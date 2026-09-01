Économie

Construire la confiance numérique dans le cyberespace

Un an après son lancement, l’Alliance pour la confiance numérique poursuit son expansion au Vietnam à travers des initiatives visant à renforcer la cybersécurité, notamment auprès des jeunes, et à promouvoir un usage responsable des plateformes numériques. Avec l’implication des KOL, des médias, des entreprises et des établissements scolaires, l’Alliance entend contribuer à bâtir un cyberespace plus sûr et digne de confiance.

Lancement du Club de confiance numérique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Lancement du Club de confiance numérique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’Alliance pour la confiance numérique (DTA) est une initiative lancée par le Département de la cybersécurité et de la prévention et de la lutte contre la criminalité liée aux hautes technologies, relevant du ministère de la Sécurité publique.

Depuis sa création, l’Alliance pour la confiance numérique n’a cessé d’élargir son réseau et son champ d’action. Elle rassemble aujourd’hui de nombreux membres officiels et a reçu des centaines de demandes d’adhésion au cours des six premiers mois de 2026. Avec pour objectif de développer des Clubs de la confiance numérique dans les 34 villes et provinces et de réunir quelque 1 000 membres à l’échelle nationale, l’Alliance concrétise progressivement cette ambition en soutenant la création de clubs à travers le pays.

L’une des réalisations les plus marquantes est la campagne « Pas seuls – Ensemble en sécurité en ligne », destinée à sensibiliser le public à la prévention de la manipulation, de la séduction et des enlèvements en ligne, ainsi qu’à la protection des enfants et des adolescents dans le cyberespace. La campagne a mobilisé plus de 1 000 KOL et créateurs de contenu et généré plus de 1,5 milliard de vues sur les plateformes numériques. Le message sur la sécurité en ligne s’est également largement diffusé sur TikTok, Facebook et YouTube grâce à la participation de personnalités connues.

Ne pas laisser les jeunes se débrouiller seuls dans le monde virtuel

L’une des idées centrales de la campagne consiste à placer les personnes vulnérables, notamment les adolescents et les jeunes, au cœur de l’action, afin de sensibiliser à la sécurité et à la cybersécurité et de renforcer la confiance et la solidarité au sein de la communauté.

Les jeunes sont aujourd’hui exposés très tôt à Internet, mais disposent encore de moyens de protection insuffisants face à des pratiques sophistiquées telles que la manipulation psychologique, les escroqueries en ligne ou, plus gravement encore, les enlèvements en ligne. Les conséquences ne se limitent pas aux lourdes pertes financières pouvant toucher les familles ; elles peuvent également provoquer de profonds traumatismes psychologiques et installer durablement un sentiment de peur chez les jeunes. La campagne souligne ainsi une nécessité urgente : il est impossible de laisser les jeunes se débrouiller seuls dans le monde virtuel.

Afin d’élargir sa portée, l’Alliance pour la confiance numérique et ses partenaires ont organisé avec succès de nombreux ateliers et rencontres dans des milliers d’établissements scolaires. À travers des séances de discussion, des formations, des journées thématiques et des activités pratiques, ces initiatives permettent d’aller directement à la rencontre des élèves, des enseignants et des parents et de leur fournir les compétences nécessaires pour évoluer en toute sécurité dans l’environnement numérique.

Parmi les partenaires les plus actifs et les plus engagés dans la mise en œuvre de la campagne depuis ses débuts figure l’École internationale bilingue Wellspring. Selon Dao Thi Bich Diep, à Wellspring, l’esprit « Pas seuls » et la confiance numérique ne sont pas seulement véhiculés par la communication ou par le rôle de pionnier joué dans la campagne, mais sont concrètement intégrés dans de nombreuses activités éducatives régulières. Cette orientation a été mise en œuvre durant l’année scolaire 2025-2026 et continuera d’être développée à l’avenir.

« Viral avec conscience – Une influence à la hauteur »

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L'artiste Quyen Linh et d'autres artistes et influenceurs participent au Club de confiance numérique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Dans le contexte de l’accélération de la transformation numérique, les KOL (personnes influentes) jouent un rôle important dans la diffusion de l’information, l’inspiration et la mise en relation des communautés. La conférence « Les KOL à l’ère de l’essor de la nation », organisée par l’Alliance pour la confiance numérique en 2025, a marqué une étape importante, en lançant un réseau de coopération stratégique réunissant les influenceurs sociaux, les organismes de gestion, les entreprises, les plateformes numériques et les médias, afin de promouvoir des normes de comportement et un environnement numérique sûr et sain.

Dans cet esprit, à l’aube de sa deuxième année d’activité, l’Alliance pour la confiance numérique poursuit son action autour du thème « Les KOL dans la construction de la confiance numérique ». L’objectif est de réaffirmer la responsabilité des personnes influentes et de travailler avec l’Alliance à l’élaboration d’un cadre de normes ainsi que d’un Programme de confiance destiné aux influenceurs.

Dans le prolongement de cette première année d’activité, le KOL Summit 2026 portera également le message « Viral avec conscience – Une influence à la hauteur », en lien avec le thème central « Les KOL dans la construction de la confiance numérique ».

La deuxième édition du Sommet national des KOL (KOL Summit 2026) se tiendra début septembre à Hô Chi Minh-Ville. - VNA

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