Société

Un projet international consacré à la langue russe ouvre les inscriptions

Le projet international « La langue russe au Vietnam : dialogue entre les cultures » propose, du 6 au 16 octobre, des activités de formation et d’échange à destination des enseignants, spécialistes et apprenants de russe, contribuant à promouvoir la langue et la culture russes au Vietnam.

Le projet international « La langue russe au Vietnam : dialogue entre les cultures » propose, du 6 au 16 octobre, des activités de formation et d’échange à destination des enseignants, spécialistes et apprenants de russe. Photo: VNA
Le projet international « La langue russe au Vietnam : dialogue entre les cultures » propose, du 6 au 16 octobre, des activités de formation et d’échange à destination des enseignants, spécialistes et apprenants de russe. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Un projet international intitulé « La langue russe au Vietnam : dialogue entre les cultures » a ouvert les inscriptions, proposant des activités de formation professionnelle et d’éducation destinées aux enseignants, chercheurs, traducteurs, étudiants et autres apprenants de russe dans tout le pays.

Organisé par l’Université linguistique d’État de Moscou (MSLU), avec le soutien de la Maison russe au Vietnam, le programme se déroulera en présentiel du 6 au 16 octobre dans des établissements d’enseignement de plusieurs localités vietnamiennes. Il vise à renforcer les compétences professionnelles et pédagogiques des enseignants de russe, à consolider les liens au sein de la communauté des spécialistes des études russes, ainsi qu’à promouvoir la culture, l’éducation et les sciences russes au Vietnam.

Le programme s’adresse à deux principaux groupes : les spécialistes (enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, traducteurs et interprètes travaillant dans les domaines liés à la langue russe) et les apprenants (élèves et étudiants).

Une équipe d’experts de premier plan de la MSLU dirigera les activités du projet, qui s’articuleront autour de trois grands axes.

Le volet scientifique et méthodologique, destiné aux spécialistes et aux traducteurs, comprendra des séminaires pratiques, des cours thématiques et des formations intensives à l’enseignement du russe comme langue étrangère, ainsi qu’à la théorie et à la pratique de la traduction.

Le volet éducatif et de sensibilisation, destiné aux élèves et aux étudiants, proposera des cours interactifs, des cours ouverts, des conférences de vulgarisation scientifique, des ateliers créatifs et des concours liés à la langue. En outre, une exposition thématique présentera les manuels les plus récents, des matériels pédagogiques et méthodologiques, ainsi que des publications consacrées à la langue et à la culture russes.

Toutes les activités sont gratuites. Les participants peuvent s’inscrire directement sur les lieux avant le début des activités.

Le projet se déroulera dans plusieurs localités du Vietnam. Il débutera à Hanoï les 6 et 7 octobre, avant de se poursuivre dans les provinces du Nord les 8 et 9 octobre.

Il se déplacera ensuite dans le Centre, avec des activités à Da Nang le 12 octobre et à Hue le 13 octobre, avant de s’achever à Ho Chi Minh-Ville les 15 et 16 octobre. -VNA

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