Politique

Le Vietnam prêt à approfondir sa coopération avec la SCO

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a participé le 1er septembre à Bichkek au Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai, appelant à renforcer le multilatéralisme, le dialogue et la coopération pour la paix, la sécurité et le développement durable dans la région et dans le monde. Elle a également affirmé la volonté du Vietnam de devenir partenaire de la SCO et de jouer un rôle de passerelle entre l’ASEAN et cette organisation.

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a participé le 1er septembre à Bichkek au Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai. Photo : VNA
La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a participé le 1er septembre à Bichkek au Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai. Photo : VNA

Bichkek (VNA) - Le 1er septembre, sur délégation du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, la secrétaire du Comité central du Parti et vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan a participé au Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai (SCO Plus), tenu dans la capitale kirghize Bichkek.

Dans son discours, Vo Thi Anh Xuan a estimé que le monde traversait de profondes mutations d’ampleur historique. Les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels deviennent de plus en plus complexes et imprévisibles, tandis que l’économie mondiale reste marquée par de nombreuses incertitudes, qui affectent directement les populations des différents pays. Parallèlement, les progrès scientifiques et technologiques ainsi que l’innovation créent de nouvelles opportunités de développement, tout en posant des défis en matière de capacité d’adaptation et d’autonomie, notamment pour les pays en développement.

Dans ce contexte, la vice-présidente a appelé à accorder une plus grande importance au multilatéralisme, à promouvoir le dialogue, à renforcer la confiance et à développer une coopération mutuellement bénéfique. Elle a également plaidé en faveur du rôle central des Nations unies et de la réforme de l’ONU afin de mieux répondre aux évolutions de la situation internationale.

Saluant le rôle joué par l’Organisation de coopération de Shanghai au cours de ses 25 années de développement sous l’égide de « l’esprit de Shanghai », Vo Thi Anh Xuan a estimé que la SCO était devenue l’un des mécanismes de coopération importants dans l’espace eurasiatique, contribuant à résoudre des questions communes à la région et au monde.

Elle a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec la SCO et ses États membres, et qu’il était prêt à devenir partenaire de l’organisation et à participer aux activités de coopération dans son cadre, au service de la paix, de la stabilité et du développement de la région et du monde.

Le Vietnam souhaite œuvrer avec la SCO pour renforcer le dialogue et la confiance, promouvoir le multilatéralisme, le droit international et la Charte des Nations unies ; intensifier la coopération dans la prévention et la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et la cybercriminalité ; et promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation et des technologies quantiques.

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La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a participé le 1er septembre à Bichkek au Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai. Photo : VNA



Le Vietnam souhaite également renforcer la coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et des technologies quantiques.

Le Vietnam est prêt à jouer un rôle de passerelle pour promouvoir la coopération entre l’ASEAN et la SCO, renforcer les liens entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale ainsi qu’avec l’espace eurasiatique, élargissant ainsi l’espace de coopération, renforçant l’autonomie stratégique et apportant des avantages concrets aux populations.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a souligné que le Vietnam était prêt à accompagner les États membres et les partenaires de la SCO dans la concrétisation de la vision d’une région pacifique, sûre, connectée, développée et prospère de manière durable.

En marge de la SCO, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a eu des rencontres avec le président russe Vladimir Poutine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, la vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva, entre autres.

Lors de ces rencontres, les dirigeants étrangers ont tous salué le développement très positif des relations avec le Vietnam et exprimé leur souhait de continuer à renforcer et à approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines. - VNA

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