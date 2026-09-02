Fête nationale : les dirigeants de nombreux pays félicitent le Vietnam

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026), les dirigeants du Laos, de la Chine, du Cambodge, de Cuba, de la Russie, de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), de la Mongolie, des États-Unis, du Japon, de la France et du Royaume-Uni ont adressé des messages et lettres de félicitations aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens.



Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, le Premier ministre Sonexay Siphandone et la présidente par intérim de l’Assemblée nationale Sounthone Xayachak ont conjointement adressé un message de félicitations au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, au Premier ministre Le Minh Hung et au président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.



Dans leur message, les hauts dirigeants lao se sont déclarés très heureux et fiers des réalisations importantes et globales obtenues par le Vietnam au cours des 81 dernières années, notamment après 40 ans de Renouveau. Sous la direction éclairée du Parti communiste du Vietnam, fondé par le Président Ho Chi Minh, le peuple vietnamien a surmonté d’innombrables difficultés et défis et obtenu d’importants résultats dans l’édification et la défense nationales : stabilité politique solide, forte croissance économique, amélioration continue des conditions de vie de la population et affirmation croissante du rôle et de la position du Vietnam sur les scènes régionale et internationale.



Ces réalisations remarquables constituent une expérience précieuse et une grande source d’encouragement pour le Laos dans son œuvre de défense, d’édification et de développement national.Malgré la complexité de la situation régionale et internationale, le Parti, l’État et le peuple lao continueront de coopérer étroitement avec le Parti, l’État et le peuple vietnamiens afin de préserver et de cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.



Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam. Le Premier ministre chinois Li Qiang et le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, ont fait de même auprès respectivement du Premier ministre Le Minh Hung et du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.



Dans leurs messages, les principaux dirigeants chinois ont félicité le Vietnam pour ses réalisations, sa stabilité socio-économique, son développement rapide et son influence croissante aux niveaux régional et international. Ils se sont dits convaincus que, sous la ferme direction du Comité central du PCV, avec à sa tête le secrétaire général et président To Lam, le peuple vietnamien mènerait à bien les objectifs et les tâches fixés lors du XIVe Congrès national du PCV et progresserait résolument vers les deux objectifs centenaires de la fondation du Parti et de la fondation du pays.



Les principaux dirigeants chinois ont réaffirmé que le Vietnam constituait une priorité dans la diplomatie de voisinage de la Chine et se sont déclarés prêts à continuer de promouvoir l’amitié traditionnelle, de renforcer la solidarité et la coopération et d’approfondir le partenariat de coopération stratégique global Chine-Vietnam, au bénéfice des deux peuples et de la paix et du progrès de l’humanité.



Le Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) a adressé un message de félicitations au Comité central du PCV. Le roi du Cambodge Norodom Sihamoni, le président du Sénat Samdech Techo Hun Sen, la présidente de l’Assemblée nationale Khuon Sudary et le Premier ministre Hun Manet ont également adressé des lettres de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam, au Premier ministre Le Minh Hung et au président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.



Le Comité central du PPC et les dirigeants cambodgiens ont salué les grandes réalisations obtenues par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens dans tous les domaines, notamment en matière de développement socio-économique et d’amélioration des conditions de vie de la population, ainsi que le rôle et la position croissants du Vietnam dans la région et dans le monde. Ils se sont dits convaincus que, sous la direction éclairée du PCV, avec à sa tête le secrétaire général et président To Lam, le Vietnam atteindrait ses objectifs de développement, devenant un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.



Les dirigeants cambodgiens ont affirmé que le Cambodge attachait toujours de l’importance aux relations de « bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de stabilité durable » entre les deux pays, solidement fondées sur la confiance politique, le respect, l’entraide et le soutien mutuels, dans l’intérêt commun du Vietnam et du Cambodge.Les dirigeants cambodgiens ont affirmé leur volonté de continuer à coopérer étroitement avec leurs homologues vietnamiens afin d’approfondir les relations bilatérales et de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.

Le général d’armée et leader de la Révolution cubaine Raúl Castro Ruz, ainsi que le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ont adressé des messages de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam. Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a félicité son homologue vietnamien Le Minh Hung. Le président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d’État de Cuba, Esteban Lazo Hernández, a pour sa part adressé un message de félicitations au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man.

Les dirigeants cubains ont affirmé que le Vietnam constituait un exemple de volonté, de résilience et de créativité, ainsi qu’une source d’inspiration pour les peuples du monde, en particulier pour le peuple cubain. Ils ont réaffirmé leur détermination à continuer de consolider et de développer les relations traditionnelles d’amitié, de solidarité fraternelle et de coopération spéciale entre les deux pays.

