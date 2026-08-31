Buôn Ma Thuôt, l'alliance de la nature centenaire et de l'architecture traditionnelle

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Rue ombragée par des arbres centenaires à Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA
Rue ombragée par des arbres centenaires à Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA
Un espace verdoyant et rafraîchissant au cœur de Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA
Un espace verdoyant et rafraîchissant au cœur de Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA
L'avenue Dam San menant à l'aéroport de Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA
L'avenue Dam San menant à l'aéroport de Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA
Une maison longue moderne, conçue selon le style traditionnel du peuple Ê Đê Kpă sous la frondaison d'arbres centenaires, préservant l'identité des communautés des Hauts Plateaux du Centre. Photo : VNA
Une maison longue moderne, conçue selon le style traditionnel du peuple Ê Đê Kpă sous la frondaison d'arbres centenaires, préservant l'identité des communautés des Hauts Plateaux du Centre. Photo : VNA
Les arbres centenaires forment de véritables « forêts urbaines », qui s'articulent avec des ouvrages architecturaux intégrant des éléments inspirés des maisons sur pilotis et des maisons longues des Hauts Plateaux, façonnant ainsi l'identité unique de Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA
Les arbres centenaires forment de véritables « forêts urbaines », qui s'articulent avec des ouvrages architecturaux intégrant des éléments inspirés des maisons sur pilotis et des maisons longues des Hauts Plateaux, façonnant ainsi l'identité unique de Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA
Les arbres centenaires jalonnent les rues, formant une canopée naturelle qui confère à la ville une atmosphère singulière. Photo : VNA
Les arbres centenaires jalonnent les rues, formant une canopée naturelle qui confère à la ville une atmosphère singulière. Photo : VNA
Banyan centenaire dans l'enceinte du Musée du Dak Lak. Photo : VNA
Banyan centenaire dans l'enceinte du Musée du Dak Lak. Photo : VNA
Chaque tronc d’arbre centenaire constitue une véritable « forêt verticale », où mousses, lichens, orchidées sauvages et fougères s’épanouissent au fil des saisons des pluies sur les Hauts Plateaux, devenant ainsi une composante indissociable de l’identité urbaine de Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA
Chaque tronc d’arbre centenaire constitue une véritable « forêt verticale », où mousses, lichens, orchidées sauvages et fougères s’épanouissent au fil des saisons des pluies sur les Hauts Plateaux, devenant ainsi une composante indissociable de l’identité urbaine de Buôn Ma Thuôt. Photo : VNA
Les rues ombragées par la végétation. Photo : VNA
Les rues ombragées par la végétation. Photo : VNA
Des trottoirs spacieux et bordés d'arbres centenaires. Photo : VNA
Des trottoirs spacieux et bordés d'arbres centenaires. Photo : VNA
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Buôn Ma Thuôt, l'alliance de la nature centenaire et de l'architecture traditionnelle

Située à plus de 500 mètres d’altitude sur les Hauts Plateaux du Centre, Buôn Ma Thuot (province de Dak Lak) se distingue par son écosystème urbain unique. Entre ses grands boulevards ombragés par des arbres centenaires et ses éléments architecturaux inspirés des maisons longues traditionnelles, la cité fait cohabiter nature et patrimoine culturel.

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#Buôn Ma Thuôt #nature centenaire #arbres centenaires #architecture traditionnelle #Dak Lak #Hauts Plateaux du Centre

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