Société

La police renforce les contrôles routiers pendant les congés de la Fête nationale

Le 31 août, troisième jour des congés de la Fête nationale du 2 septembre, les forces de police routière vietnamiennes ont renforcé les contrôles à travers le pays, détectant 18.738 infractions aux règles de circulation, dont 2.513 cas de conduite sous l’influence de l’alcool, tandis que le nombre d’accidents, de morts et de blessés a diminué par rapport à la même période de 2025.

Le renforcement des contrôles et le traitement des infractions visent à garantir la sécurité routière et à assurer les déplacements et les activités de loisirs de la population durant les congés de la Fête nationale du 2 septembre. Photo : VNA
Le renforcement des contrôles et le traitement des infractions visent à garantir la sécurité routière et à assurer les déplacements et les activités de loisirs de la population durant les congés de la Fête nationale du 2 septembre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le 31 août, troisième jour des congés à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre, les forces de police routière ont renforcé les patrouilles et les contrôles à travers le pays, relevant notamment 2.513 infractions liées à la consommation d’alcool au volant.

Au total, 18.738 infractions aux règles de circulation et de sécurité routière ont été détectées et 14.961 procès-verbaux dressés. Les systèmes de surveillance ont permis de relever 1.568 infractions, dont 111 ont fait l’objet de procès-verbaux. Les équipements techniques spécialisés ont également détecté 2.134 infractions, avec 183 procès-verbaux établis.

Lors des contrôles directs, les forces de police locales ont constaté 14.836 infractions et dressé 14.467 procès-verbaux. Elles ont temporairement immobilisé 87 voitures, 2.749 motos et 262 autres véhicules. Les permis de conduire ont été retirés dans 331 cas et des points ont été retirés sur 1.684 permis.

Parmi les infractions relevées figuraient 2.513 cas de conduite sous l’influence de l’alcool, 3.240 excès de vitesse, 77 cas de surcharge de marchandises, 25 dépassements des dimensions autorisées, 135 cas de transport d’un nombre de passagers supérieur à la limite autorisée et 10 cas de prise en charge ou de dépose de passagers en dehors des lieux autorisés. Les autorités ont également relevé 148 cas d’utilisation d’un téléphone ou d’un autre appareil électronique au volant et quatre infractions liées aux stupéfiants.

Sur les autoroutes placées sous la responsabilité du Département de la police routière, les forces chargées de la circulation ont contrôlé 1.734 véhicules et dressé des procès-verbaux pour 107 infractions. Elles ont retiré des points sur 27 permis de conduire et envoyé 714 notifications d’infraction.

Un automobiliste n’ayant pas respecté la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait a notamment été condamné à une amende de 5 millions de dôngs et à un retrait de deux points sur son permis.

Sur les voies navigables, les forces compétentes ont relevé 132 infractions et dressé des procès-verbaux. Sur le réseau ferroviaire, 63 infractions ont été constatées et verbalisées.

Entre 15h00 le 30 août et 15h00 le 31 août 2026, le Vietnam a enregistré 40 accidents de la circulation, faisant 22 morts et 24 blessés. Par rapport à la même période de 2025, le nombre d’accidents a diminué de sept, soit 14,89 %, le nombre de décès de quatre, soit 15,38 %, et celui des blessés de cinq, soit 17,24 %. Aucun accident n’a été enregistré sur les réseaux ferroviaire et fluvial durant cette période.

Le Département de la police routière appelle la population à respecter strictement les règles de circulation et de sécurité routière, notamment à ne pas conduire après avoir consommé de l’alcool, à respecter les limitations de vitesse, à maintenir une distance de sécurité et à ne pas utiliser de téléphone au volant.

Les forces de police routière poursuivront leurs patrouilles et contrôles et appliqueront strictement les sanctions, notamment à l’encontre des conducteurs en infraction avec les règles relatives à l’alcool, afin de prévenir les accidents et de garantir la sécurité de la population pendant les congés de la Fête nationale du 2 septembre.- VNA

source
#An toàn giao thông #ATGT #infractions #ontrôles routiers #congés #Fête nationale
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.