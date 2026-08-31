La transformation numérique ouvre de nouveaux horizons aux arts de la scène

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Hanoï (VNA) – Dans un contexte où la vie sociale se déplace de plus en plus vers l’environnement numérique, les institutions artistiques vietnamiennes accélèrent leur transformation numérique, de la billetterie en ligne à la création de portails d’information électroniques, en passant par la numérisation et l’exploitation des contenus artistiques.

Ces initiatives contribuent non seulement à renouveler les modes de fonctionnement et à améliorer l’expérience du public, mais aussi à ouvrir de nouveaux espaces de développement aux arts de la scène, notamment pour toucher les jeunes générations et le public international.

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Changer la manière d’aller à la rencontre du public

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La Fédération vietnamienne du cirque vient de coopérer avec la Société générale de communications multimédias VTC pour mettre en place une plateforme de billetterie en ligne destinée aux spectacles présentés au Cirque central de Hanoï. Selon l’Artiste du Peuple Tong Toan Thang, directeur de la Fédération vietnamienne du cirque, cette initiative constitue une étape nécessaire pour suivre les évolutions de l’époque et modifier les habitudes du public dans son accès aux arts.

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Grâce à cette plateforme, les spectateurs peuvent consulter le programme des représentations, choisir le spectacle, la séance et les places qui leur conviennent directement sur leur téléphone. Après le paiement, un billet électronique sous forme de code QR leur est envoyé, ce qui permet de réduire le temps consacré au contrôle des billets, de limiter les risques de perte et d’éviter les files d’attente aux guichets.

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Le système permet également aux institutions artistiques de recueillir des données sur les préférences du public, le taux de remplissage de chaque séance, l’intérêt suscité par les différents spectacles et les tendances en matière de choix des places. Correctement gérées et analysées, ces données peuvent servir de base à l’élaboration des programmes, à l’adaptation des activités de communication, à l’amélioration de la qualité des services et à la conception de spectacles mieux adaptés aux attentes du marché.

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En juin 2026, le Théâtre national des arts scéniques traditionnels du Vietnam avait également lancé, en coopération avec la société technologique Artech, un portail d’information électronique consacré aux arts traditionnels et un système de billetterie en ligne. Cette plateforme rassemble des informations et des documents sur le tuồng, le chèo et le cải lương, notamment leur histoire, leurs œuvres, leurs artistes, les programmes de spectacles et les activités professionnelles.

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Selon l’Artiste du Peuple Le Tuan Cuong, directeur adjoint chargé de la gestion du Théâtre national des arts scéniques traditionnels du Vietnam, la création d’une plateforme numérique spécialisée constitue une mesure concrète visant à permettre aux arts traditionnels de s’adapter à l’évolution des modes d’accès et de consommation des produits culturels.

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Outre l’amélioration de la gestion, de l’archivage et de la promotion des documents, ce portail contribue à remédier à la dispersion des informations relatives aux arts traditionnels sur différentes sources. Il peut également devenir une source documentaire officielle au service de la recherche, de l’enseignement et de la promotion des valeurs culturelles nationales.

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Ouvrir de nouveaux espaces de développement

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Selon les artistes, la transformation numérique doit être envisagée au-delà de la seule vente de billets en ligne ou de la mise en ligne de quelques vidéos de spectacles. Elle implique une évolution des modes d’organisation, de production, de promotion et de valorisation des œuvres artistiques.

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L’Artiste du Peuple Tong Toan Thang estime que certains spectacles de cirque, qui ne peuvent actuellement être montés et présentés qu’à Hanoï, pourraient toucher un public beaucoup plus large s’ils étaient exploités dans l’espace numérique. Les numéros pourraient notamment être filmés sous différents angles afin d’offrir aux spectateurs une expérience nouvelle et plus complète.

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Au-delà des spectacles, les séances d’entraînement des artistes, les coulisses et les documents consacrés à l’art du cirque constituent également une source de contenus numériques à fort potentiel. Correctement produits et diffusés, ces contenus peuvent attirer le public sur les plateformes numériques, contribuer à promouvoir le cirque vietnamien et créer de nouvelles sources de revenus pour les institutions artistiques.

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La Fédération vietnamienne du cirque coopère actuellement avec VTC à la production de contenus numériques selon un modèle dans lequel la Fédération assume la responsabilité du contenu artistique et professionnel, tandis que son partenaire apporte son soutien en matière de plateforme et de technologies. Ce type de coopération entre institutions artistiques et entreprises technologiques devrait jouer un rôle croissant dans la transformation numérique du secteur culturel.

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L’Artiste du Peuple Tong Toan Thang souligne que le développement des industries culturelles ne peut se limiter à la création de spectacles destinés à un événement ponctuel. Il est nécessaire de mettre en place une chaîne de valeur associant arts, technologies, communication, tourisme, design et industries auxiliaires. Les produits artistiques pourront ainsi être exploités durablement, élargir leur marché et générer des valeurs multiples sur les plans idéologique, éducatif, expérientiel et économique.

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Dans le contexte où le gouvernement accélère la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que de la Résolution n° 80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, l’application des technologies aux activités artistiques apparaît comme une orientation nécessaire.

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La transformation numérique ne permet donc pas seulement aux institutions artistiques d’améliorer leur efficacité opérationnelle. Elle crée également de nouvelles passerelles entre les arts et le public, notamment les jeunes générations et les spectateurs internationaux, contribuant à mieux faire connaître les valeurs culturelles vietnamiennes et à jeter les bases d’un développement durable des industries culturelles.- VNA