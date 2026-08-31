Société

Accident d’un autocar à Gia Lai : Le bilan s'alourdit à quatre morts

Trois nouvelles victimes sont décédées dans l’après-midi du 31 août, portant à quatre le bilan des morts dans le grave accident d’un autocar survenu le même matin sur la voie de contournement est, dans le quartier de Hoi Phu, province de Gia Lai.

Les victimes sont actuellement prises en charge à Gia Lai. Photo: VNA
Les victimes sont actuellement prises en charge à Gia Lai. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) – Trois nouvelles victimes sont décédées dans l’après-midi du 31 août, portant à quatre le nombre de morts dans le grave accident d’un autocar survenu le même matin sur la voie de contournement Est, dans le quartier de Hôi Phu, province de Gia Lai, dans les Hauts Plateaux du Centre du Vietnam.

L’accident s’est produit lorsqu’un autocar couchettes de la compagnie Viet Tan Phat, immatriculé 50E-449.17 et conduit par Nguyên Canh Ha Long, né en 1993, circulant de la province de Dak Lak vers le quartier d’An Khê, dans la province de Gia Lai, a soudainement perdu le contrôle au km 104+600 avant de se renverser sur le bas-côté droit, dans le sens de circulation.

Au moment de l’accident, 34 personnes, passagers et membres d’équipage compris, se trouvaient à bord. Les victimes ont été transportées vers plusieurs établissements de santé pour y recevoir les soins nécessaires.

Après l’accident, les dirigeants de la province de Gia Lai, ainsi que les forces de la police routière et les autorités locales, se sont rendus auprès des victimes afin de leur apporter soutien et encouragements.

Les premières vérifications effectuées par les autorités ont montré que le conducteur ne présentait aucune trace d’alcool dans le sang ni de stupéfiants. L’autocar disposait par ailleurs d’un certificat de contrôle de sécurité technique et de protection de l’environnement valable jusqu’à fin décembre 2027.

Selon les premières constatations, de fortes pluies pourraient avoir provoqué l’afflux soudain de terre, de sable et d’eau sur la chaussée, la rendant glissante et contribuant ainsi à l’accident.

Les autorités compétentes poursuivent leur enquête afin de déterminer précisément les causes et les circonstances de l’accident.- VNA

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