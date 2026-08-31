Société

La diaspora vietnamienne en Israël élargit ses possibilités de contribuer au développement national

La résolution n°23-NQ/TW sur le travail concernant les Vietnamiens à l’étranger, adoptée le 2 août 2026, est saluée par la communauté vietnamienne en Israël, qui y voit de nouvelles possibilités de valoriser ses connaissances, son expérience, ses réseaux et ses ressources, notamment dans les sciences, les technologies et l’innovation, au service du développement national.

Truong Thi Hong, présidente de l’Association des Vietnamiens en Israël. Photo : VNA
Truong Thi Hong, présidente de l’Association des Vietnamiens en Israël. Photo : VNA

Tel-Aviv (VNA) – La Résolution n° 23-NQ/TW, adoptée le 2 août 2026 par le Bureau politique, suscite un vif intérêt au sein de la communauté vietnamienne en Israël. En considérant les plus de 6,5 millions de Vietnamiens résidant à l’étranger comme « l’une des ressources stratégiques importantes » du pays, ce texte devrait offrir de nouvelles possibilités à la diaspora de mettre à profit ses connaissances, son expérience, ses réseaux et ses ressources au service du développement national.

S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Israël, Truong Thi Hong, présidente de l’Association des Vietnamiens en Israël, a salué l’attention constante accordée par le Parti et l’État à la communauté vietnamienne à l’étranger. Selon elle, les nouvelles orientations définies dans la résolution correspondent à l’évolution et aux capacités croissantes des communautés vietnamiennes à travers le monde.

Elle estime que l’un des points marquants de la résolution réside dans l’évolution de l’approche à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger. Alors que les politiques antérieures étaient principalement axées sur la mobilisation, le rassemblement et l’accompagnement de la communauté, l’accent est désormais davantage mis sur le partenariat, la mise en place de mécanismes appropriés et la mobilisation des ressources. Cette approche ouvre un espace plus large à la participation de la diaspora au processus de développement national.

Ces ressources ne se limitent pas aux moyens financiers. Elles englobent également les connaissances, les technologies, l’expérience en matière de gestion, les réseaux internationaux, la réputation professionnelle et la connaissance des pays d’accueil.

Cette orientation revêt une importance particulière pour la communauté vietnamienne en Israël, a-t-elle souligné. Israël dispose de solides atouts dans les sciences et technologies, l’innovation, l’agriculture de haute technologie et d’autres secteurs de pointe. La communauté vietnamienne peut ainsi jouer un rôle de passerelle entre les experts, intellectuels et entreprises vietnamiens et leurs partenaires israéliens, en favorisant la coopération, les échanges ainsi que le transfert de connaissances et de technologies vers le Vietnam.

Elle a estimé que l’engagement du Parti et de l’État à écouter les contributions constructives de la diaspora contribuerait également à renforcer sa confiance et son attachement au pays. Où qu’ils vivent, les Vietnamiens à l’étranger peuvent contribuer au développement national de multiples façons, notamment par l’investissement, les activités commerciales, la recherche scientifique, le transfert de technologies, la promotion de l’image du Vietnam et le renforcement des relations d’amitié avec les pays d’accueil.

Elle a notamment proposé de constituer des bases de données et des réseaux regroupant experts, intellectuels, scientifiques, entrepreneurs et jeunes Vietnamiens à travers le monde. Ces outils permettraient de mettre plus efficacement en relation les personnes, les besoins et les domaines de coopération. Les représentations vietnamiennes à l’étranger pourraient également renforcer leur rôle de relais en identifiant les compétences de la diaspora et en les mettant en relation avec les besoins des collectivités locales, des entreprises, des instituts de recherche et des universités au Vietnam.

Du point de vue de la communauté vietnamienne en Israël, Truong Thi Hong espère que la résolution n° 23 donnera un nouvel élan au renforcement de la solidarité, à une meilleure intégration dans les pays d’accueil et au maintien de liens étroits avec la patrie. Une communauté forte et stable dispose, selon elle, d’une capacité accrue à contribuer au développement national, tandis que l’accompagnement des organismes compétents est essentiel pour transformer ce potentiel en projets de coopération concrets.

Elle souligne que les attentes de la diaspora ne se limitent plus à bénéficier d’un soutien en cas de difficulté, mais portent également sur la possibilité de participer activement aux programmes de développement du Vietnam. Des mécanismes de connexion plus ouverts et un meilleur partage des besoins du pays permettraient aux Vietnamiens à l’étranger de mieux valoriser leurs atouts, notamment dans les domaines où les pays d’accueil disposent d’avantages particuliers.

Dans un contexte où le Vietnam accélère le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de l’intégration internationale, tout en renforçant sa puissance nationale, la communauté vietnamienne en Israël, grâce à ses réseaux et à son accès à l’un des écosystèmes technologiques les plus dynamiques au monde, peut jouer un rôle de relais utile.

Cette contribution permettrait de concrétiser les orientations de la résolution n° 23 et de renforcer le lien entre les Vietnamiens à l’étranger et l’œuvre de construction et de développement du pays.- VNA

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