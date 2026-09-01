Crues au Népal et au Tibet : informations supplémentaires sur les ressortissants vietnamiens

New Delhi (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Inde, également accréditée au Népal et au Bhoutan, a reçu le 31 août des informations concernant deux ressortissants vietnamiens qui auraient été présents dans la région de Langtang, dans le district de Rasuwa, au nord du Népal, avant les crues soudaines survenues le 26 août dernier.



Selon une liste fournie par le Bureau du parc national de Langtang et publiée par l’Association des entreprises de trekking du Népal (TAAN), deux ressortissants vietnamiens s’étaient enregistrés au poste de contrôle de ce parc national le 24 août, soit avant la catastrophe.



Cependant, les informations disponibles restent incomplètes et peu claires. Les noms des deux personnes figurant sur cette liste ne correspondent pas nécessairement avec exactitude aux noms complets inscrits sur leurs passeports. L’ambassade ne dispose actuellement pas de suffisamment d’informations pour confirmer leur identité, leurs numéros de passeport, leur itinéraire ou leur situation actuelle.



Par ailleurs, cette liste ne constitue pas une liste officielle confirmant les personnes portées disparues. Il s’agit d’une liste de touristes pratiquant le trekking qui s’étaient enregistrés au poste de contrôle pour se rendre dans les régions de Gosaikunda et de Langtang/Kyanjin Valley.



Auparavant, l’Office du tourisme du Népal avait également publié une liste de ressortissants étrangers portés disparus lors des crues soudaines dévastatrices, dans laquelle figurait un ressortissant vietnamien.



L’ambassade du Vietnam en Inde, également accréditée au Népal et au Bhoutan, travaille actuellement en urgence avec l’Association des Vietnamiens au Népal et le consul honoraire du Vietnam au Népal afin de recueillir et de vérifier les informations. - VNA





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