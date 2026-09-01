Société

Le Premier ministre veut une prompte réponse après l’accident d’un autocar à Gia Lai

Le Premier ministre a demandé au président du Comité populaire de la province de Gia Lai d’ordonner aux agences et unités compétentes de mettre en commun tout le personnel disponible et de fournir les meilleurs soins médicaux possibles aux blessés lors du renversement d’un autocar couchettes, de minimiser les pertes de vies et de biens et de soutenir les blessés et les familles des défunts.

Les victimes de l’accident sont soignées à l'hôpital Hung Vuong Gia Lai. Photo: VNA
Les victimes de l’accident sont soignées à l'hôpital Hung Vuong Gia Lai. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre a ordonné dans un télégramme officielle envoyée lundi 31 août une intervention rapide à la suite du renversement d’un autocar couchettes dans la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre) qui a causé la mort de quatre personnes et fait de nombreux blessés.

Le chef du gouvernement a adressé ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées et exprimé sa profonde sympathie aux blessés.

Il a chargé le président du Comité populaire provincial d’ordonner aux organismes et unités compétents de mobiliser toutes les ressources humaines disponibles afin d’assurer les meilleurs soins médicaux et de fournir les médicaments nécessaires aux blessés, de minimiser les pertes humaines et matérielles, et de soutenir les blessés ainsi que les familles des victimes décédées.

Il a exigé que les causes de l’accident soient élucidées et que les responsabilités des entités et individus impliqués soient établies.

Les ministères, organismes et autorités locales doivent continuer à appliquer strictement et efficacement les directives du Premier ministre, en mobilisant le personnel et les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et l’ordre de la circulation, prévenir des incidents similaires et assurer le bon déroulement des congés en toute sécurité.

Le ministère de la Sécurité publique a été désigné comme organisme permanent chargé d’assister le Premier ministre dans le suivi de la situation et la communication des informations y afférentes.

L’autocar couchettes circulait de Hàm Rông en direction de Dak Doa lorsqu’il a quitté la route et s’est renversé. La police de la province de Gia Lai a placé en détention le conducteur du véhicule acccidenté, Nguyên Canh Ha Long, dans le cadre de l’enquête sur les causes de l’accident. – VNA

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#accident d’un autocar à Gia Lai #renversement d’un autocar couchettes dans la province de Gia Lai
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