Lam Dong mise sur les infrastructures de transport pour soutenir sa croissance

Lam Dong (VNA) – Avec ses montagnes, ses hauts plateaux et son long littoral réunis au sein d’une même unité administrative, la nouvelle province de Lam Dong est désormais la plus vaste du Vietnam. Le renforcement des liaisons de transport devrait lui permettre de mieux valoriser ses atouts économiques et de créer un espace de développement plus intégré.
Dans ce contexte, la province accorde la priorité au développement d’un réseau de transport intégré afin de renforcer la connectivité régionale, d’élargir son espace de développement et de jeter les bases d’une croissance socio-économique durable.
Selon le Département povincial de la Construction, la nouvelle province de Lam Dong s’étend des Hauts Plateaux du Centre, correspondant à l’ancienne province de Dak Nong, jusqu’au littoral du Centre méridional, correspondant à l’ancienne province de Binh Thuan. Elle dispose désormais des quatre principaux modes de transport : routier, ferroviaire, fluvial et aérien.
Le transport routier demeure l’ossature du réseau, avec plus de 22 582 km de routes, dont près de 180 km d’autoroutes en service, plus de 1 459 km de routes nationales et plus de 1 521 km de routes provinciales, auxquels s’ajoutent d’importants réseaux urbains, communaux et ruraux.
Ce réseau permet progressivement d’améliorer les liaisons entre les zones de production agricole, les parcs industriels, les centres urbains, les ports maritimes, les postes-frontières et les destinations touristiques, facilitant la circulation des marchandises et soutenant le développement économique.
Accélérer les grands projets
En 2026, Lam Dong concentre ses ressources sur plusieurs grands projets de transport destinés à renforcer les connexions interrégionales.
Parmi les projets prioritaires figurent les autoroutes Tan Phu-Bao Loc et Bao Loc-Lien Khuong, ainsi que le tronçon Gia Nghia-Chon Thanh de l’autoroute Nord-Sud à l’ouest.
Une fois achevées, ces infrastructures devraient réduire les temps de déplacement et les coûts de transport entre les Hauts Plateaux du Centre et la région économique clé du Sud, tout en renforçant la compétitivité de la province. Elles devraient également favoriser l’attraction d’investissements dans l’industrie de transformation, l’agriculture de haute technologie, le tourisme et les services.
Les préparatifs pour la construction des autoroutes Tan Phu-Bao Loc et Bao Loc-Lien Khuong sont actuellement accélérés. Les investisseurs et les entrepreneurs mobilisent leurs ressources humaines et leurs équipements afin d’intensifier les travaux dès que les terrains seront libérés.
Vingt fronts de construction ont été établis pour les deux projets. L’autoroute Tan Phu-Bao Loc compte sept fronts, mobilisant 110 ouvriers et 68 engins. À ce jour, 111 hectares sur les 402 hectares nécessaires ont été remis aux investisseurs, soit 27 %.
Pour l’autoroute Bao Loc-Lien Khuong, 13 fronts de construction sont opérationnels, avec 149 ouvriers et 75 engins mobilisés. La libération des terrains a atteint 471 hectares sur 621 hectares, soit près de 76 %.
Lors d’une récente inspection, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Hong Hai, a demandé aux autorités locales de coordonner étroitement leurs efforts avec les investisseurs et le Centre de développement du fonds foncier afin d’accélérer l’indemnisation et la libération des terrains.
Il a également demandé de donner la priorité aux ponts, échangeurs et tronçons dont les conditions sont déjà réunies pour les travaux, tandis que les entrepreneurs doivent être prêts à renforcer leurs effectifs et leurs équipements et à ouvrir de nouveaux fronts dès que les terrains seront remis.
Les ministères et organismes concernés ont été invités à traiter rapidement les difficultés afin de garantir l’avancement des projets clés.
Parallèlement, Lam Dong poursuit la modernisation de plusieurs axes majeurs, notamment les routes nationales 27, 28 et 55, tout en achevant la route nationale 28B. La province prépare également des investissements dans l’axe Gia Nghia-Bao Lam et la route côtière nationale.
