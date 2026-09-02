Société

Un médecin français témoigne de profondes transformations du Vietnam

Engagé depuis 1988 dans la coopération médicale franco-vietnamienne, le Dr Gildas Tréguier a été le témoin de près de quatre décennies de profondes transformations au Vietnam.

Le Dr Gildas Tréguier, secrétaire général de la Fédération Santé France-Vietnam (FSFV), témoin de près de 40 ans de transformations au Vietnam. Photo : VNA
Le Dr Gildas Tréguier, secrétaire général de la Fédération Santé France-Vietnam (FSFV), témoin de près de 40 ans de transformations au Vietnam. Photo : VNA

Paris (VNA) – Engagé depuis près de 40 ans dans des programmes de coopération médicale avec le Vietnam, le Dr Gildas Tréguier, secrétaire général de la Fédération Santé France-Vietnam (FSFV), a été le témoin de profondes transformations du pays, depuis les premières années du Renouveau (Dôi moi) et de l’ouverture sur le monde jusqu’à son fort développement socio-économique actuel.

S’exprimant auprès de la VNA à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026), le Dr Tréguier a indiqué avoir commencé à participer à la coopération médicale entre la France et le Vietnam en 1988. Près de quatre décennies d’engagement lui ont permis d’être un témoin direct de grandes transformations du pays, depuis le lancement du Renouveau en décembre 1986 et la levée de l’embargo américain en 1994 jusqu’à la période de forte croissance économique amorcée dans les années 2000.

Revenant sur ce long parcours, le Dr Tréguier reconnaît que son regard sur le Vietnam est avant tout celui d’un médecin, particulièrement attentif à la santé des mères et des enfants. Mais c’est aussi le regard d’un ami, voire, comme il le dit lui-même, de quelqu’un qui « aime » le Vietnam, un pays dont les Européens ont, selon lui, beaucoup à apprendre et avec lequel ils ont beaucoup à partager.

Évoquant le Vietnam d’aujourd’hui, le Dr Tréguier estime que 2026 pourrait constituer une étape importante, alors que le pays connaît de profondes évolutions dans de nombreux domaines, dans le contexte des vastes réformes structurelles engagées après le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Selon le Dr Tréguier, avec une population de près de 102 millions d’habitants et une croissance annuelle moyenne du PIB supérieure à 6 % entre 2012 et 2025, le Vietnam se distingue aujourd’hui par son développement global et sa stabilité politique, qui en font un partenaire apprécié des grandes puissances économiques.

Après avoir suivi l’évolution du Vietnam pendant près de quatre décennies, il s’est dit particulièrement impressionné par les progrès réalisés dans le domaine de la santé : la mortalité infantile se rapproche progressivement des niveaux observés dans les pays les plus développés, tandis que l’espérance de vie moyenne dépasse désormais 70 ans. Parallèlement, le Vietnam connaît d’importantes évolutions démographiques, marquées par un vieillissement de plus en plus prononcé de la population, une hausse de l’espérance de vie et un ralentissement de la natalité.

Fort de nombreuses années consacrées à la coopération, le Dr Tréguier s’est également dit particulièrement impressionné par les progrès professionnels de ses partenaires vietnamiens. Selon lui, l’amélioration constante de leurs compétences entraîne des besoins de coopération de plus en plus spécialisés. Un défi qui pousse également les partenaires français à renforcer sans cesse leurs propres compétences pour y répondre.

Après près de quatre décennies aux côtés du Vietnam, cette relation représente pour le Dr Tréguier bien plus qu’une simple coopération professionnelle. Elle est aussi faite de liens humains tissés et renforcés au fil des années et des générations.

Ces près de 40 années lui ont permis d’être le témoin de profondes transformations du Vietnam et de s’attacher toujours davantage à ce pays. Il se considère non seulement comme un ami, mais aussi comme quelqu’un qui « aime » le Vietnam. -VNA

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