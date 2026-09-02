Lever du drapeau solennel sur la place Ba Dinh pour la Fête nationale

Hanoï (VNA) – Une cérémonie solennelle de lever du drapeau national s’est tenue dans la matinée du 2 septembre 2026 sur la place Ba Dinh, où le Président Ho Chi Minh avait lu, 81 ans plus tôt, la Déclaration d’Indépendance proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam.



À 5h50 précises, le détachement d’honneur a défilé depuis le côté droit du Mausolée du Président Ho Chi Minh jusqu’au mât du drapeau, au son de la marche militaire « Tiên buoc duoi Quan ky » (Marcher sous le drapeau militaire). En tête se trouvait la garde au drapeau militaire, suivie de 34 soldats d’honneur symbolisant les 34 premiers membres de la Brigade de propagande armée pour la libération du Vietnam, ancêtre de l’Armée populaire du Vietnam.

La garde d’honneur procède au lever du drapeau sur la place Ba Dinh, le 2 septembre. Photo : VNA

À 6h00 précises, le drapeau national a été déployé puis hissé au sommet du mât de 29 mètres dans une atmosphère solennelle.



Au son de l’hymne national, le drapeau vietnamien s’est mis à flotter sur la place historique de Ba Dinh.



Habitants et visiteurs ont interrompu leurs activités pour suivre du regard le drapeau national s’élevant lentement au sommet du mât, tout en entonnant l’hymne national.



Des habitants assistent au lever du drapeau sur la place Ba Dinh, le 2 septembre. Photo : VNA

Le drapeau rouge à l’étoile jaune avait été hissé pour la première fois sur la place Ba Dinh le 2 septembre 1945, lorsque le Président Ho Chi Minh avait lu la Déclaration d’Indépendance proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam devant des millions de Vietnamiens. Quatre-vingt-un ans plus tard, l’image du drapeau flottant sur la place Ba Dinh symbolise la pérennité de la Patrie dans le cœur de chaque Vietnamien. -VNA