Le projet d’intégration de l’autoroute Phan Thiet-Bao Loc-Gia Nghia au réseau routier national devrait créer un corridor stratégique reliant les Hauts Plateaux du Centre au littoral du Centre méridional. Il permettra notamment de mieux connecter les zones de production de l’intérieur aux zones côtières et de valoriser le potentiel des ports maritimes et de l’économie maritime.
Développer un réseau multimodal
Lam Dong cherche également à mieux exploiter ses infrastructures ferroviaires et aériennes dans le cadre de sa stratégie de développement d’un réseau de transport multimodal.
La province dispose d’environ 196 km de voies ferrées, comprenant des tronçons de la ligne Nord-Sud, la ligne Da Lat-Trai Mat et la ligne Binh Thuan-Phan Thiet.
Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud traversera la province sur plus de 156 km. Les autorités locales accélèrent les opérations d’indemnisation et de libération des terrains et préparent les zones de réinstallation afin de respecter le calendrier du projet.
Dans le secteur aérien, l’aéroport international de Lien Khuong demeure une importante porte d’entrée aérienne vers les Hauts Plateaux du Centre, avec une capacité d’environ 2 millions de passagers par an. Les travaux de rénovation de la piste et des voies de circulation viennent d’être achevés, permettant d’améliorer les capacités opérationnelles de l’aéroport et de renforcer les liaisons entre Lam Dong et les principaux pôles économiques et touristiques du pays et de l’étranger.
Parallèlement, l’aéroport de Phan Thiet est développé conformément au plan approuvé, avec un objectif de capacité de 2 millions de passagers par an à l’horizon 2030. Il devrait devenir un nouveau moteur de croissance pour la partie orientale et côtière de la province, en soutenant le tourisme, les services, la logistique et l’économie maritime, tout en renforçant les liaisons entre le littoral et les Hauts Plateaux du Centre.
Selon le Service provincial de la Construction, les infrastructures de transport ont bénéficié d’investissements croissants ces dernières années, améliorant le transport des passagers et des marchandises et contribuant au développement socio-économique.
Outre les infrastructures physiques, Lam Dong accélère la transformation numérique dans la gestion des transports et l’aménagement du territoire. La province développe des bases de données numériques, des cartes fondées sur les systèmes d’information géographique et un portail d’information en ligne sur l’aménagement du territoire, tout en numérisant les plans de construction.
Ces mesures visent à améliorer l’efficacité de la gestion publique et à faciliter l’accès des habitants et des entreprises aux informations relatives à l’aménagement.
Libérer le potentiel de développement
Dans les années à venir, Lam Dong continuera de privilégier le développement d’un réseau de transport moderne et intégré, avec une connectivité régionale renforcée.
Outre l’accélération des grands projets autoroutiers, la province prévoit de mobiliser des ressources pour moderniser les réseaux routiers nationaux, provinciaux et ruraux, mettre en service l’aéroport de Phan Thiet selon le calendrier prévu, développer les liaisons aériennes nationales et internationales ainsi que les services logistiques et le transport multimodal.
En faisant des infrastructures de transport un socle de son développement, Lam Dong ambitionne de renforcer les connexions entre les zones de production, les pôles industriels, les destinations touristiques, les ports maritimes et les aéroports.
Avec le soutien du gouvernement central et la mobilisation des autorités locales pour lever les obstacles liés aux mécanismes, au financement et à la libération des terrains, le développement du réseau de transport devrait permettre à Lam Dong de mieux exploiter ses potentialités, d’attirer davantage d’investissements et d’améliorer sa compétitivité.
Une meilleure connectivité permettra ainsi à la province de valoriser conjointement les atouts économiques des Hauts Plateaux du Centre et des zones côtières, de transformer son vaste territoire en un espace de développement plus intégré et de créer des bases plus solides pour l’investissement, la compétitivité et l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres dans la nouvelle période de développement.- VNA
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