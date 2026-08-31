« L’Étoile de l’Indépendance » 2026 : de l’indépendance à l’aspiration à une nation puissante

Hanoï (VNA) – Le programme politico-artistique « L’Étoile de l’Indépendance » 2026, placé sous le thème « La lumière de l’indépendance – L’aspiration à un Vietnam puissant et prospère », a eu lieu le 30 août au soir à Hanoï, à l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam.

Organisé conjointement par le Comité de rédaction de la Revue communiste et le ministère de la Sécurité publique, le programme, qui en est à sa 11e édition, célèbre également le 81e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire vietnamienne et le 21e anniversaire de la Journée de tout le peuple pour la protection de la sécurité nationale.

Étaient présents des membres du Bureau politique, notamment Trinh Van Quyet, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation ; Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique ; Le Hoai Trung, ministre des Affaires étrangères ; et Doan Minh Huan, directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, ainsi que des représentants de nombreux organes et secteurs au niveau central.

De la lumière de l’automne de l’indépendance

La Révolution d’Août 1945 constitue l’un des jalons les plus éclatants de l’histoire de l’édification et de la défense nationales du Vietnam. Sa victoire a mis fin à la domination coloniale et à l’asservissement, permettant au peuple vietnamien de passer du statut de peuple sans patrie à celui de maître de son propre destin et ouvrant une nouvelle ère d’indépendance nationale liée au socialisme.

C’est également durant cet automne historique que la Police populaire vietnamienne a vu le jour. Elle s’est vu confier la mission de protéger le Parti, l’État, le peuple et le régime socialiste, de préserver la sécurité nationale et de garantir l’ordre et la sécurité sociaux, contribuant ainsi à assurer une vie paisible et heureuse à la population.

Organisé chaque année depuis 2016, « L’Étoile de l’Indépendance » est devenu un rendez-vous politico-artistique marquant, particulièrement attendu à chaque mois d’août par les anciens révolutionnaires, les personnalités, les intellectuels, les cadres, les membres du Parti, les forces armées et les différentes couches de la population.

Au fil des éditions, le programme ne s’est pas limité à faire revivre les pages glorieuses de l’histoire nationale. Il constitue également un hommage aux générations qui ont sacrifié leur vie et consacré leurs efforts à l’indépendance et à la liberté de la Patrie. Il contribue ainsi à nourrir la confiance, le patriotisme, la volonté d’autonomie et d’autosuffisance, l’esprit de solidarité nationale et le sens des responsabilités de chaque Vietnamien.

De l’indépendance à l’aspiration à un Vietnam puissant

Forte de l’héritage et du rayonnement des éditions précédentes, l’édition 2026 a renouvelé son contenu idéologique ainsi que son langage artistique. Les spectacles de chant, de danse et de musique ont été soigneusement mis en scène, associant la profondeur du discours politique à la force expressive de l’art, ainsi que les matériaux historiques, traditionnels et folkloriques aux technologies scéniques modernes.

Le thème « La lumière de l’indépendance – L’aspiration à un Vietnam puissant et prospère » traduit le lien entre la valeur sacrée et immuable de l’indépendance et de la liberté et l’aspiration à bâtir un Vietnam prospère, civilisé et heureux, doté d’une puissance accrue, dans la nouvelle ère de développement.

La « lumière de l’indépendance » évoque à la fois le parcours accompli au cours des 81 années écoulées depuis l’automne de l’indépendance et les sacrifices et contributions considérables des générations précédentes. Elle symbolise également l’idéal révolutionnaire, la confiance et la justice, une lumière forgée par l’histoire, transmise de génération en génération et qui se transforme aujourd’hui en volonté, en courage et en intelligence vietnamiens pour construire l’avenir.

Le programme s’est articulé autour de trois chapitres. Le premier, intitulé « L’automne révolutionnaire – L’éclat d’une histoire glorieuse », a retracé le soulèvement du peuple vietnamien pour prendre le pouvoir et ouvrir une nouvelle ère d’indépendance et de liberté.

Le deuxième, « Une noble droiture – Pour faire avancer la nation », a mis en lumière les qualités du peuple vietnamien, notamment son attachement à l’indépendance, son patriotisme et sa droiture, forgés et sublimés au cours des longues années de résistance.

Le troisième, « Une détermination pionnière – L’aspiration à la puissance », a prolongé ce fil conducteur de l’indépendance et de la droiture nationale pour ouvrir une perspective sur la construction de l’avenir dans la nouvelle ère de développement.

Associant chants, danses, musique et commentaires à des systèmes de sonorisation et d’éclairage sophistiqués ainsi qu’à des technologies telles que l’hologramme, le laser et les LED 3D, le programme a offert au public un espace artistique à la fois riche en émotions et porteur d’une forte dimension idéologique.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh remet des cadeaux aux personnes ayant rendu des services à la Révolution. Photo : VNA

À travers cette manifestation, les valeurs de fierté, de gratitude, de confiance et de dévouement ont été mises en avant, contribuant à mobiliser l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée pour surmonter les difficultés et les défis, renforcer l’unité nationale et poursuivre avec détermination l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Le programme a ainsi réaffirmé l’aspiration à construire et à défendre fermement le Vietnam socialiste, pour faire du pays une nation pacifique, indépendante, démocratique, riche, prospère, civilisée et heureuse.

À cette occasion, le comité d’organisation a remis des cadeaux à des Mères héroïnes du Vietnam, à des Héros des forces armées populaires, à des proches de martyrs, ainsi qu’à des invalides de guerre et à des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution.- VNA