.

Da Nang (VNA) – Alors que les touristes accordent une importance croissante aux expériences culturelles locales, la ville de Da Nang intensifie l’exploitation des valeurs gastronomiques en les associant à la promotion de la destination, à la préservation du patrimoine et au développement de produits touristiques emblématiques. La ville ambitionne ainsi de construire un écosystème touristique gastronomique cohérent, afin de renforcer l’attractivité de la destination, de prolonger la durée des séjours et d’accroître les dépenses des visiteurs.

Le Mi Quang, ambassadeur gastronomique de Da Nang

Parmi les spécialités culinaires de la région de Quang, le Mi Quang est considéré comme l’un des produits présentant le plus grand potentiel pour devenir une marque touristique emblématique de Da Nang. De plat populaire, le Mi Quang a été reconnu en 2024 comme patrimoine culturel immatériel national, une reconnaissance qui englobe non seulement le plat lui-même, mais aussi les savoir-faire, les pratiques et les valeurs culturelles transmis au sein de la communauté au fil des générations.

Grâce à la diversité de ses ingrédients, de ses modes de préparation et de ses saveurs, le Mi Quang est devenu l’une des spécialités emblématiques de la gastronomie du Centre du Vietnam et de la cuisine vietnamienne. Selon les experts, pour que le Mi Quang devienne véritablement un « ambassadeur gastronomique », Da Nang doit passer d’une approche consistant simplement à emmener les touristes déguster ce plat à une démarche visant à construire une expérience culturelle autour du Mi Quang, permettant aux visiteurs de mieux comprendre son histoire, ainsi que celle des habitants et du territoire qui l’ont vu naître.

Selon Ly Dinh Quan, président de l’Association de la culture gastronomique de Da Nang, il est nécessaire de construire une chaîne de valeur permettant à la fois de préserver et de valoriser les savoirs populaires liés au Mi Quang et de développer sa marque en s’appuyant sur le savoir-faire des artisans, afin de la faire connaître progressivement à l’étranger.

Pour améliorer la qualité et construire une identité de marque, le Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme prévoit d’élaborer et de promulguer un « référentiel du Mi Quang de Da Nang », associé à une marque de certification. Les critères envisagés porteront notamment sur l’origine des ingrédients, les techniques traditionnelles de préparation, l’hygiène et la sécurité alimentaires, les modalités de service ainsi que la capacité à transmettre aux visiteurs les valeurs culturelles liées à ce plat.

Parallèlement, les entreprises accélèrent l’application des technologies afin de faire connaître le Mi Quang sur un plus grand nombre de marchés. Certains produits de Mi Quang instantané sont développés dans le but de préserver les saveurs traditionnelles, d’utiliser des ingrédients frais et de ne pas recourir aux conservateurs, tout en répondant aux normes nécessaires à l’exportation et à l’élargissement des réseaux de distribution à l’étranger.

Construire des circuits touristiques autour de la gastronomie

Outre le Mi Quang, Da Nang possède de nombreuses autres spécialités, notamment les banh xeo et bun mam, ainsi qu’une grande variété de produits gastronomiques. La ville conjugue également les traditions culinaires de la région de Quang avec différentes cuisines internationales, ce qui lui confère une identité gastronomique à la fois diversifiée et ouverte sur le monde.

La distinction accordée récemment à certains établissements gastronomiques de Da Nang par le Guide Michelin constitue un nouvel élan pour le développement de produits touristiques fondés sur la gastronomie. Dans cette perspective, les circuits touristiques ne doivent plus se limiter à proposer des repas aux visiteurs, mais être conçus comme de véritables parcours de découverte culturelle, chaque plat étant associé à une histoire sur son origine, ses ingrédients, son mode de préparation et la vie de la communauté.

Les produits touristiques peuvent associer gastronomie, tourisme communautaire, tourisme rural, découverte des villages de métiers et festivals, ainsi que des visites de sites touristiques, afin de créer une chaîne d’expériences cohérente. Cette approche permet non seulement aux visiteurs de mieux comprendre la culture locale, mais aussi de prolonger leur séjour et d’accroître leurs dépenses.

Selon Cao Tri Dung, président de l’Association du tourisme de Da Nang, la ville doit intégrer la gastronomie parmi ses principaux produits touristiques afin de se forger une identité distinctive. Il s’agit d’un atout important pour développer une offre touristique gastronomique diversifiée, répondant aux attentes croissantes des visiteurs vietnamiens et étrangers.

L’Association du tourisme de Da Nang encourage les hôtels, restaurants et sites touristiques à intégrer les éléments de la culture locale dans leurs expériences gastronomiques. Elle appelle également à renforcer la coopération entre les agences de voyage et les organismes concernés afin de développer des circuits spécialisés et de relier les différents sites en parcours touristiques complets.