Le président russe Vladimir Poutine a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam. Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a félicité le Premier ministre Le Minh Hung, tandis que la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, et le président de la Douma d’État, Viatcheslav Volodine, ont adressé des lettres et messages de félicitations au président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.



Les dirigeants russes ont chaleureusement félicité les dirigeants et le peuple vietnamiens à l’occasion de cette importante fête, soulignant que le Vietnam et la Russie avaient cheminé côte à côte pendant de nombreuses décennies et que le Vietnam avait obtenu des résultats socio-économiques remarquables tout en renforçant constamment son prestige international. Ils ont affirmé que le Partenariat stratégique global Vietnam-Russie continuait de se développer de manière positive et que les deux pays poursuivaient leurs initiatives et leur coopération bilatérales dans un esprit d’amitié et de respect mutuel, tout en maintenant une coordination étroite sur les questions régionales et internationales.



À cette occasion, Dmitri Medvedev, président du parti politique Russie unie, a également adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam.



Le secrétaire général du Parti du travail de Corée et président des Affaires d’État de la RPDC, Kim Jong Un, a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam. Le Premier ministre de la RPDC, Pak Thae Song, a également félicité le Premier ministre Le Minh Hung.



Dans leurs messages, les dirigeants de la RPDC ont adressé leurs félicitations aux dirigeants, au Parti, au gouvernement et au peuple vietnamiens, exprimant leur conviction que l’amitié traditionnelle entre les deux pays continuerait de se développer conformément aux accords conclus entre leurs hauts dirigeants. Ils ont également souhaité au Parti, au gouvernement et au peuple vietnamiens de remporter de nouveaux succès dans les années à venir.



Le président mongol Ükhnaagiin Khürelsükh a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam. Le Premier ministre Nyam-Osor Uchral et le président du Parlement Sandag Byambatsogt ont également adressé des messages de félicitations respectivement au Premier ministre Le Minh Hung et au président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.



Les principaux dirigeants mongols ont chaleureusement salué les grandes réalisations du peuple vietnamien sous la direction du PCV, avec à sa tête le secrétaire général et président To Lam, qui ont contribué à stimuler la croissance économique et à améliorer les conditions de vie de la population. Ils ont également affirmé leur volonté de mettre en œuvre avec le Vietnam les accords de haut niveau et de continuer à développer et à consolider le Partenariat global Mongolie-Vietnam dans cette nouvelle phase de développement.



Le président américain Donald Trump a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam, ainsi qu’au peuple vietnamien. Il a salué l’indépendance du Vietnam, symbole de la force et de la résilience du peuple vietnamien et héritage qui continue d’inspirer l’amitié entre les deux pays. Saluant les progrès réalisés dans le cadre du Partenariat stratégique global, Donald Trump a affirmé que les États-Unis attachaient de l’importance à leurs relations avec le Vietnam et à l’engagement commun des deux pays en faveur de la paix, de la prospérité et de la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Il a également salué le rôle mondial croissant du Vietnam en tant que membre fondateur du Conseil de paix et souhaité que les deux pays poursuivent la valorisation des acquis et coopèrent en faveur de leur prospérité et de leur sécurité communes.



L’empereur du Japon Naruhito a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam, lui transmettant ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bonheur, ainsi que ses souhaits de prospérité au peuple vietnamien.



Le président français Emmanuel Macron a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam.



Dans sa lettre, Emmanuel Macron s’est félicité des échanges réguliers entre les deux dirigeants depuis l’entrée en fonction de To Lam à la tête du PCV, qui ont permis de développer une relation de confiance et d’amitié et de renforcer les liens étroits entre les deux peuples.



Le président français a souligné que la France et le Vietnam, tout comme l’Union européenne et l’ASEAN, partageaient leur attachement au multilatéralisme et au règlement pacifique des différends.



Le roi Charles III du Royaume-Uni a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam. Il a souligné que la Fête nationale constituait une occasion privilégiée de célébrer l’amitié durable entre les deux pays, réaffirmant l’importance qu’il accordait à leurs relations étroites et son engagement à contribuer à leur approfondissement dans les années à venir. Il a également évoqué les défis communs auxquels les deux pays sont confrontés, notamment en matière de climat et de préservation de la nature, et exprimé l’espoir qu’ils continueraient à œuvrer ensemble à des solutions durables et porteuses de sens.



À cette occasion, les responsables des Affaires étrangères du Laos, de la Chine, du Cambodge, de Cuba, de la Russie, de la RPDC, de la Mongolie, des États-Unis et de la France ont également adressé des lettres et messages de félicitations au ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung. -VNA

