Fête nationale : le secrétaire d’État américain souligne l’importance des relations États-Unis–Vietnam

Hanoï (VNA) – À l’occasion de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026), le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé, le 1er septembre, que les États-Unis attachaient de l’importance à leur partenariat croissant avec le Vietnam, notamment aux progrès réalisés dans le cadre du Partenariat stratégique global et à l’engagement commun des deux pays en faveur de la paix et de la stabilité dans la région Indo-Pacifique.



Dans un communiqué publié sur le site du Département d’État américain, Marco Rubio a déclaré : « « Nous saluons le rôle de leadership croissant du Vietnam en tant que partenaire des États-Unis, notamment son rôle remarquable en tant que membre fondateur soutenant le Conseil de paix. Au regard des réalisations remarquables du Vietnam, nous souhaitons poursuivre sur cette lancée et œuvrer ensemble afin d’assurer une prospérité et une sécurité partagées à nos peuples dans les années à venir ».



Au nom des États-Unis, le secrétaire d’État a également adressé ses plus chaleureuses félicitations au gouvernement et au peuple vietnamiens à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre. Selon lui, cette journée célèbre l’indépendance du Vietnam, témoignage durable de la force et de la résilience du peuple vietnamien.

À cette occasion, Marco Rubio a souhaité au Vietnam une nouvelle année de succès, de paix et de prospérité. -VNA