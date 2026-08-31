Buôn Ma Thuôt, l'alliance de la nature centenaire et de l'architecture traditionnelle
Située à plus de 500 mètres d’altitude sur les Hauts Plateaux du Centre, Buôn Ma Thuot (province de Dak Lak) se distingue par son écosystème urbain unique. Entre ses grands boulevards ombragés par des arbres centenaires et ses éléments architecturaux inspirés des maisons longues traditionnelles, la cité fait cohabiter nature et patrimoine culturel.
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