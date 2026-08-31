La police renforce les contrôles routiers pendant les congés de la Fête nationale

Hanoï (VNA) – Le 31 août, troisième jour des congés à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre, les forces de police routière ont renforcé les patrouilles et les contrôles à travers le pays, relevant notamment 2.513 infractions liées à la consommation d’alcool au volant.
Au total, 18.738 infractions aux règles de circulation et de sécurité routière ont été détectées et 14.961 procès-verbaux dressés. Les systèmes de surveillance ont permis de relever 1.568 infractions, dont 111 ont fait l’objet de procès-verbaux. Les équipements techniques spécialisés ont également détecté 2.134 infractions, avec 183 procès-verbaux établis.
Lors des contrôles directs, les forces de police locales ont constaté 14.836 infractions et dressé 14.467 procès-verbaux. Elles ont temporairement immobilisé 87 voitures, 2.749 motos et 262 autres véhicules. Les permis de conduire ont été retirés dans 331 cas et des points ont été retirés sur 1.684 permis.
Parmi les infractions relevées figuraient 2.513 cas de conduite sous l’influence de l’alcool, 3.240 excès de vitesse, 77 cas de surcharge de marchandises, 25 dépassements des dimensions autorisées, 135 cas de transport d’un nombre de passagers supérieur à la limite autorisée et 10 cas de prise en charge ou de dépose de passagers en dehors des lieux autorisés. Les autorités ont également relevé 148 cas d’utilisation d’un téléphone ou d’un autre appareil électronique au volant et quatre infractions liées aux stupéfiants.
Sur les autoroutes placées sous la responsabilité du Département de la police routière, les forces chargées de la circulation ont contrôlé 1.734 véhicules et dressé des procès-verbaux pour 107 infractions. Elles ont retiré des points sur 27 permis de conduire et envoyé 714 notifications d’infraction.
Un automobiliste n’ayant pas respecté la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait a notamment été condamné à une amende de 5 millions de dôngs et à un retrait de deux points sur son permis.
Sur les voies navigables, les forces compétentes ont relevé 132 infractions et dressé des procès-verbaux. Sur le réseau ferroviaire, 63 infractions ont été constatées et verbalisées.
Entre 15h00 le 30 août et 15h00 le 31 août 2026, le Vietnam a enregistré 40 accidents de la circulation, faisant 22 morts et 24 blessés. Par rapport à la même période de 2025, le nombre d’accidents a diminué de sept, soit 14,89 %, le nombre de décès de quatre, soit 15,38 %, et celui des blessés de cinq, soit 17,24 %. Aucun accident n’a été enregistré sur les réseaux ferroviaire et fluvial durant cette période.
Le Département de la police routière appelle la population à respecter strictement les règles de circulation et de sécurité routière, notamment à ne pas conduire après avoir consommé de l’alcool, à respecter les limitations de vitesse, à maintenir une distance de sécurité et à ne pas utiliser de téléphone au volant.
Les forces de police routière poursuivront leurs patrouilles et contrôles et appliqueront strictement les sanctions, notamment à l’encontre des conducteurs en infraction avec les règles relatives à l’alcool, afin de prévenir les accidents et de garantir la sécurité de la population pendant les congés de la Fête nationale du 2 septembre.- VNA
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