Le développement du tourisme gastronomique devrait ainsi non seulement diversifier l’offre touristique de Da Nang, mais aussi contribuer à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles locales, à renforcer l’image de la destination et à faire rayonner la gastronomie de la région de Quang sur les marchés internationaux.- VNA

#Da Nang #gastronomie #produit touristique phare
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Voir plus

À Huê, les visiteurs privilégient les temples, les pagodes et le tourisme spirituel, dans une atmosphère paisible. Photo : VNA

Le tourisme vietnamien à l’aube d’un nouvel essor

Avec la croissance soutenue des arrivées internationales et la diversification des marchés, le tourisme vietnamien dispose de conditions favorables pour accélérer son développement en privilégiant désormais la qualité, l’innovation et la durabilité.

Cap sur Quang Ninh : Une saison 2026 sous le signe des géants des mers, ici au port de croisière international de Ha Long. Photo : baovanhoa.vn

Quang Ninh s’apprête à accueillir une vague de paquebots internationaux pour cette saison

Selon le calendrier d’exploitation pour 2026, le port international de croisière de Ha Long s’apprête à accueillir une vague continue de paquebots internationaux. Les autorités locales attendent ainsi des voyageurs en provenance de marchés clés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Chine, ainsi que de nombreuses autres nations européennes.

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

Avec leurs paysages singuliers, profondément ancrés dans l’identité culturelle locale et sublimés au fil des saisons, les rizières en terrasses de Pu Nhi s’imposent comme une destination touristique à fort potentiel, appelée à enrichir l’offre et à devenir un nouveau pôle d’attractivité pour le tourisme à Diên Biên.

Le forum sur le thème « Le tourisme MICE à la nouvelle ère» se tient à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville : le tourisme MICE en pilier stratégique du développement

Hô Chi Minh-Ville adopte une approche globale qui ne se limite plus à attirer des groupes de touristes ou des événements internationaux, mais vise aussi à créer de la valeur sur les plans économique, commercial et de l’investissement, à favoriser le développement des connaissances et à renforcer la marque de la destination.

Sunset Town s'illumine avec des spectacles grandioses en bord de mer à Phu Quôc. Photo fournie par Sun Group

Phu Quôc, la perle démesurée d’Asie qui ne restera pas secrète bien longtemps

Dans un article paru sur le quotidien britannique The Times, Cathy Adams décrit un Phu Quôc plein de contrastes qui, pourtant, coexistent harmonieusement : certaines des plus belles plages d’Asie côtoient des spectacles époustouflants ; des complexes hôteliers isolés et paisibles se trouvent à deux pas d’un monde «débridé» de feux d’artifice, de jet-skis et d’une architecture d’inspiration européenne.

Des enfants écoutaient avec attention le guide qui expliquait l'enfance du président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam face à une pénurie de main-d’œuvre

Une enquête de la plateforme Hoteljob.vn indique que près de 90 % des entreprises prévoient de recruter en 2026. À Hô Chi Minh-Ville, 89,7 % des établissements recherchent du personnel et 71,8 % qualifient les recrutements de difficiles ou très difficiles.

Rachel (à droite) et son amie font des achats de vêtements au marché de Bên Thành, à Hô Chi Minh-Ville. La mégapole du Sud figure parmi les 50 meilleures destinations de shopping au monde. Photo : VnExpress

Hô Chi Minh-Ville s’invite dans la cour des grands du shopping

Travel And Tour World (TTW) a dévoilé son classement des 50 meilleures destinations de shopping au monde pour 2026, mettant en lumière des destinations où le shopping transcende le simple acte d’achat pour devenir une composante majeure et captivante de l’expérience de voyage.

La mangrove de Ru Cha, dans la ville de Hue, est appelée à voir sa superficie portée à 20 hectares dans le cadre de l’aménagement prévu par les autorités locales, contribuant à atténuer les effets du changement climatique et à développer l’écotourisme dans la lagune de Tam Giang. Photo : VNA

Hue mise sur ses « ressources vertes » pour développer un tourisme durable

Forte de son patrimoine culturel et de la richesse de ses écosystèmes, Hue entend faire de ses « ressources vertes » un levier pour développer un tourisme plus durable et attractif. La mise en réseau des rivières, lagunes, forêts, plages et espaces ruraux devrait permettre de diversifier l’offre, de prolonger les séjours et de mieux répartir les retombées touristiques au profit des communautés locales.

Hoàng Su Phì entre dans la saison des rizières dorées en septembre. Photo : ninhthuantravels.com

Puisque septembre dans l’éclatante apothéose de la nature nous réclame

Le mois de septembre confère au Vietnam une beauté singulière, allant des rizières en terrasses dorées et des cascades spectaculaires des montagnes du Nord aux matinées brumeuses de Dà Lat et au charme paisible de Huê. Ces moments forts de la saison invitent à prendre son temps et offrent aux voyageurs l’occasion de découvrir le pays sous son meilleur jour.

Des touristes étrangers à Hôi An. Photo: VNA

Tourisme : le Vietnam vise le top 3 de l’Asie du Sud-Est

Le Vietnam se fixe pour objectif d’accueillir 45 à 50 millions de touristes internationaux et de générer 80 à 90 milliards de dollars de recettes touristiques d’ici 2030, dans le cadre du programme d’action du gouvernement visant à faire du tourisme un secteur économique de premier plan et un moteur de croissance dans la nouvelle ère.