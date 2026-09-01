Le Vietnam fixe de nouvelles priorités pour engager sa diaspora au développement national

Hanoi (VNA) – La résolution n°23-NQ/TW du Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger définit des priorités visant à approfondir les liens entre les Vietnamiens d’outre-mer et leur patrie, à préserver l’identité nationale et à mobiliser les ressources de la communauté pour le développement du pays.



Cultiver l’amour de la patrie



En ce début de mois de septembre, les célébrations de la Fête nationale organisées à travers le Vietnam renforcent le sentiment de fierté des Vietnamiens vivant à l’étranger. Pour eux, cet attachement s’exprime à travers les fêtes et les événements liés au pays d’origine, ainsi que par des activités visant à préserver la langue, la culture et les traditions, et à maintenir des liens avec le Vietnam.



Les liens avec la Patrie, entretenus au fil des générations, constituent un élément clé du processus visant à renforcer les relations entre la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger et son pays d’origine. C’est également un domaine auquel le Politburo accorde une attention particulière, comme en témoigne clairement la résolution n°23-NQ/TW.



Ce texte réaffirme le rôle de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger dans l’édification et la défense de la nation, tout en définissant des tâches et des solutions pour consolider la grande solidarité nationale, renforcer les liens avec le Vietnam et mobiliser les ressources, l’expertise et les contributions de la communauté au service du développement national.



La langue vietnamienne, un lien sacré



La préservation de la langue vietnamienne et de l’identité culturelle nationale est considérée comme un pilier essentiel pour maintenir le lien des générations de Vietnamiens vivant à l’étranger avec leurs racines.



Dô Thi Bich Hang, présidente de BiziVietnam, une organisation dédiée à la culture, à la langue et à la coopération vietnamiennes en Finlande, a souligné que l’accent mis par la résolution sur la langue et l’identité nationale favorise le rapprochement entre les générations de la diaspora.



En Finlande, les cours de vietnamien devraient aller au-delà de l’apprentissage élémentaire de la compréhension orale, de l’expression orale, de la lecture et de l’écriture pour devenir de véritables espaces culturels ; les enfants pourraient y découvrir la musique, la littérature, l’histoire, les coutumes et les valeurs traditionnelles du Vietnam, a-t-elle expliqué.



Au sein de BiziVietnam, les leçons de langue sont enrichies d’histoires portant sur l’histoire, la culture, la géographie et le peuple vietnamiens. Les enfants sont encouragés à parler vietnamien avec leurs grands-parents et leurs proches, ainsi qu’à participer à des concours et à des séjours au pays.



Les clubs mensuels pour enfants abordent des thèmes tels que le Nouvel An lunaire, la Fête de la mi-automne, la commémoration des rois Hùng, la vie du président Hô Chi Minh et la Fête nationale, en mêlant jeux traditionnels, spectacles culturels, contes et lectures en vietnamien.

L’association a organisé deux éditions de ses concours «Jeunes Talents» et «J’aime le Vietnam», encourageant ainsi les enfants à s’exprimer en vietnamien.

Dô Thi Bich Hang a souligné la nécessité d’un soutien accru aux enseignants de vietnamien à l’étranger, notamment par le biais d’une formation en ligne élargie, afin de les aider à actualiser leurs méthodes pédagogiques et d’attirer les jeunes vers ce métier.

Enseignantes vietnamiennes d’outre-mer participant à la formation de 2026 sur les méthodes d'enseignement de la langue vietnamienne. Photo : VNA

Parallèlement, les associations et organismes vietnamiens devraient continuer à fournir des programmes et du matériel pédagogique, à soutenir la formation des enseignants et à organiser des échanges créant des occasions quotidiennes pour les enfants d’utiliser la langue vietnamienne.



Elle a également proposé la création d’une plateforme numérique centralisée pour l’enseignement et l’apprentissage du vietnamien à l’étranger, fondée sur les manuels existants et structurée selon l’âge, le niveau de compétence et les besoins d’apprentissage. Cette plateforme pourrait proposer des comptes distincts pour les élèves, les enseignants et les parents, permettant d’assigner des devoirs, de suivre les progrès et de mettre en relation des utilisateurs de différents pays.



Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, les élèves pourraient s’exercer à l’oral, choisir entre les accents du Nord, du Centre ou du Sud, et bénéficier de leçons et de mises en situation adaptées à leur niveau, a-t-elle ajouté.



Mobiliser l’expertise des Vietnamiens d’outre-mer



Outre la préservation de la langue et de la culture vietnamiennes ainsi que le maintien des liens avec leur pays d’origine, les Vietnamiens d’outre-mer apportent une contribution concrète au pays grâce à leurs connaissances, leur expertise et leurs ressources.



Pham Khanh Nam, rédacteur en chef du magazine "Huong Viêt" en Allemagne, a déclaré que la nouvelle phase de croissance du Vietnam exigeait de concevoir les ressources des Vietnamiens d’outre-mer au-delà du simple capital financier, pour y inclure les connaissances, la technologie, l’expérience en gestion, la capacité d’innovation et les réseaux internationaux.



Il a souligné qu’un aspect notable de la résolution réside dans l’appel à davantage d’innovation quant à la manière dont le Vietnam aborde les questions relatives à cette diaspora.



« La politique passée visait principalement à unir les Vietnamiens d’outre-mer et à les encourager à se tourner vers leur pays d’origine ; l’accent est désormais mis sur la transformation de leurs atouts en ressources concrètes », a-t-il noté.



Selon lui, la mentalité des Vietnamiens d’outre-mer évolue. Auparavant, beaucoup souhaitaient contribuer par attachement à leur Patrie, via des activités renforçant le lien avec leurs racines ou par le biais d’investissements initiaux. Aujourd’hui, un nombre croissant d’experts, d’entrepreneurs et d’universitaires désirent jouer un rôle plus direct dans le développement du Vietnam, notamment par la recherche scientifique, l’innovation, le transfert de technologies, le conseil en politiques publiques et la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.



Cette tendance s’inscrit dans le droit fil de la résolution n°23-NQ/TW du Politburo, qui préconise une meilleure exploitation des ressources des Vietnamiens d’outre-mer pour soutenir un développement rapide et durable ainsi que la défense nationale, a-t-il insisté.



Il a mis en avant la nécessité de mécanismes plus robustes pour concrétiser les objectifs énoncés dans la résolution. Ces mécanismes devraient inclure un environnement juridique plus ouvert et transparent, des mesures incitatives à l’investissement et au transfert de technologies, des canaux de communication réguliers entre les ministères, les autorités locales et les réseaux d’experts de la diaspora, ainsi que des dispositifs flexibles permettant aux universitaires, entrepreneurs et scientifiques de contribuer au Vietnam, quel que soit leur lieu de résidence.



Pham Khanh Nam a également exprimé l’espoir que la n°23-NQ/TW ouvre une phase de coopération plus substantielle entre les Vietnamiens d’outre-mer et les autorités locales, les universités, les instituts de recherche ainsi que les entreprises nationales.



Alors que la transformation numérique réduit l’importance de la distance géographique, il a souligné que l’enjeu majeur consiste à établir des canaux stables et pérennes, permettant aux Vietnamiens d’outre-mer de mettre leurs connaissances, leur expérience et leurs réseaux internationaux au service du développement du Vietnam. – VNA