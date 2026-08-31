Tourisme

Lao Cai : ouverture du Festival de la Saison dorée 2026

Le Festival de la saison dorée 2026 s’est ouvert le 30 août à Mu Cang Chai, dans la province de Lao Cai, proposant jusqu’en octobre une série d’activités culturelles, sportives et touristiques destinées à promouvoir les paysages, le patrimoine et l’identité culturelle de cette région montagneuse.

Cérémonie d'inauguration d'une rue intelligente dotée d’une carte touristique numérique. Photo: VNA
Cérémonie d'inauguration d'une rue intelligente dotée d’une carte touristique numérique. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) – Le Festival de la Saison dorée 2026 s’est ouvert le 30 août dans la commune de Mu Cang Chai, province de Lao Cai, à l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam. L’événement vise à valoriser les paysages, la culture et les habitants locaux, tout en favorisant les échanges et en contribuant au développement d’un écosystème touristique professionnel et durable.

Prévu jusqu’en octobre, le festival propose cette année une série d’activités culturelles et touristiques permettant aux habitants et aux visiteurs de découvrir les traditions et l’identité culturelle locales. Au programme figurent notamment un concours de flûte khèn des Hmong, des présentations de costumes traditionnels, des concours de création de motifs à la cire d’abeille, la préparation du banh day, gâteau traditionnel à base de riz gluant, ainsi que des défilés dans les rues.

Les amateurs de sport pourront également participer au marathon « Mu Cang Chai Ultra Trail 2026 », qui devrait attirer des milliers de coureurs vietnamiens et étrangers sur des parcours traversant les paysages montagneux de la région.

Le festival comprend également un marché local proposant des produits agricoles, des plantes médicinales et des produits certifiés OCOP caractéristiques de la région. À cette occasion, la commune de Mu Cang Chai a inauguré une rue intelligente dotée d’une carte touristique numérique, contribuant à diversifier les services et à améliorer l’expérience des visiteurs.

À l’arrivée de l’automne, Mu Cang Chai se pare de la couleur dorée des rizières mûres en terrasses qui s’étendent sur les flancs des montagnes. Ces paysages emblématiques, qui attirent chaque année de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers, constituent l’un des principaux atouts touristiques de la localité.

La commune s’efforce de transformer ces potentialités en moteur de développement, en associant croissance socio-économique et préservation de l’identité culturelle. Elle ambitionne ainsi de faire de Mu Cang Chai une destination « authentique, sûre et conviviale », renforçant progressivement son attractivité sur la carte touristique de la province de Lao Cai et du Vietnam.

Selon Giang A Tang, vice-président du Comité populaire de la commune de Mu Cang Chai, les communautés ethniques locales ont fait preuve de résilience au fil de leur histoire et s’appuient aujourd’hui sur leur solidarité, leur créativité et leur ardeur au travail pour développer leur territoire.

Les célèbres rizières en terrasses de Mu Cang Chai, reconnues comme patrimoine national spécial, sont le fruit du travail, du savoir-faire et de l’attachement à la terre transmis de génération en génération.

Ces terrasses témoignent de la capacité des habitants à transformer les contraintes naturelles en moyens de subsistance. Parallèlement à ses paysages spectaculaires, Mu Cang Chai préserve plusieurs éléments du patrimoine culturel immatériel national, notamment l’art du khèn hmong, les cérémonies célébrant les premières récoltes et l’art de créer des motifs à la cire d’abeille sur les tissus.

La commune entend poursuivre ses efforts dans un esprit de solidarité et d’autonomie afin de construire un Mu Cang Chai à la fois moderne et innovant, tout en préservant son identité culturelle.

Elle souhaite ainsi offrir aux visiteurs des expériences authentiques, fondées sur la richesse des paysages, la diversité culturelle et l’hospitalité des habitants de cette région montagneuse. - VNA

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