Le Vietnam veut faire de l’efficacité énergétique un moteur de croissance verte

Hanoï (VNA) - L’efficacité énergétique ne constitue plus seulement une solution pour réduire les coûts, mais devient un élément important de la compétitivité et de la croissance verte du Vietnam. Dans un contexte de hausse continue de la demande énergétique, le pays devrait passer d’une approche fondée sur les économies d’énergie à une gestion énergétique moderne, en misant sur l’innovation technologique, la transformation numérique et la mobilisation des financements.

Lors de la Conférence nationale sur l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie 2026, organisée le 14 août par le Département de l’innovation, de la transition verte et de la promotion industrielle du ministère de l’Industrie et du Commerce, les participants ont souligné le rôle de l’efficacité énergétique dans la sécurité énergétique, la compétitivité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement durable.

Pour les entreprises, chaque unité d’énergie économisée contribue à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité de la production. À l’échelle nationale, une utilisation plus efficace de l’énergie permet également de réduire la pression sur le système d’approvisionnement et les besoins en nouveaux investissements.



Le Programme national sur l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie pour 2019-2030 (VNEEP3), approuvé par la Décision n°280/QD-TTg du 13 mars 2019, vise à économiser entre 8 et 10 % de la consommation énergétique nationale sur l’ensemble de la période.

Malgré les progrès réalisés, le potentiel reste important, notamment dans l’industrie. De nombreuses entreprises rencontrent toutefois des difficultés liées aux investissements initiaux, aux technologies et à l’accès aux financements.

Vers une gestion énergétique moderne

L’année 2026 marque une nouvelle étape avec l’entrée en vigueur de la Loi n° 77/2025/QH15 et du Décret n° 30/2026/ND-CP, qui renforcent les responsabilités des autorités, des collectivités locales et des grands établissements consommateurs d’énergie.

Selon Dang Hai Dung, vice-président du Département de l’innovation, de la transition verte et de la promotion industrielle, il est nécessaire de promouvoir les audits énergétiques, les systèmes de gestion de l’énergie, la modernisation technologique et la mobilisation des ressources sociales. La création d’un fonds destiné à promouvoir l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie est également envisagée afin de soutenir les projets confrontés à des difficultés de financement ou de technologie.

Pour Nguyen Thanh Quang, directeur adjoint du service de l’Industrie et du Commerce de la ville de Da Nang, l’objectif n’est plus seulement d’économiser de l’énergie, mais de faire de l’efficacité énergétique un facteur de compétitivité, de productivité et de qualité de la croissance. Il faudrait ainsi passer d’actions ponctuelles de sensibilisation à une gestion énergétique moderne et à des investissements technologiques coordonnés.

La transformation numérique ouvre également de nouvelles perspectives. L’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle, les systèmes intelligents de gestion de l’énergie et l’analyse des données en temps réel permettent aux entreprises de suivre leur consommation, de détecter les anomalies, de prévoir leurs besoins et d’optimiser leur fonctionnement.

Dans le secteur électrique, les économies d’énergie revêtent une importance particulière face à la hausse de la demande, notamment pendant les périodes de fortes chaleurs. Les entreprises et les grands consommateurs doivent renforcer les audits énergétiques et optimiser leurs équipements, tandis que les ménages peuvent contribuer par des mesures simples, comme une utilisation rationnelle de la climatisation et la limitation de l’utilisation des appareils énergivores aux heures de pointe.

Ainsi, l’efficacité énergétique est appelée à devenir non seulement un moyen de réduire les coûts, mais aussi un véritable levier de compétitivité et de croissance verte pour l’économie vietnamienne. -VNA